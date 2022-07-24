Русский хоккеист играл в НХЛ еще 50 лет назад. Провел больше 1000 матчей и дошел до финала Кубка Стэнли

Он не был статистом, набрав 866 (361+505), и застал молодого Айзермана в «Детройте». На Кубке Стэнли даже есть его фамилия.

Нападающий Иван Болдырев провел больше тысячи матчей в НХЛ, однако на нашем континенте о нем помнят немногие болельщики даже со стажем. Канадец русско-сербского происхождения отыграл в лиге 15 сезонов (с 1970 по 1985 год), а в 1978-м был участником Матча всех звезд. C «Бостоном» Болдырев стал обладателем Кубка Стэнли, правда, к тому моменту он еще не успел дебютировать в лиге. Тем не менее его фамилия появилась на главном трофее, но уже совсем скоро НХЛ пересмотрела на этот счет правила.

Иван Болдырев.

Переехал в Америку в 2 года

Иван родился в 1949 году в городе Зренянин. Его мать была сербкой, а отец — русским. В возрасте двух лет мальчик перебрался с родителями в Канаду, где по классическому для многих сценарию познакомился с хоккеем. Болдырев был очень застенчивым ребенком, долго не мог заговорить по-английски, но на льду он быстро превратился в уверенного в себе игрока. В 1969 году Иван стал первым уроженцем Европы, выбранным на драфте НХЛ. В первом раунде под одиннадцатым номером его взял «Бостон».

Болдырев наряду с Бобби Кларком и Батчем Горингом стал одним из трех игроков того драфта, которым покорилась отметка в тысячу матчей в НХЛ. Однако начало карьеры форварда было очень непростым. Попасть в состав звездных «Брюинз» было невероятно трудно, поэтому Иван плотно сидел в фарм-клубе «Мишек». Перед началом плей-офф 1970-го его и нескольких игроков вызвали в основную команду для резерва. Шанса выйти на площадку у форварда не появилось, но «Бостон» уничтожил в финальной серии «Сент-Луис» (4-0), и фамилия Болдырева попала на Кубок Стэнли.

Клуб решил нанести на трофей фамилии всех запасных игроков, но именно Иван стал первым и до сих пор единственным полевым хоккеистом, чье имя выгравировано на Кубке Стэнли, несмотря на отсутствие к тому моменту сыгранных матчей в НХЛ. После этого случая лига внесла изменения в регламент и разрешила наносить только имена игроков, сыгравших хотя бы один матч в плей-офф или не менее 50 матчей в регулярном чемпионате. Однако по просьбе клуба в определенных случаях можно делать исключения.

Иван Болдырев.

От Калифорнии до Детройта

За 15 лет в НХЛ Болдырев поиграл в шести клубах и почти везде был на заметных ролях. Исключением стал лишь «Бостон», за который форвард в течение двух сезонов провел всего 13 матчей. Вскоре он был обменян в калифорнийский «Голден Силз», где и превратился в игрока с лидерскими качествами. Правда, у его команды не было больших перспектив, и со временем Иван оказался в «Чикаго». Этот клуб сыграл особую роль в карьере Болдырева. В составе «Блэкхокс» форвард пять раз набирал более 60 очков за сезон и даже затмил уже завершавшего карьеру Стэна Микиту.

Возможно, у Ивана был бы шанс стать легендой «Ястребов», но в НХЛ никогда не забывали о ведении бизнеса. После пяти сезонов в «Чикаго» форвард был обменян в «Атланту Флэймз», а в сделке было задействовано сразу восемь игроков. В новой команде Болдырев надолго не задержался и вскоре оказался в «Ванкувере». Там он чувствовал себя прекрасно и в 1982-м получил возможность выиграть Кубок Стэнли, только в этот раз уже в роли важной части команды. Увы, но в финале «Кэнакс» попали под мощнейший «Айлендерс» и были уничтожены в четырех играх. Тогда в 17 матчах плей-офф Иван набрал 11 (8+3) очков.

Последней остановкой в НХЛ для него стал Детройт. В Городе моторов Болдырев словно пережил вторую молодость и обновил свои персональные статистические показатели. Сезон-1983/84 вышел самым результативным в его карьере: 35 голов (повторение лучшего результата), 48 голевых передач и 83 очка (оба показателя — лучшие в карьере). Интересно, что Болдырев успел поиграть в звене с молодым Стивом Айзерманом. Именно в «Ред Уингз» Иван стал появляться не на позиции центрфорварда, а на левом фланге атаки. При этом «Детройт» вместе Болдыревым и Айзерманом впервые с 1978 года вышел в плей-офф.

По окончании сезона-1984/85 Иван объявил о завершении игровой карьеры. В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 1052 матча и 866 (361+505) очков. В 48 играх плей-офф форвард отметился 33 (13+20) набранными баллами. То ли Болдырев устал от хоккея, то ли это связано с другими причинами, но после своего ухода он ни разу не сыграл даже в выставочных матчах. Живет экс-нападающий в Чикаго, периодически появляется на встречах ветеранов «Блэкхоукс», но в основном сосредоточен на личной жизни. После окончания карьеры он ушел в совершенно другую сферу, однако это не помешало ему остаться в истории мирового хоккея и занять в ней достойное место.