Капризов так и не может забить. На него давит контракт и роль лидера?

В семи матчах — ноль голов.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Миннесота» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Хартман — 3 (Капризов, Фолиньо), 6:27 — 0:1. Х. Флери — 1 (Шворц, Донской), 13:23 — 1:1. Х. Флери — 2 (Донато), 27:33 — 2:1. Танев — 6 (п.в., Гурд), 59:00 — 3:1. Джиордано — 2 (п.в., Шиэн), 59:52 — 4:1.

Вратари: Грубауэр — Тэлбот (58:20).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (13+17+8) — 31 (10+5+16).

Наши: — - Капризов (18.54/6/-2).

29 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Кирилл Капризов снова не забил. После подписания в межсезонье пятилетнего контракта с годовой зарплатой в 9 млн долларов от российского нападающего ждут результативной игры. А именно — голов. Но они пока у Кирилла не идут.

Зато Капризов, кажется, переквалифицировался из снайпера в распасовщика. Нападающий «Миннесоты» сделал шестую результативную передачу в сезоне в гостевом матче «Сиэтлом». Форвард отдал на Хартмана из-за ворот, и тот открыл счёт в игре.

Ryan Hartman pots the terrific Kaprizov dish to put Minnesota up early!#mnwild pic.twitter.com/31YkEbEYR0 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 29, 2021

Но вскоре звено Капризова пропустило и заработало «минус». Сложно обвинять здесь в чем-то российского нападающего, вся пятерка просто смотрела за Хэйдном Флери. Именно эта шайба и стала победной, а 25-летний защитник оформил дубль.

Haydn Fleury with the wraparound! Second of the night for Fleury!#SeaKraken pic.twitter.com/HVbvmQxJE3 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 29, 2021

В концовке «Миннесота» заменила вратаря на шестого полевого игрока, но добилась только гола в пустые ворота. А Капризов в итоге завершил игру с показателем полезности «-2».

Brandon Tanev with the empty netter to continue his terrific start to the year!#SeaKraken pic.twitter.com/t02NI4ZqGj — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 29, 2021

Российский нападающий был очень активен — нанес шесть бросков, создавал моменты для партнеров, но пока заметно, что Капризов далек от оптимального состояния. Кирилл сыграл почти 19 минут — больше остальных нападающих команды. Но пока результата нет.

Возможно, на Кирилла давит большой контракт и роль лидера — в прошлом сезоне Капризов был новичком, и к нему не было приковано такое внимание. Сейчас же и соперники изучили его лучше, и ответственность куда выше.

Надежда Тонконог