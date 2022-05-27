Панарин и Шестеркин — в шаге от вылета из плей-офф. Шансы «Рейнджерс» очень малы
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Трочек — 4 (мен., Стаал), 12:57 — 1:0. Зибанежад — 6 (бол., Панарин, Фокс), 17:06 — 1:1. Терявяйнен — 4 (бол., Джарвис, Деанджело), 29:47 — 2:1. Свечников — 4 (Нечас, Пеши), 53:01 — 3:1.
Вратари: Раанта — Шестеркин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (11+10+13) — 17 (5+5+7).
Наши: Свечников (16.39/5/+1) — Панарин (22.12/0/0).
27 мая. Роли. PNC Arena. 18786 зрителей.
Счет в серии: 3-2.
В этом плей-офф «Каролина» проиграла пять матчей подряд на выезде и установила антирекорд клуба. Но какое это имеет значение, когда у команды есть преимущество домашней площадки и на своем льду она демонстрирует совершенно другой хоккей? Казалось, что после двух игр в Нью-Йорке «Рейнджерс» нашли ключи к обороне «Харрикейнз», однако коллектив Рода Бриндамора вновь показал всем, что сопернику придется приложить сверх усилия для того, чтобы выйти в следующий раунд.
Хозяева очень бодро начали матч и сразу сделали заявку на седьмую домашнюю победу подряд. «Ураганы» активно выглядели в зоне атаки и открыли счет уже в середине первого периода, причем сделали это в меньшинстве. Андрей Свечников привычно получил две минуты, но его команду это ничуть не смутило. Джордан Стаал и Винсент Трочек организовали быструю контратаку и размочили Игоря Шестеркина. Это уже второй гол «Харрикейнз» в меньшинстве в этой серии и пора бы уже «Рейнджерс» сделать какие-нибудь выводы.
Несмотря на слабую бросковую активность, гости довольно быстро сумели восстановить равновесие и на этот раз воспользовались численным преимуществом. «Бродвейцы» улучшили свои впечатляющие показатели в большинстве, а Мика Зибанежад забросил в текущем плей-офф шестую шайбу. Шведский форвард забил с передачи Артемия Панарина, который в этой серии отличился лишь вторым набранным баллом. Благодаря ему он вышел на чистое 19-е место по очкам (36) в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Следующая цель Панарина — Алексей Житник с 39 (9+30) баллами.
Однако команда Жерара Галлана все равно выглядела очень бледно. В атаке не получалось практически ничего, а за два периода гости нанесли всего десять бросков по воротам Анти Раанты. Во второй двадцатиминутке «Рейнджерс» сумели вымучить гол, но после запроса на просмотр шайба Райана Строума была справедливо отменена из-за оффсайда Эндрю Коппа. Потенциальный гол «бродвейцев» совершенно не вытекал по рисунку игры, а «Каролина» полностью владела инициативой. Периодически спасал Шестеркин и еще дважды на стороне российского голкипера сыграл каркас ворот.
В середине матча гостей уже ничего не спасло. «Каролина» получила численный перевес и впервые в этой серии забросила в большинстве. Команда испытывает серьезные проблемы в этом компоненте, и лишь десятая попытка стала для «Ураганов» удачной. Хозяева быстро разыграли эффектную комбинацию и Теуво Теравяйнен воспользовался передачей Сета Джарвиса. Для финского нападающего эта шайба стала четвертой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
В третьем периоде чудес в исполнении «Рейнджерс» не произошло. Гости словно раньше времени смирились с происходящим и начали думать о следующей игре. Точку в сегодняшней встрече поставил Андрей Свечников, который наконец-то прервал свою пятиматчевую серию без очков в плей-офф. Россиянин был крайне заметен на льду, постоянно обострял игру и заслуженно отметился голом. Форвард «Каролины» здорово сыграл в отборе в центре площадки, убежал в контратаку и легко переиграл Шестеркина. В итоге Андрея признали второй звездой матча.
Команды отправятся на шестой матч серии в Нью-Йорк, и теперь у «Рейнджерс» не остается права на ошибку. Все идет к тому, что в этом противостоянии мы можем увидеть семь встреч, но поводов для оптимизма у «бродвейцев» не так и много. Команда очень нестабильна, а ее лидеры не показывают той игры, которую от них ждут. Главный козырь «Рейнджерс» в такой непростой ситуации — это Шестеркин. «Все прекрасно понимают, что этот город и эта команда заслуживают кубка. Мы прикладываем все усилия, стараемся делать все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков», — говорил на днях Игорь. Однако после таких матчей, как сегодня, верить в шансы его команды становится все труднее.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 3
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|21
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|15
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|11
|9
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|9
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|10
|2.09