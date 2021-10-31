«Капризов что, схватил деньги и убежал в Россию?» В Америке недовольны нападающим

«Миннесота» уступила в сегодняшнем матче «Колорадо» со счётом 1:4.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Ландескуг — 3 (Бураковски, Маккиннон), 13:03 — 1:0. Хартман — 4 (бол., Фолиньо, Дамба), 36:54 — 1:1. Э. Джонсон — 1 (Маккиннон, Ландескуг), 37:34 — 2:1. Кадри — 3 (бол., Ландескуг, Комфер), 42:54 — 3:1. Ландескуг — 4 (п.в., Комфер, Э. Джонсон), 57:48 — 4:1.

Вратари: Кемпер — Тэлбот (57:15 — 57:48).

Штраф: 6 — 21.

Броски: 31 (15+8+8) — 30 (8+15+7).

Наши: — - Капризов (19.36/3/-1), Куликов (17.52/0/0).

31 октября. Денвер. Ball Arena.

Единственная заброшенная шайба в большинстве — у Райана Хартмана, ассистировали Маркус Фолиньо и Мэттью Дамба. Кирилл Капризов снова не забил, уже в восьмой игре подряд со старта сезона.

Можно было бы сказать, что команду Капризова подвели удаления, 21 минута штрафа против 6. Но три шайбы из четырех «Колорадо» забросило в равных составах.

«Миннесота» проиграла три из четырех последних игр. Болельщики начинают выражать недовольство игрой команды и Кирилла Капризова, который так и не открыл пока что счёт своим голам в новом сезоне.

Вот что пишут болельщики в инстаграме и твиттере:

«Эта команда идёт в никуда. Нам очень повезет, если выйдем в плей-офф. Не могут забить, не могут держать шайбу в зоне, продолжают получать 10+ минут штрафа в каждой игре. В этом сезоне крах абсолютно во всём».

«Капризову нужно что-то делать, иначе не стоит 9 миллионов в год...»

«Худшая игра, которую я когда-либо видел».

«Капризов и Фиала виноваты! 1 год в 8 играх, это ужасно. Нужны голы от игроков, которых вы называете «звёздами». Обоих переоценили!»

Надежда Тонконог