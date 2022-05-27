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Сегодня, 05:50

Панарин и Шестеркин — в шаге от вылета из плей-офф. Шансы «Рейнджерс» очень малы

«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина проиграли «Каролине» Свечникова
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
В гостях у команды ничего не получается.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Трочек — 4 (мен., Стаал), 12:57 — 1:0. Зибанежад — 6 (бол., Панарин, Фокс), 17:06 — 1:1. Терявяйнен — 4 (бол., Джарвис, Деанджело), 29:47 — 2:1. Свечников — 4 (Нечас, Пеши), 53:01 — 3:1.
Вратари: Раанта — Шестеркин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (11+10+13) — 17 (5+5+7).
Наши: Свечников (16.39/5/+1) — Панарин (22.12/0/0).
27 мая. Роли. PNC Arena. 18786 зрителей.
Счет в серии: 3-2.

В этом плей-офф «Каролина» проиграла пять матчей подряд на выезде и установила антирекорд клуба. Но какое это имеет значение, когда у команды есть преимущество домашней площадки и на своем льду она демонстрирует совершенно другой хоккей? Казалось, что после двух игр в Нью-Йорке «Рейнджерс» нашли ключи к обороне «Харрикейнз», однако коллектив Рода Бриндамора вновь показал всем, что сопернику придется приложить сверх усилия для того, чтобы выйти в следующий раунд.

Хозяева очень бодро начали матч и сразу сделали заявку на седьмую домашнюю победу подряд. «Ураганы» активно выглядели в зоне атаки и открыли счет уже в середине первого периода, причем сделали это в меньшинстве. Андрей Свечников привычно получил две минуты, но его команду это ничуть не смутило. Джордан Стаал и Винсент Трочек организовали быструю контратаку и размочили Игоря Шестеркина. Это уже второй гол «Харрикейнз» в меньшинстве в этой серии и пора бы уже «Рейнджерс» сделать какие-нибудь выводы.

Несмотря на слабую бросковую активность, гости довольно быстро сумели восстановить равновесие и на этот раз воспользовались численным преимуществом. «Бродвейцы» улучшили свои впечатляющие показатели в большинстве, а Мика Зибанежад забросил в текущем плей-офф шестую шайбу. Шведский форвард забил с передачи Артемия Панарина, который в этой серии отличился лишь вторым набранным баллом. Благодаря ему он вышел на чистое 19-е место по очкам (36) в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Следующая цель Панарина — Алексей Житник с 39 (9+30) баллами.

Однако команда Жерара Галлана все равно выглядела очень бледно. В атаке не получалось практически ничего, а за два периода гости нанесли всего десять бросков по воротам Анти Раанты. Во второй двадцатиминутке «Рейнджерс» сумели вымучить гол, но после запроса на просмотр шайба Райана Строума была справедливо отменена из-за оффсайда Эндрю Коппа. Потенциальный гол «бродвейцев» совершенно не вытекал по рисунку игры, а «Каролина» полностью владела инициативой. Периодически спасал Шестеркин и еще дважды на стороне российского голкипера сыграл каркас ворот.

В середине матча гостей уже ничего не спасло. «Каролина» получила численный перевес и впервые в этой серии забросила в большинстве. Команда испытывает серьезные проблемы в этом компоненте, и лишь десятая попытка стала для «Ураганов» удачной. Хозяева быстро разыграли эффектную комбинацию и Теуво Теравяйнен воспользовался передачей Сета Джарвиса. Для финского нападающего эта шайба стала четвертой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

В третьем периоде чудес в исполнении «Рейнджерс» не произошло. Гости словно раньше времени смирились с происходящим и начали думать о следующей игре. Точку в сегодняшней встрече поставил Андрей Свечников, который наконец-то прервал свою пятиматчевую серию без очков в плей-офф. Россиянин был крайне заметен на льду, постоянно обострял игру и заслуженно отметился голом. Форвард «Каролины» здорово сыграл в отборе в центре площадки, убежал в контратаку и легко переиграл Шестеркина. В итоге Андрея признали второй звездой матча.

Команды отправятся на шестой матч серии в Нью-Йорк, и теперь у «Рейнджерс» не остается права на ошибку. Все идет к тому, что в этом противостоянии мы можем увидеть семь встреч, но поводов для оптимизма у «бродвейцев» не так и много. Команда очень нестабильна, а ее лидеры не показывают той игры, которую от них ждут. Главный козырь «Рейнджерс» в такой непростой ситуации — это Шестеркин. «Все прекрасно понимают, что этот город и эта команда заслуживают кубка. Мы прикладываем все усилия, стараемся делать все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков», — говорил на днях Игорь. Однако после таких матчей, как сегодня, верить в шансы его команды становится все труднее.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 3
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1 - 3
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 2
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3 - 2
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
3 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 25
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 21
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 11 15
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 11 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 11 9
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 9 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 10 2.09
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