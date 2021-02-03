Жердев снова решил вернуться в хоккей. Утверждает, что справился с алкоголем, но можно ли верить?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Стоит только Андрею Разину забыть про судей, так сразу у него получается команда, на которую приятно взглянуть. «Локомотив» разбит справедливо, пусть нападающие череповецкого клуба и не забросили ни одной шайбы. Защитники справились. Но могли бы и форварды забить, команда играла правильно, ровно так, как и нужно действовать такому коллективу без ярких звезд, где между первым и четвертым звеном минимальная разница в классе. И это еще у «Северстали» не было ведущего защитника Владислава Провольнева, а все равно победили.

Расслабляться рано, но теперь команда Вологодской области оторвалась от «Витязя» и «Спартака» на шесть очков, пусть по потерянным и всего на четыре. Это все равно очень много. Можно опять на какую-то игру молодежь выпустить, чтобы основа собралась с силами. Например, на московское «Динамо», так как в пятницу нужны все и полная концентрация, чтобы сыграть со «Спартаком».

Отметим и плохую игру «Локомотива». Ценность победы хозяев это не умаляет, но что-то не было заметно, чтобы «Северсталь» встречалась с по-настоящему сильной командой. Все были какие-то вялые, неорганизованные. И вот какая беда. Если бы ярославский клуб выступал только на чужом льду, то занимал бы общее 13 место (в конференции они бы были на пятом), а за ними — «Северсталь». Но место череповчан не удивляет, а почему ярославцы такие инертные на выезде, не совсем понятно. И самое главное: о кубке с такой статистикой стоит забыть. Или в «Локомотиве» не хотят главный трофей?

Выбор

Международная федерация хоккея приняла решение провести чемпионат мира только в Риге. Никаких переездов в Словакию или Данию, пусть справляются своими силами, раз уж так хотели. ИИХФ получает дополнительные трудности, ведь нужен еще один стадион, но на самом деле вторая арена может и не понадобится. В конце концов, можно расписание изменить и все проводить на одном стадионе. Но больше всего меня беспокоит не проблемы с ареной, а само событие. Рене Фазель допустил создание «пузыря», пока подразумевается, что болельщиков на арене не будет, да и пандемия ставит крест на туристах из других стран. Настаиваю: чемпионат мира в нынешнем формате, когда точно не будет всех сильнейших хоккеистов планеты, не нужен в таком виде. Это был общеевропейский праздник, а сейчас может быть не пойми что. Хоккеисты будут говорить, что «звание останется, а никто не вспомнит, в каких условиях все проходило».

Это не так. В 2014 году сборная России победила только потому, что после Олимпиады не приехал вообще никто, а команды Канады и США были откровенно смешными, мы же взяли почти всех лучших. Если какие-то люди хотят забыть о таком, то это их проблемы.

О еще об одном нюансе напомнил Дарюс Каспарайтис. Он сказал, что из НХЛ просто никого не отпустят на турнир в Европу, никакие страховки не помогут. Остаются те, у кого завершается контракт, но их не так много. Кроме того, люди без действующих соглашений неохотно едут в национальные команды. Интересно, в ИИХФ обсуждают вариант отмены чемпионата «до лучших времен»?

Возвращение

Внезапно проявился Николай Жердев. В интервью «Чемпионат.com» он вновь объявил, что на нынешнем этапе жизни он оставил алкоголь позади, вырвался вперед в этой неравной битве. Правда, соревнование на закончено, ведь алкоголь не победил окончательно, а просто отстал. Теперь Жердев хочет вернуться в хоккей, причем уже ищет команду.

Ему 36 лет, последний раз он выходил на лед давным-давно, а его пребывание в «Рязани» закончилось скандалом. Сначала он не мог ничего показать на льду, затем сорвался, что-то там сделал с таксистом, и контракт с ним разорвали. Не думаю, что в КХЛ найдутся клубы, которые рискнут. В нынешнем сезоне в лигу приехал Илья Ковальчук, который постарше Николая. Это тоже довольно странный ход, но Илья в прошлом сезоне выступал в НХЛ, он все равно выше по уровню, чем многие хоккеисты в нашей лиге. Более того, нападающий «Авангарда» следит за собой и уж тем более не уходит в запои.

Найти сейчас работу игрокам старше 35 лет очень трудно, даже тем, кто, например, в прошлом сезоне выступал в КХЛ. А Жердева не было очень долго. Ехать в Высшую лигу? Но там лимит на возрастных хоккеистов, я что-то сомневаюсь, что какие-то серьезные клубы пожертвуют местом ветерана ради Николая. Есть «Ижсталь» с зарплатой 40 тысяч рублей, да «Ермак», где вообще редко платят. Но зачем это Николаю, не совсем ясно.

Идеальный вариант, чтобы Жердев не на льду позорился, а скооперировался с КХЛ и ездил повсюду с лекциями и мастер-классами. Живой пример того, как несомненный талант сгубил себя сам. Это будет эффективней, чем какие-то слова тренеров и родителей. Да еще шоу свое на КХЛ ТВ сделать, только не унылое, а веселое. Но возвращаться на лед Николаю совершенно ни к чему.