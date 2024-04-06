«Всегда знать, где он». Овечкин прошел отметку в 850 голов, Орлов и Кузнецов победили «Вашингтон»

«Каролина» ответила на дубль снайпера и продлила неудачную серию столичной команды.

Дубли Овечкина и Гюнцеля, спасения Кочеткова

«Вашингтон» проиграл второй матч за два дня и пятый подряд. Накануне команда Спенсера Карбери на своем льду потерпела поражение от вернувшегося в гонку за плей-офф «Питтсбурга» (1:4), теперь упустила перевес в два гола на льду «Каролины» (2:4).

«Кэпиталз» долго держались в игре за счет обороны и Дарси Кемпера, вратарь за вечер отразил 42 броска. В первом периоде «Харрикейнз» перебросали гостей с трехкратным перевесом 18-6, а те провели две шайбы. Обе на свой счет записал Александр Овечкин. Дилан Строум выигрывал вбрасывания, капитан здорово отрабатывал перед воротами Петра Кочеткова на добивании и подправлении после набросов от синей линии. В третьем периоде у форварда было несколько заходов на первый в сезоне хет-трик, он попал в перекладину в большинстве и не реализовал выход «два в одного».

Кочетков отразил 14 бросков за матч и сделал несколько важных спасений, при счете 0:2 остановил друг за другом атаки Тома Уилсона и Коннора Макмайкла. «Ураганы» использовали свое игровое преимущество при реализации численного перевеса, Себастьян Ахо провел победный гол в большинстве на предпоследней минуте основного времени. Первой звездой вечера стал автор дубля и голевой передачи Джейк Гюнцель, так обменянный в дедлайн экс-форвард «Питтсбурга» немного сыграл еще за «Пингвинз».

«Вне зависимости от того, выиграли или нет, мне понравилось, как мы вели дела. Это не обязательно так, как представляется, но думаю, что мы провели солидные 60 минут. Поворотным считаю момент при счете 0:2, когда мы все еще пытались войти в игру. Мы дали им тот выпад и еще один шанс следом, так что игра не стала недосягаемой», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Карбери в то же время заметил: «Очевидно, что мы были в осаде большую часть этой игры, но думаю, наши парни сражались и пытались защитить преимущество в счете. Мы стали проводить некоторые приличные смены, когда немного контролировали игру, но результат разочаровал».

Александр Овечкин (№ 8) после первого гола в матче «Каролина» — «Вашингтон» (4:2). Фото USA Today Sports

«Это нечто особенное»

«Вашингтон» провел второй матч с «Каролиной» после обмена Евгения Кузнецова. Первая встреча в столице США в ночь на 23 марта получилась эмоциональной и результативной (7:6 Б в пользу хозяев). Обладателя Кубка Стэнли-2018 после 11 лет в «Кэпиталз» ждали дружественная подножка от Овечкина при остановке игры в первой смене, трогательный видеоролик, овация и скандирование стадиона.

«Хотелось, чтобы здесь был сказочный финал: Кузи отыграл много лет и закончил карьеру в «Кэпиталз». Но иногда так не получается. Я думаю, что ему как хоккеисту и человеку было нужно начать все заново и покинуть привычную среду. И по тому, что увидел, ему такое пошло на пользу», — сказал тогда Карбери.

Сам Кузнецов заметил: «Это нечто особенное. Да, это особенное. В Роли меня поддерживают, здесь меня поддерживают. Это бесценно, важнее всего для любого игрока. Благодарю за все хорошие и плохие воспоминания. Это была невероятная атмосфера. Я счастлив. Спасибо за все. Это были потрясающие 11 лет. Было приятно вернуться, сыграть здесь в хоккей. Желаю им всего наилучшего. У них очень хорошая команда, и это позитивно».

Евгений быстро прочувствовал, как круто быть на правильной стороне во время матчей в Роли. Российский центрфорвард после смены клуба оценил атмосферу на арене, а публика — его «птичку» и командную работу. Теперь с помощью «ураганной» поддержки хозяева льда исправили положение дел против «Вашингтона» и избежали второго поражения за два дня — накануне они уступили «Бостону» (1:4), одному из конкурентов в споре за первое место в Восточной конференции.

Перед этими играми «Каролина» провела командную фотосессию, а выбор хоккеиста для записи звука был очевиден — Кузнецов. Так аудитория получила контент с постоянным смехом и шутку центрфорварда про внешний вид и амплуа другого экс-вашингтонца Дмитрия Орлова — лайнбекер (полузащитник в американском футболе, останавливающий атаки соперника). Оба чемпиона-2018 не избежали вопросов о капитане «Вашингтона» во время матча.

«Нужно всегда знать, где он. Очевидно, требуется оставаться ближе к нему и не давать возможности бросать», — сказал Орлов перед игрой о противодействии Овечкину в большинстве и не только.

Кузнецов получил вопрос о своем старом друге в первом перерыве после двух голов суперснайпера: «Не так мы хотели начать, но что есть, то есть. Нужно перестроиться и играть в свой хоккей, продолжать забрасывать шайбу в чужую зону и отрабатывать в форчеке, бросать по воротам. Да, нужно больше играть в их зоне, контролировать шайбу и не предоставлять им такие шансы. Они реализовали два розыгрыша после вбрасывания, бились за подбор и отрабатывали перед воротами. Это то, что нам нужно делать».

Александр Овечкин (№ 8) после второго гола в матче «Каролина» — «Вашингтон» (4:2). Фото USA Today Sports

850

Овечкин в матче с «Каролиной» оформил шестой дубль в этом регулярном чемпионате. После паузы на Матч звезд россиянин остается одним из самых результативных снайперов лиги: форвард отличился всего 8 раз в 43 матчах с октября до конца января и затем забил 21 гол в 30 играх (и 11 в последних 11).

Александр при всех сложностях теперь в шаге от 18-го в карьере сезона с 30 и более голами. Этот рубеж ему не покорился только в укороченной коронавирусной регулярке-2020/21 — 24 шайбы в 45 играх. Худшие показатели в предыдущих полноценных чемпионатах — 32 гола в 79 матчах сезона-2010/11 и 33 гола в 82 матчах сезона-2016/17.

Овечкин за карьеру в НХЛ забил 50 голов в ворота «Каролины». Против «Харрикейнз» капитан «Кэпиталз» набрал 104 очка (54 передачи) в 90 играх.

Александр после первой шайбы в этом матче вышел на отметку в 850 голов в регулярных чемпионатах. На это 38-летнему снайперу потребовалось 1420 игр, Уэйн Гретцки забросил такое число шайб в 35 лет за 1283 игры при заметном снижении голевого темпа.

Овечкин провел 173-й матч с двумя и более голами, больше таких игр — только у Гретцки (189). Россиянин преследует ряд других достижений и улучшает свои, в том числе владеет рекордами по шайбам в большинстве (312), пустые ворота (57) и овертайме (26), в гостях (стало 432, дома — 419 и третий показатель в истории) и за один клуб.

Ови сделал еще два шага в главной гонке к снайперскому рекорду Гретцки — 851 гол против 894. До вершины остается 44 шайбы.

До конца регулярного чемпионата у «Вашингтона» остается шесть матчей. В них капитан «Кэпиталз» попытается решить главную задачу весны — зацепиться за место в кубовой восьмерке Восточной конференции.