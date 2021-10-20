Капризов пока не может забить и компенсирует это пасами. Он по-прежнему главная звезда команды

Сегодня у Кирилла три результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Коннор — 2 (Копп, Шайфли), 3:48 — 0:1. Зуккарелло — 1 (Дамба, Капризов), 4:41 — 1:1. Коннор — 3 (Копп), 8:17 — 1:2. Эрикссон Эк — 1 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 18:40 — 2:2. Моррисси — 1 (бол., Штястны, Пионк), 25:49 — 2:3. Зуккарелло — 2 (Голигоски), 36:59 — 3:3. Дюбуа — 2 (бол., Коннор, Шмидт), 44:19 — 3:4. Копп — 2 (Шайфли, Пионк), 46:37 — 3:5. Фолиньо — 2 (бол., Голигоски, Годро), 55:02 — 4:5. Эрикссон Эк — 2 (Зуккарелло, Капризов), 59:01 — 5:5. Эрикссон Эк — 3 (бол., Капризов), 63:30 — 6:5.

Вратари: Тэлбот — Хеллибак.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 44 (13+11+18+2) — 30 (11+10+5+4).

Наши: Капризов (22.17/3/+2), Куликов (12.54/0/-1) — Свечников (6.07/0/0).

20 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» и «Виннипег» на пару выдали настоящий праздник хоккея. В этом матче можно было увидеть практически все — яркие голы, красивые комбинации, драки и голливудскую драму. «Дикари», игравшие на своем льду, за пять минут до конца встречи проигрывали со счетом 3:5, но проявили невероятный характер и спаслись. Огромный вклад в результат внес и Кирилл Капризов, игру которого болельщики «Уайлд» теперь изучают под микроскопом.

Встреча складывалась очень напряженно не только для «Миннесоты», но и для самого Кирилла. Хоккеисты «Виннипега» жестко прессовали российского форварда, а порой казалось, что за ним устроили полноценную охоту. Ситуация усугубилась после того, как Капризов неудачно провел силовой прием против защитника «Джетс» Логана Стэнли и получил за свои действия две минуты штрафа. Кирилл сегодня был эмоционально заведен и в третьем периоде вновь удалился за фол на Эндрю Коппе.

Kaprizov with a high hit on Logan Stanley. pic.twitter.com/9yOY7d6erX — Spoked Z (@SpokedZ) October 20, 2021

После того как Капризов вернулся на лед, его пытались уронить при каждом удобном случае. Стэнли и вовсе смотрел на россиянина глазами, полными ненависти. К счастью, в обиду Кирилла в «Миннесоте» никто не даст. Форвард команды Маркус Фолиньо решил разрядить обстановку на площадке и сошелся в кулачном бою с защитником «Джетс» Брендоном Диллоном. Остается лишь догадываться, берет ли Фолиньо уроки смешанных единоборств, но его удар в прыжке точно попадет в нарезки лучших моментов игрового дня.

Голы пока Капризову не даются, но он по-прежнему главная фигура на площадке в составе «Уайлд». Форвард часто берет игру на себя и обостряет ее неожиданными передачами. Вот один из примеров того, как Кирилл может грамотно подержать шайбу в атаке, укрыть ее корпусом и выкатить под бросок партнеру. К сожалению, в этом эпизоде сперва Матс Цуккарелло не смог воспользоваться передачей от своего коллеги по звену, а затем и Юэлю Эрикссону Эку не удалось переиграть Коннора Хеллибайка.

Kaprizov — JEE — Zuccarello being miserable to play against #mnwild pic.twitter.com/h8nrtMB65t — Spoked Z (@SpokedZ) October 20, 2021

Тем не менее Капризов отметился тремя результативными передачами. Теперь у форварда в трех матчах их пять. Очень здорово Кирилл помог атаке во время гола Эрикссона Эка, который за минуту до финальной сирены сделал счет 5:5. Россиянин мгновенно перевел шайбу из-за ворот в гущу событий, откуда уже шведский нападающий забил свой второй гол в матче, воспользовавшись чередой рикошетов.

В овертайме главным героем встречи стал все тот же Эрикссон Эк, который оформил хет-трик, но просто посмотрите, какую атаку команде удалось разыграть после спасения своего вратаря. Капризов и Кевин Фиала устроили издевательскую перепасовку, после чего шведский форвард спокойно замкнул передачу россиянина на штанге. На этот розыгрыш можно смотреть вечно. Кстати, гол был забит в большинстве, которое заработал именно Капризов.

Звено Капризов — Эрикссон Эк — Цуккарелло в сумме набрало сегодня десять очков, а эти игроки ожидаемо забрали себе все три звезды матча. «Миннесота» на старте чемпионата одержала третью подряд победу и может похвастаться потрясающей атмосферой внутри коллектива. Достаточно посмотреть, какое безумие творилось в раздевалке «Уайлд» после игры. А ведь речь идет о матче регулярного чемпионата. Кириллу повезло быть частью этой атмосферы. Во многом именно он ее и создает. А за голы можно не переживать — скоро они точно пойдут.