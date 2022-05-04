Русский день в НХЛ: Кузнецов и Малкин забили, Шестеркин тащил
Старт «Вашингтона» в Кубке Стэнли ожидался с тревогой. Главная звезда «Столичных» Александр Овечкин пропустил последние три матча гладкого чемпионата, и было непонятно, в каком состоянии он вернется в строй. Не забывайте и про извечную вратарскую проблему «Кэпиталз». А тут еще в соперниках в первом раунде — сама «Флорида», лучшая команда регулярки. Но клуб справился со всеми сложностями, а Овечкин сделал ключевой перехват на чужой синей линии — Евгений Кузнецов вышел один на один с Сергеем Бобровским и переиграл его.
Несмотря на победу «Вашингтона», отличную игру выдал российский вратарь «Пантерз»: Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 и до последнего оставлял своим шансы на успех. Не его вина, что «Флорида» ужасно выглядела в обороне. Если защитники продолжат терять шайбу в простых ситуациях, «Вашингтон» вполне способен на сенсацию. По крайней мере, первый шаг на пути к этому сделан уверенно.
В победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс» в гостях ничего удивительного нет. Команды примерно равны по уровню, несмотря на более высокий «посев» клуба из Нью-Йорка. Поразил сам матч -соперники доигрались до третьего овертайма, и произошло это во многом благодаря голкиперам. Особенно Игорю Шестеркину, отразившему 79 (!) бросков. Это второй результат в истории Кубка Стэнли и лучший в истории «Рейнджерс».
Вот только Шестеркина это достижение вряд ли порадовало — на старте третьего овертайма Евгений Малкин приехал на пятак и удачно подставил клюшку под наброс партнера. Для Джино это тоже знаковое достижение — теперь он официально лучший российский бомбардир в плей-офф НХЛ. У него и Сергея Федорова по 176 очков, вот только нынешний главный тренер ЦСКА провел в Кубке Стэнли больше встреч.
Российские хоккеисты провели мощный игровой день, но пока далеко не все наши феерят в плей-офф. Теперь ждем подвигов от Артемия Панарина и Кирилла Капризова, Никиты Кучерова и русской троицы из «Сент-Луиса».
Кубок Стэнли. 1/4 финала конференций
Восток
«Флорида» (1) — «Вашингтон» (8) — 0-1
Первый матч — 2:4, второй — завтра, третий — 7 мая, четвертый — 10 мая.
«Торонто» (3) — «Тампа-Бэй» (5) — 1-0
Первый матч — 5:0, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.
«Каролина» (2) — «Бостон» (6) — 1-0
Первый матч — 5:1, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 8 мая.
«Рейнджерс» (4) — «Питтсбург» (7) — 0-1
Первый матч — 3:4 3ОТ, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
Запад
«Колорадо» (1) — «Нэшвилл» (8) — 1-0
Первый матч — 7:2, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Миннесота» (2) — «Сент-Луис» (4) — 0-1
Первый матч — 0:4, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.
«Калгари» (3) — «Даллас» (7) — 1-0
Первый матч — 1:0, второй — завтра, третий — 8 мая, четвертый — 10 мая.
«Эдмонтон» (5) — «Лос-Анджелес» (6) — 0-1
Первый матч — 3:4, второй завершился ночью, третий — 7 мая, четвертый — 9 мая.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
|1 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|4.05
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|4.05
|02:30
|
Флорида – Вашингтон
|2 : 4
|4.05
|04:30
|
Колорадо – Нэшвилл
|7 : 2
|4.05
|05:00
|
Калгари – Даллас
|1 : 0
|И
|О
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|4
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|1
|3
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|И
|Г
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|3
|
|
Мэтт Дюшен
Нэшвилл
|1
|2
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|1
|2
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|1
|0
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|1
|0