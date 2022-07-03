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Сегодня, 08:20

Звезд российского хоккея уже отправляли в армию в XXI веке. Не служил никто

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Станислав Чистов и Александр Свитов.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Николай Жердев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Семин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Кирилл Кольцов.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
1/4
Истории Чистова, Свитова, Жердева и Семина.

Обсуждение случая с задержанием вратаря Ивана Федотова в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от службы в армии вышло за границы хоккейного мира. Сложно поверить, что в этом как-то замешан ЦСКА, который уже давно не рассчитывает на Федотова. Да и реальных обоснований этой точке зрения на данный момент не существует.

Скандальные события, в которых органично сочетаются слова «спорт», «призыв», «армия», в постсоветскую эпоху в хоккее встречались крайне редко. Однако несколько ситуаций в свое время вышли довольно резонансными.

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Свитов и Чистов красили заборы

Самая громкая — дело Станислава Чистова, Александра Свитова и Кирилла Кольцова в 2001-м. Тогда генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин пошел на хитрость, но по итогу обманул сам себя. Не желая отпускать талантливых юниоров, которых высоко выбрали на драфте, в Северную Америку, он отправил их в воинскую часть, где они пару недель занимались такими жизненно важными для хоккеиста вещами, как строевая подготовка и покраска заборов. В итоге Свитова и Чистова заявили за фарм-клуб «Авангард-ВДВ», который имел отношение к министерству обороны. Заключать контракты с военнослужащими команды НХЛ не имели права.

Кирилл Кольцов. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Кирилл Кольцов.
Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Однако в октябре того года в соответствии с директивой минобороны игроки были переведены в ХК ЦСКА, который выступал в Высшей лиге. После гостевого матча «Авангарда» в Москве с ПХК ЦСКА всех троих прямо в гостинице забрали люди в погонах и увезли в расположение армейской команды. Не теряйтесь в количестве аббревиатур. Тогда в российском хоккее существовали два московских клуба под названием ЦСКА. Один (ПХК) выступал в элитном дивизионе отечественного хоккея, другой (ХК) — лигой ниже.

Скандальное разбирательство, в котором принимали участие высокие чиновники министерства обороны, привело к тому, что игроки вернулись в Омск. Лишь Кольцова оставили в основном составе. Свитов и Чистов обратились в Хамовнический районный суд Москвы, потребовав в заявлениях расторгнуть контракты с «Авангардом», действовавшие до 2005 года. В конце сезона они были признаны недействительными в связи с призывом игроков на военную службу. Летом 2002 года оба уехали в НХЛ, несмотря на свой действующий статус солдат армии РФ.

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Жердев тайком сбежал в «Коламбус»

Другой случай произошел осенью 2003-го. Нападающий Николай Жердев подписал в межсезонье трехлетний контракт новичка с «Коламбусом», но по договоренности был отдан на год в аренду в ЦСКА, свою прежнюю команду. Причем продолжал получать деньги от американского клуба.

Молодой форвард очень здорово провел свой дебютный сезон-2002/03, выделяясь в Суперлиге даже на фоне опытных игроков. Однако вопросы с отношением к делу применительно к Жердеву возникали с первых шагов его взрослой карьеры. Он провалил старт чемпионата-2003/04 и был отправлен Виктором Тихоновым во вторую команду. Говорят, что это было дело рук его сына и помощника Василия. Он в момент, когда отец приболел и находился вне расположения ЦСКА, в ходе тренировки поругался с нападающим и решил воздействовать на того воспитательными методами.

Николай Жердев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Николай Жердев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Жердев не потерпел к себе такого отношения и после одного матча за «двойку» решил тайком сбежать в США, что тогда стало большим шоком для общественности. ЦСКА возмутился, протестовал и требовал возвращения игрока, упирая на факт, что тот является военнослужащим. Ситуация дошла до Арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне, который принял сторону «Коламбуса». В ходе разбирательства выяснилось, что Жердев, который после побега спокойно играл в НХЛ, не принимал присяги, поэтому с юридической точки зрения чист перед армейским клубом.

Скандал не стал причиной для поджога всех мостов. Уже на следующий год, когда в НХЛ был локаут, опальный форвард вернулся в Россию и классно отыграл сезон в составе армейского клуба.

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Семин не хотел играть в фарме «Вашингтона»

Армия в хоккее ассоциируется с ЦСКА по понятным причинам, но на этом клубе дело не заканчивается. Есть, например, петербургский СКА и самарский ЦСК ВВС. Именно в волжском клубе могли пройти «срочную» молодые хоккеисты, если не хотели сидеть в настоящих казармах и бегать каждый день по плацу. Александр Семин, проведший локаут-2004/05 в составе «Лады», возвращаться в расположение «Вашингтона» не захотел. Он отыграл там один сезон и чувствовал себя не в своей тарелке. Перед самым приходом Александра Овечкина «Кэпиталз» были аутсайдером с крайне отдаленными перспективами. О будущем «русском» «Вашингтоне» тогда речи не шло. Менеджмент «Кэпиталз» настаивал, чтобы на время локаута Семин остался в фарм-клубе в АХЛ. Форвард отказался и был дисквалифицирован, что не помешало ему спокойно отыграть сезон в Тольятти.

Под крылом своего любимого тренера Петра Воробьева он чувствовал себя превосходно и не желал возвращаться в Америку после окончания локаута.

Александр Семин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Александр Семин.
Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Гениальный выход из ситуации придумал тогдашний менеджер тольяттинской команды, а сейчас постоянный эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд. Он предложил отправить Семина в армию, откуда выдачи нет. Разумеется, что в расположение спортивной роты Семин провел несколько дней, принял присягу и вернулся в «Ладу». Формально все чисто — не придраться.

Семин сыграл в Тольятти только часть чемпионата, а потом перешел в «Химик», который возглавил Вайсфельд. Форвард, оставшись без опеки Воробьева, немного скис. Экспрессивный Милош Ржига полностью достучаться до него не сумел. На следующий сезон в Подмосковье перебрался и Воробьев, но к этому моменту нападающий решил вернуться в «Вашингтон», в котором уже сделал первые шаги к будущему величию юный Овечкин.

Александр Свитов
Александр Семин
Иван Федотов
Кирилл Кольцов
Николай Жердев
Станислав Чистов
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
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27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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