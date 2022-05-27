В гостях у команды ничего не получается.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Трочек — 4 (мен., Стаал), 12:57 — 1:0. Зибанежад — 6 (бол., Панарин, Фокс), 17:06 — 1:1. Терявяйнен — 4 (бол., Джарвис, Деанджело), 29:47 — 2:1. Свечников — 4 (Нечас, Пеши), 53:01 — 3:1.

Вратари: Раанта — Шестеркин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (11+10+13) — 17 (5+5+7).

Наши: Свечников (16.39/5/+1) — Панарин (22.12/0/0).

27 мая. Роли. PNC Arena. 18786 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

В этом плей-офф «Каролина» проиграла пять матчей подряд на выезде и установила антирекорд клуба. Но какое это имеет значение, когда у команды есть преимущество домашней площадки и на своем льду она демонстрирует совершенно другой хоккей? Казалось, что после двух игр в Нью-Йорке «Рейнджерс» нашли ключи к обороне «Харрикейнз», однако коллектив Рода Бриндамора вновь показал всем, что сопернику придется приложить сверх усилия для того, чтобы выйти в следующий раунд.

Хозяева очень бодро начали матч и сразу сделали заявку на седьмую домашнюю победу подряд. «Ураганы» активно выглядели в зоне атаки и открыли счет уже в середине первого периода, причем сделали это в меньшинстве. Андрей Свечников привычно получил две минуты, но его команду это ничуть не смутило. Джордан Стаал и Винсент Трочек организовали быструю контратаку и размочили Игоря Шестеркина. Это уже второй гол «Харрикейнз» в меньшинстве в этой серии и пора бы уже «Рейнджерс» сделать какие-нибудь выводы.

Несмотря на слабую бросковую активность, гости довольно быстро сумели восстановить равновесие и на этот раз воспользовались численным преимуществом. «Бродвейцы» улучшили свои впечатляющие показатели в большинстве, а Мика Зибанежад забросил в текущем плей-офф шестую шайбу. Шведский форвард забил с передачи Артемия Панарина, который в этой серии отличился лишь вторым набранным баллом. Благодаря ему он вышел на чистое 19-е место по очкам (36) в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Следующая цель Панарина — Алексей Житник с 39 (9+30) баллами.

Однако команда Жерара Галлана все равно выглядела очень бледно. В атаке не получалось практически ничего, а за два периода гости нанесли всего десять бросков по воротам Анти Раанты. Во второй двадцатиминутке «Рейнджерс» сумели вымучить гол, но после запроса на просмотр шайба Райана Строума была справедливо отменена из-за оффсайда Эндрю Коппа. Потенциальный гол «бродвейцев» совершенно не вытекал по рисунку игры, а «Каролина» полностью владела инициативой. Периодически спасал Шестеркин и еще дважды на стороне российского голкипера сыграл каркас ворот.

В середине матча гостей уже ничего не спасло. «Каролина» получила численный перевес и впервые в этой серии забросила в большинстве. Команда испытывает серьезные проблемы в этом компоненте, и лишь десятая попытка стала для «Ураганов» удачной. Хозяева быстро разыграли эффектную комбинацию и Теуво Теравяйнен воспользовался передачей Сета Джарвиса. Для финского нападающего эта шайба стала четвертой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

В третьем периоде чудес в исполнении «Рейнджерс» не произошло. Гости словно раньше времени смирились с происходящим и начали думать о следующей игре. Точку в сегодняшней встрече поставил Андрей Свечников, который наконец-то прервал свою пятиматчевую серию без очков в плей-офф. Россиянин был крайне заметен на льду, постоянно обострял игру и заслуженно отметился голом. Форвард «Каролины» здорово сыграл в отборе в центре площадки, убежал в контратаку и легко переиграл Шестеркина. В итоге Андрея признали второй звездой матча.

Команды отправятся на шестой матч серии в Нью-Йорк, и теперь у «Рейнджерс» не остается права на ошибку. Все идет к тому, что в этом противостоянии мы можем увидеть семь встреч, но поводов для оптимизма у «бродвейцев» не так и много. Команда очень нестабильна, а ее лидеры не показывают той игры, которую от них ждут. Главный козырь «Рейнджерс» в такой непростой ситуации — это Шестеркин. «Все прекрасно понимают, что этот город и эта команда заслуживают кубка. Мы прикладываем все усилия, стараемся делать все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков», — говорил на днях Игорь. Однако после таких матчей, как сегодня, верить в шансы его команды становится все труднее.