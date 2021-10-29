Капризов так и не может забить. На него давит контракт и роль лидера?
Хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Миннесота» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Хартман — 3 (Капризов, Фолиньо), 6:27 — 0:1. Х. Флери — 1 (Шворц, Донской), 13:23 — 1:1. Х. Флери — 2 (Донато), 27:33 — 2:1. Танев — 6 (п.в., Гурд), 59:00 — 3:1. Джиордано — 2 (п.в., Шиэн), 59:52 — 4:1.
Вратари: Грубауэр — Тэлбот (58:20).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (13+17+8) — 31 (10+5+16).
Наши: — - Капризов (18.54/6/-2).
29 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
Кирилл Капризов снова не забил. После подписания в межсезонье пятилетнего контракта с годовой зарплатой в 9 млн долларов от российского нападающего ждут результативной игры. А именно — голов. Но они пока у Кирилла не идут.
Зато Капризов, кажется, переквалифицировался из снайпера в распасовщика. Нападающий «Миннесоты» сделал шестую результативную передачу в сезоне в гостевом матче «Сиэтлом». Форвард отдал на Хартмана из-за ворот, и тот открыл счёт в игре.
Ryan Hartman pots the terrific Kaprizov dish to put Minnesota up early!#mnwild pic.twitter.com/31YkEbEYR0— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 29, 2021
Но вскоре звено Капризова пропустило и заработало «минус». Сложно обвинять здесь в чем-то российского нападающего, вся пятерка просто смотрела за Хэйдном Флери. Именно эта шайба и стала победной, а 25-летний защитник оформил дубль.
Haydn Fleury with the wraparound! Second of the night for Fleury!#SeaKraken pic.twitter.com/HVbvmQxJE3— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 29, 2021
В концовке «Миннесота» заменила вратаря на шестого полевого игрока, но добилась только гола в пустые ворота. А Капризов в итоге завершил игру с показателем полезности «-2».
Brandon Tanev with the empty netter to continue his terrific start to the year!#SeaKraken pic.twitter.com/t02NI4ZqGj— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 29, 2021
Российский нападающий был очень активен — нанес шесть бросков, создавал моменты для партнеров, но пока заметно, что Капризов далек от оптимального состояния. Кирилл сыграл почти 19 минут — больше остальных нападающих команды. Но пока результата нет.
Возможно, на Кирилла давит большой контракт и роль лидера — в прошлом сезоне Капризов был новичком, и к нему не было приковано такое внимание. Сейчас же и соперники изучили его лучше, и ответственность куда выше.
Надежда Тонконог
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