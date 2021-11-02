Первая русская тройка в НХЛ: почему у них ничего не получилось?

«Сент-Луис» сделал ставку на парней из СССР, но они недолго поиграли вместе.

Нынешний «Сент-Луис» по праву считается одной из самых русских команд в лиге. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев, Клим Костин внесли большой вклад в удавшийся для «Блюз» старт чемпионата. Похожая кадровая ситуация в Миссури была почти 30 лет назад. Еще в далеком 1992-м клуб пытался собрать в своем составе побольше россиян и выходцев из бывшего СССР. Тогда генеральный менеджер команды Рон Карон был одержим идеей произвести настоящую революцию, но его планы так и не увенчались для «Сент-Луиса» успехом.

Рон Карон. Фото Allsport USA

Немаловажную роль в идеях Карона сыграла Олимпиада в Альбервиле (1992), где сборная СНГ завоевала золотые медали. Летом того же года «Блюз» задрафтовали сразу пятерых игроков, выступавших в чемпионате СССР — российских нападающих Игоря Королева (38-й номер драфта), Виталия Карамнова (62-й), Виталия Прохорова (64-й), Игоря Болдина (180-й) и украинского защитника Юрия Гунько (230-й). Это было необычно для «Сент-Луиса» того времени, где не признавали никого, кроме североамериканцев. На драфтах с 1983-го по 1991-й клуб потратил всего один пик на хоккеиста из Европы.

Если господину Карону приходила в голову какая-либо идея, то переубедить его было крайне сложно. Канадец славился горячими сделками, своей решительностью и был настолько крут, что в начале 1990-х всего за четыре года успел сделать в НХЛ семь оффершитов. По нынешним меркам — невероятные цифры. Неудивительно, что именно он первым придумал создать в своей команде русское звено. Через несколько лет в «Детройте» такой план воплотит в жизнь Скотти Боумэн, но это уже совершенно другая история.

«Королев — универсал, он может играть в первом звене прямо сейчас и способен стать звездой НХЛ. Про Болдина говорят, что он идеальный центр для Бретта Халла. Карамнов и Прохоров очень хороши. Они забьют в следующем сезоне 60 голов. Так считают и генменеджеры других клубов», — прокомментировал итоги драфта Карон. Карамнов и Королев играли в одном звене в «Динамо», а Прохоров и Болдин — в «Спартаке». С точки зрения наработанной связи между игроками план Карона был неплох, но уже со старта начались сложности. Летом 1992-го Болдин попал в жуткую автомобильную аварию и сломал ногу. К счастью, он сумел восстановиться и продолжить карьеру, но до НХЛ не доехал.

Не обошлось без проблем и с остальными россиянами, которые из-за сложных переговоров между клубами прилетели в Северную Америку только осенью. «Динамо» и вовсе требовало за Ковалева отступные в размере 500 тысяч долларов, что едва не стало камнем преткновения для сделки. Игорь даже опоздал к началу тренировочного лагеря «Сент-Луиса», и вряд ли это помогло ему в подготовке к сезону.

После ухода из команды форварда Адама Оутса на русскую тройку возлагали большие надежды. Она даже получила название Moscow Express Line. К сожалению, потенциал звена так и остался на бумаге. На троих за два совместных сезона Прохоров, Карамнов и Королев забросили за «Блюз» в сумме лишь 41 шайбу. Мало того что у игроков далеко не все получалось на льду, мешали еще и травмы. В сезоне-1992/93 Прохоров из-за проблем с плечом провел всего 26 матчей, а Карамнов повредил пах и сыграл в итоге только семь встреч. Чуть ли не единственным ярким моментом русской диаспоры в «Сент-Луисе» стал матч против «Оттавы» (восемь очков в сумме), а также хет-трик Прохорова в ворота «Филадельфии».

В сезоне-1994/95 после появления в «Сент-Луисе» Майка Кинэна Королев был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Виннипег». На этом моменте звено Moscow Express Line официально прекратило свое существование. Прохоров и Карамнов в сумме провели за «Сент-Луис» еще 28 игр и после уехали в Европу. Из той троицы карьера в НХЛ задалась только у Королева, который отыграл в регулярных чемпионатах 795 матчей и выступал за «Виннипег», «Финикс», «Торонто» и «Чикаго». Интересно, что Бретт Халл после нескольких дней работы с русской тройкой сразу сказал, что лучший шанс заиграть в лиге — у Игоря, и был прав.

Однако революционный план Карона насчет россиян оказался провальным и недешевым для клуба. Карамнову с приходом в «Сент-Луис» гарантировали зарплату 400 тысяч долларов в год, а Прохорову и Королеву — 300 тысяч. Например, Александр Могильный получал в «Баффало» всего 185 тысяч и забросил в том сезоне 76 шайб. Цифры говорят сами за себя. Бывший главный тренер «музыкантов» Боб Плажье рассказывал, что Королев сразу был не совсем готов к игре в НХЛ, а большие контракты двух других форвардов гарантировали им места в составе, хотя в тренировочном лагере они не выделялись. «Когда я оставлял их в запасе, меня обвиняли в том, что я против русских. Я не против русских, а против того, чтобы неготовые игроки выходили на лед», — говорил специалист.

Игорь Королев, Виталий Карамнов, Виталий Прохоров.

На карьере Прохорова в НХЛ в какой-то мере сказался конфликт с Халлом. Однажды Виталий не выдержал и накричал на звездного форварда, что мог себе позволить далеко не каждый. «Халл — великий хоккеист. Я больше не встречал игроков, обладающих настолько сильным и точным броском. А вот характер у Бретта — жуткий. Периодически у него крепко срывало башню. Всю тренировку он изводил меня нелепыми придирками. Когда в очередной раз услышал: «Эй, факин рашн, куда поехал?» — терпение лопнуло. Я подошел к Халлу и на скверном английском выдавил: «Под лед тебя закопаю, если снова такое услышу». На следующий день после речи в раздевалке меня отправили в фарм, и моя энхаэловская карьера покатилась вниз», — вспоминал в интервью «СЭ» Прохоров.

За 54-летнюю историю «Сент-Луиса» за клуб выступали всего 19 россиян, но именно Карамнов, Королев и Прохоров стали первопроходцами в штате Миссури. Пусть эксперимент получился не самым удачным, зато теперь в «Блюз» нет никаких проблем с хоккеистами из России. Они не просто находятся в тени партнеров, а помогают команде делать реальный результат. Руководство клуба с оптимизмом смотрит в будущее и абсолютно уверено, что их чемпионское окно еще открыто.