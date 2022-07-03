Звезд российского хоккея уже отправляли в армию в XXI веке. Не служил никто
Обсуждение случая с задержанием вратаря Ивана Федотова в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от службы в армии вышло за границы хоккейного мира. Сложно поверить, что в этом как-то замешан ЦСКА, который уже давно не рассчитывает на Федотова. Да и реальных обоснований этой точке зрения на данный момент не существует.
Скандальные события, в которых органично сочетаются слова «спорт», «призыв», «армия», в постсоветскую эпоху в хоккее встречались крайне редко. Однако несколько ситуаций в свое время вышли довольно резонансными.
Свитов и Чистов красили заборы
Самая громкая — дело Станислава Чистова, Александра Свитова и Кирилла Кольцова в 2001-м. Тогда генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин пошел на хитрость, но по итогу обманул сам себя. Не желая отпускать талантливых юниоров, которых высоко выбрали на драфте, в Северную Америку, он отправил их в воинскую часть, где они пару недель занимались такими жизненно важными для хоккеиста вещами, как строевая подготовка и покраска заборов. В итоге Свитова и Чистова заявили за фарм-клуб «Авангард-ВДВ», который имел отношение к министерству обороны. Заключать контракты с военнослужащими команды НХЛ не имели права.
Однако в октябре того года в соответствии с директивой минобороны игроки были переведены в ХК ЦСКА, который выступал в Высшей лиге. После гостевого матча «Авангарда» в Москве с ПХК ЦСКА всех троих прямо в гостинице забрали люди в погонах и увезли в расположение армейской команды. Не теряйтесь в количестве аббревиатур. Тогда в российском хоккее существовали два московских клуба под названием ЦСКА. Один (ПХК) выступал в элитном дивизионе отечественного хоккея, другой (ХК) — лигой ниже.
Скандальное разбирательство, в котором принимали участие высокие чиновники министерства обороны, привело к тому, что игроки вернулись в Омск. Лишь Кольцова оставили в основном составе. Свитов и Чистов обратились в Хамовнический районный суд Москвы, потребовав в заявлениях расторгнуть контракты с «Авангардом», действовавшие до 2005 года. В конце сезона они были признаны недействительными в связи с призывом игроков на военную службу. Летом 2002 года оба уехали в НХЛ, несмотря на свой действующий статус солдат армии РФ.
Жердев тайком сбежал в «Коламбус»
Другой случай произошел осенью 2003-го. Нападающий Николай Жердев подписал в межсезонье трехлетний контракт новичка с «Коламбусом», но по договоренности был отдан на год в аренду в ЦСКА, свою прежнюю команду. Причем продолжал получать деньги от американского клуба.
Молодой форвард очень здорово провел свой дебютный сезон-2002/03, выделяясь в Суперлиге даже на фоне опытных игроков. Однако вопросы с отношением к делу применительно к Жердеву возникали с первых шагов его взрослой карьеры. Он провалил старт чемпионата-2003/04 и был отправлен Виктором Тихоновым во вторую команду. Говорят, что это было дело рук его сына и помощника Василия. Он в момент, когда отец приболел и находился вне расположения ЦСКА, в ходе тренировки поругался с нападающим и решил воздействовать на того воспитательными методами.
Жердев не потерпел к себе такого отношения и после одного матча за «двойку» решил тайком сбежать в США, что тогда стало большим шоком для общественности. ЦСКА возмутился, протестовал и требовал возвращения игрока, упирая на факт, что тот является военнослужащим. Ситуация дошла до Арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне, который принял сторону «Коламбуса». В ходе разбирательства выяснилось, что Жердев, который после побега спокойно играл в НХЛ, не принимал присяги, поэтому с юридической точки зрения чист перед армейским клубом.
Скандал не стал причиной для поджога всех мостов. Уже на следующий год, когда в НХЛ был локаут, опальный форвард вернулся в Россию и классно отыграл сезон в составе армейского клуба.
Семин не хотел играть в фарме «Вашингтона»
Армия в хоккее ассоциируется с ЦСКА по понятным причинам, но на этом клубе дело не заканчивается. Есть, например, петербургский СКА и самарский ЦСК ВВС. Именно в волжском клубе могли пройти «срочную» молодые хоккеисты, если не хотели сидеть в настоящих казармах и бегать каждый день по плацу. Александр Семин, проведший локаут-2004/05 в составе «Лады», возвращаться в расположение «Вашингтона» не захотел. Он отыграл там один сезон и чувствовал себя не в своей тарелке. Перед самым приходом Александра Овечкина «Кэпиталз» были аутсайдером с крайне отдаленными перспективами. О будущем «русском» «Вашингтоне» тогда речи не шло. Менеджмент «Кэпиталз» настаивал, чтобы на время локаута Семин остался в фарм-клубе в АХЛ. Форвард отказался и был дисквалифицирован, что не помешало ему спокойно отыграть сезон в Тольятти.
Под крылом своего любимого тренера Петра Воробьева он чувствовал себя превосходно и не желал возвращаться в Америку после окончания локаута.
Гениальный выход из ситуации придумал тогдашний менеджер тольяттинской команды, а сейчас постоянный эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд. Он предложил отправить Семина в армию, откуда выдачи нет. Разумеется, что в расположение спортивной роты Семин провел несколько дней, принял присягу и вернулся в «Ладу». Формально все чисто — не придраться.
Семин сыграл в Тольятти только часть чемпионата, а потом перешел в «Химик», который возглавил Вайсфельд. Форвард, оставшись без опеки Воробьева, немного скис. Экспрессивный Милош Ржига полностью достучаться до него не сумел. На следующий сезон в Подмосковье перебрался и Воробьев, но к этому моменту нападающий решил вернуться в «Вашингтон», в котором уже сделал первые шаги к будущему величию юный Овечкин.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72