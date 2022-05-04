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Сегодня, 20:00

Русский день в НХЛ: Кузнецов и Малкин забили, Шестеркин тащил

Малкин и Кузнецов забросили шайбы в стартовых матчах серий плей-офф НХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
В ночь со вторника на среду за океаном зажгли наши парни из «Вашингтона», «Флориды», «Питтсбурга» и «Рейнджерс», а Евгений Кузнецов вообще признан первой звездой встречи «Кэпиталз» с «Пантерз».

Старт «Вашингтона» в Кубке Стэнли ожидался с тревогой. Главная звезда «Столичных» Александр Овечкин пропустил последние три матча гладкого чемпионата, и было непонятно, в каком состоянии он вернется в строй. Не забывайте и про извечную вратарскую проблему «Кэпиталз». А тут еще в соперниках в первом раунде — сама «Флорида», лучшая команда регулярки. Но клуб справился со всеми сложностями, а Овечкин сделал ключевой перехват на чужой синей линии — Евгений Кузнецов вышел один на один с Сергеем Бобровским и переиграл его.

4&nbsp;мая. &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; 2:4. Евгений Кузнецов. Овечкин и Кузнецов организовали сенсацию: «Вашингтон» остановил фаворита на старте плей-офф

Несмотря на победу «Вашингтона», отличную игру выдал российский вратарь «Пантерз»: Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 и до последнего оставлял своим шансы на успех. Не его вина, что «Флорида» ужасно выглядела в обороне. Если защитники продолжат терять шайбу в простых ситуациях, «Вашингтон» вполне способен на сенсацию. По крайней мере, первый шаг на пути к этому сделан уверенно.

В победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс» в гостях ничего удивительного нет. Команды примерно равны по уровню, несмотря на более высокий «посев» клуба из Нью-Йорка. Поразил сам матч -соперники доигрались до третьего овертайма, и произошло это во многом благодаря голкиперам. Особенно Игорю Шестеркину, отразившему 79 (!) бросков. Это второй результат в истории Кубка Стэнли и лучший в истории «Рейнджерс».

4&nbsp;мая. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4 ОТ. Евгений Малкин забил. Шестеркин творил чудеса и установил рекорд, но героем стал Малкин

Вот только Шестеркина это достижение вряд ли порадовало — на старте третьего овертайма Евгений Малкин приехал на пятак и удачно подставил клюшку под наброс партнера. Для Джино это тоже знаковое достижение — теперь он официально лучший российский бомбардир в плей-офф НХЛ. У него и Сергея Федорова по 176 очков, вот только нынешний главный тренер ЦСКА провел в Кубке Стэнли больше встреч.

Российские хоккеисты провели мощный игровой день, но пока далеко не все наши феерят в плей-офф. Теперь ждем подвигов от Артемия Панарина и Кирилла Капризова, Никиты Кучерова и русской троицы из «Сент-Луиса».

Кубок Стэнли. 1/4 финала конференций

Восток
«Флорида» (1) — «Вашингтон» (8) — 0-1
Первый матч — 2:4, второй — завтра, третий — 7 мая, четвертый — 10 мая.
«Торонто» (3) — «Тампа-Бэй» (5) — 1-0
Первый матч — 5:0, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.
«Каролина» (2) — «Бостон» (6) — 1-0
Первый матч — 5:1, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 8 мая.
«Рейнджерс» (4) — «Питтсбург» (7) — 0-1
Первый матч — 3:4 3ОТ, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.

Запад
«Колорадо» (1) — «Нэшвилл» (8) — 1-0
Первый матч — 7:2, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Миннесота» (2) — «Сент-Луис» (4) — 0-1
Первый матч — 0:4, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.
«Калгари» (3) — «Даллас» (7) — 1-0
Первый матч — 1:0, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Эдмонтон» (5) — «Лос-Анджелес» (6) — 0-1
Первый матч — 3:4, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Евгений Малкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
0
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Малкин — лучший российский бомбардир Кубка Стэнли. Евгений повторил рекорд Федорова
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
21.04
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28.04
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1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
4.05 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
4.05 02:30
Флорида – Вашингтон
 2 : 4
4.05 04:30
Колорадо – Нэшвилл
 7 : 2
4.05 05:00
Калгари – Даллас
 1 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 4
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 1 3
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
И Г
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 3
Мэтт Дюшен

Мэтт Дюшен

Нэшвилл

 1 2
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 1 2
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 1 0
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