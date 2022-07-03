Звезд российского хоккея уже отправляли в армию в XXI веке. Не служил никто

Истории Чистова, Свитова, Жердева и Семина.

Обсуждение случая с задержанием вратаря Ивана Федотова в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от службы в армии вышло за границы хоккейного мира. Сложно поверить, что в этом как-то замешан ЦСКА, который уже давно не рассчитывает на Федотова. Да и реальных обоснований этой точке зрения на данный момент не существует.

Скандальные события, в которых органично сочетаются слова «спорт», «призыв», «армия», в постсоветскую эпоху в хоккее встречались крайне редко. Однако несколько ситуаций в свое время вышли довольно резонансными.

Свитов и Чистов красили заборы

Самая громкая — дело Станислава Чистова, Александра Свитова и Кирилла Кольцова в 2001-м. Тогда генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин пошел на хитрость, но по итогу обманул сам себя. Не желая отпускать талантливых юниоров, которых высоко выбрали на драфте, в Северную Америку, он отправил их в воинскую часть, где они пару недель занимались такими жизненно важными для хоккеиста вещами, как строевая подготовка и покраска заборов. В итоге Свитова и Чистова заявили за фарм-клуб «Авангард-ВДВ», который имел отношение к министерству обороны. Заключать контракты с военнослужащими команды НХЛ не имели права.

Кирилл Кольцов. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Однако в октябре того года в соответствии с директивой минобороны игроки были переведены в ХК ЦСКА, который выступал в Высшей лиге. После гостевого матча «Авангарда» в Москве с ПХК ЦСКА всех троих прямо в гостинице забрали люди в погонах и увезли в расположение армейской команды. Не теряйтесь в количестве аббревиатур. Тогда в российском хоккее существовали два московских клуба под названием ЦСКА. Один (ПХК) выступал в элитном дивизионе отечественного хоккея, другой (ХК) — лигой ниже.

Скандальное разбирательство, в котором принимали участие высокие чиновники министерства обороны, привело к тому, что игроки вернулись в Омск. Лишь Кольцова оставили в основном составе. Свитов и Чистов обратились в Хамовнический районный суд Москвы, потребовав в заявлениях расторгнуть контракты с «Авангардом», действовавшие до 2005 года. В конце сезона они были признаны недействительными в связи с призывом игроков на военную службу. Летом 2002 года оба уехали в НХЛ, несмотря на свой действующий статус солдат армии РФ.

Жердев тайком сбежал в «Коламбус»

Другой случай произошел осенью 2003-го. Нападающий Николай Жердев подписал в межсезонье трехлетний контракт новичка с «Коламбусом», но по договоренности был отдан на год в аренду в ЦСКА, свою прежнюю команду. Причем продолжал получать деньги от американского клуба.

Молодой форвард очень здорово провел свой дебютный сезон-2002/03, выделяясь в Суперлиге даже на фоне опытных игроков. Однако вопросы с отношением к делу применительно к Жердеву возникали с первых шагов его взрослой карьеры. Он провалил старт чемпионата-2003/04 и был отправлен Виктором Тихоновым во вторую команду. Говорят, что это было дело рук его сына и помощника Василия. Он в момент, когда отец приболел и находился вне расположения ЦСКА, в ходе тренировки поругался с нападающим и решил воздействовать на того воспитательными методами.

Николай Жердев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Жердев не потерпел к себе такого отношения и после одного матча за «двойку» решил тайком сбежать в США, что тогда стало большим шоком для общественности. ЦСКА возмутился, протестовал и требовал возвращения игрока, упирая на факт, что тот является военнослужащим. Ситуация дошла до Арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне, который принял сторону «Коламбуса». В ходе разбирательства выяснилось, что Жердев, который после побега спокойно играл в НХЛ, не принимал присяги, поэтому с юридической точки зрения чист перед армейским клубом.

Скандал не стал причиной для поджога всех мостов. Уже на следующий год, когда в НХЛ был локаут, опальный форвард вернулся в Россию и классно отыграл сезон в составе армейского клуба.

Семин не хотел играть в фарме «Вашингтона»

Армия в хоккее ассоциируется с ЦСКА по понятным причинам, но на этом клубе дело не заканчивается. Есть, например, петербургский СКА и самарский ЦСК ВВС. Именно в волжском клубе могли пройти «срочную» молодые хоккеисты, если не хотели сидеть в настоящих казармах и бегать каждый день по плацу. Александр Семин, проведший локаут-2004/05 в составе «Лады», возвращаться в расположение «Вашингтона» не захотел. Он отыграл там один сезон и чувствовал себя не в своей тарелке. Перед самым приходом Александра Овечкина «Кэпиталз» были аутсайдером с крайне отдаленными перспективами. О будущем «русском» «Вашингтоне» тогда речи не шло. Менеджмент «Кэпиталз» настаивал, чтобы на время локаута Семин остался в фарм-клубе в АХЛ. Форвард отказался и был дисквалифицирован, что не помешало ему спокойно отыграть сезон в Тольятти.

Под крылом своего любимого тренера Петра Воробьева он чувствовал себя превосходно и не желал возвращаться в Америку после окончания локаута.

Александр Семин. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Гениальный выход из ситуации придумал тогдашний менеджер тольяттинской команды, а сейчас постоянный эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд. Он предложил отправить Семина в армию, откуда выдачи нет. Разумеется, что в расположение спортивной роты Семин провел несколько дней, принял присягу и вернулся в «Ладу». Формально все чисто — не придраться.

Семин сыграл в Тольятти только часть чемпионата, а потом перешел в «Химик», который возглавил Вайсфельд. Форвард, оставшись без опеки Воробьева, немного скис. Экспрессивный Милош Ржига полностью достучаться до него не сумел. На следующий сезон в Подмосковье перебрался и Воробьев, но к этому моменту нападающий решил вернуться в «Вашингтон», в котором уже сделал первые шаги к будущему величию юный Овечкин.