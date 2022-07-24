«В Америке я просто зарабатывал». Почему Павел Буре отказался от паспорта США

Вернулся в Россию, и заграничный документ стал не нужен.

Знаменитый российский нападающий Павел Буре провел большую часть своей профессиональной карьеры в Северной Америке. Начинал он выступления в НХЛ с канадского «Ванкувера», в составе которого не только сделал себе имя, но и стал настоящей суперзвездой мирового хоккея.

Однако со временем отношения игрока с руководством «Кэнакс» испортились, так что форвард решил сменить команду. Он остался в НХЛ, но уехал играть в США, где сначала выступал за «Флориду», а потом — за «Рейнджерс». Именно в составе клуба из Нью-Йорка из-за нескольких серьезных травм коленей форвард был вынужден в 2003 году преждевременно завершить яркую карьеру.

В январе 2017 года Буре включили в число 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Помимо этого, российский нападающий был включен в Зал славы ИИХФ, а также в Зал хоккейной славы в Торонто.

Буре оставался жить в Америке и изредка упоминался в российских СМИ разве что только в роли эксперта. Но в 2005 году он довольно неожиданно получил должность генерального менеджера сборной России. Буре должен был заманить побольше звездных представителей НХЛ для участия в Олимпийских играх-2006 в Турине. Полностью выполнить свою задачу Буре не удалось, и после четвертого места на Олимпиаде он покинул сборную.

Павел Буре. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Двойное гражданство

После этого слухи сватали Буре в разные клубы на управленческие должности: «Авангард», ЦСКА, «Сочи». Но каждый раз до реальности по разным причинам все эти разговоры не доходили.

А несколько лет назад появилась новость, что Павел отказался от американского гражданства США. Уведомление об этом было опубликовано в Федеральном регистре США, где раз в три месяца появляются списки лиц, расставшихся с местным паспортом. Произошло это в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

Отказ от паспорта Буре прокомментировал «СЭ» так: «Во-первых, я — русский человек. Я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва. Когда я работал в США — это было одно. Но я давно не играю в хоккей. Последние шесть лет я постоянно живу в России со своей семьей, поэтому это для меня естественный и нормальный шаг. Я еще год назад отказался от американского гражданства».

К тому моменту многие и забыли, что у Буре действительно было гражданство США. Он получил его, когда ушел во «Флориду» из «Ванкувера» в 1998 году. Нападающий тогда объяснял, что у этого решения было много плюсов, но один из основных — отсутствие надобности обновления документов для легального нахождения в стране. Это также автоматически нивелировало все проблемы, связанные с визой и грин-картой.

Павел Буре. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Американского гражданства мне не надо — оно требовалось, когда я играл в НХЛ и часто находился в этой стране. Я там просто трудился, зарабатывал, скажем, честно. Но ведь и тогда я от российского паспорта не отказывался», — добавлял Буре.

К моменту отказа от американского паспорта Павел уже практически оборвал все связи с США. Он уже несколько лет жил на родине и был президентом ветеранского проекта «Лига легенд» (международной лиги ветеранов хоккея возрастом старше 45 лет).

«Как это происходило технически? Это сложный и долгий процесс. Очень. Занимает, чтобы не соврать, около года. Но, конечно, делал все это не я сам, а юристы. Люди, которые понимают в этом. Нюансов там много, но простому человеку там не разобраться, только профессионалы эти нюансы понимают», — не вдавался в подробности экс-хоккеист.

Стоит отметить, что в 2013 году в США у него родился первый сын, который, разумеется, получил американское гражданство.

В 2021 году Павел Буре был назначен специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам. Он должен курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных инстанциях, в том числе в совете ИИХФ.

А вот брат Павла — Валерий — все еще имеет американский паспорт. Он женат на американской актрисе Кэндис Кэмерон, с которой и сейчас живет в Калифорнии, где отдыхает от хоккея и успешно занимается виноделием.