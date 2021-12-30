Легендарный форвард-громила Свитов решил возобновить карьеру. Это явно не лучшая идея

Обзор дня Алексея Шевченко.

Плей-офф

Первые два клуба вышли в плей-офф КХЛ. «Металлург» совершенно не удивил. Сильная команда, один из претендентов на Кубок Гагарина. Хорошо подобранный состав, отличные хоккеисты во всех линиях, правильное поведение тренера, единство в руководстве, когда каждый занимается своим делом и не мешает друг другу. Немного не хватает характера в некоторых матчах, но по-настоящему переживать по этому поводу рано. Неприятно, что Илья Воробьев уступал в декабре «Авангарду», «Ак Барсу» и даже минскому «Динамо», но не забывайте, что расписание игр было просто чудовищным, прыгать выше головы никакой мотивации не было. Команда на первом месте, свои очки берет, так что теперь главная задача — не устраивать подвиги в регулярном чемпионате, а подготовиться к плей-офф.

Сыграет во втором и этапе и «Трактор». Про их перспективы в плей-офф говорить трудно, но челябинцы уже неоднократно убеждали, что могут показывать стабильную игру. Говорят, что отчасти высокое место в таблице обусловлено более либеральным расписанием, когда приходится чаще встречаться с не самыми авторитетными соперниками. Возможно, это и так, но лишь отчасти. «Трактор» в этом году побеждал соперников из разных частей таблицы. От них доставалось и «Металлургу», и ЦСКА, и московскому «Динамо», ни один участник турнира не может гарантировать очки, когда выходит на лед против челябинцев. Очень крепкая команда, с довольно неплохими перспективами. Правда, очень трудно сказать, насколько коллектив станет серьезным соперником в плей-офф. Иногда кажется, что уральцы могут разобраться с любым, но память подкидывает домашнее поражение от «Амура», немного напрягает и не самая хорошая вратарская линия. До начала марта не просто много времени, но и возможностей. Пока ясно, что попадать в первом раунде на челябинцев вряд ли кто-то захочет.

Матч звезд

Среда 29 января — один из самых печальных дней в истории хоккея. До полуночи отменен молодежный чемпионат мира, что, впрочем, логично. Турнир не может проводиться, если каким-то сборным засчитывают технические поражения просто так, без повода, за то, что в командах играют люди, а не роботы. А днем КХЛ отказалась от проведение Матча звезд. До него было совсем немного времени, у меня на руках билеты на кубок Вызова, куда собирались лучшие хоккеисты МХЛ, а в середине января на Урал должны были приехать лучшие взрослые спортсмены.

Причин для отмены события много. Да, главная — Олимпиада. Большой шанс, что игроки бы заразились на этом шоу, а кто знает, как бы это сказалось на подготовке к олимпийскому турниру. Сборная — в первую очередь, надо уже смириться с этим девизом российского хоккея, а не делать круглые глаза и сокрушаться о том, что КХЛ не является самостоятельной единицей. Впрочем, согласен с лигой по поводу отмены и по другой причине. Все дело в пандемии, даже если не думать о Пекине, то организационные правила на шоу смазали бы праздник. Матч звезд — это возможность очень тесно пообщаться друг с другом. Но как устраивать встречи игроков с болельщиками (а такие шоу исключительно ради их), если нет возможности сфотографироваться и взять автограф? Смысл теряется. Ради чего тогда проводить шоу? Из-за конкурсов? Для непонятного матча, где забрасывают по 100 шайб? Надо дождаться полного окончания пандемии, возврата к обычной жизни, чтобы такие мероприятия были полноценными. КХЛ поступила правильно, хотя чуть затянула с решением.

Возвращение

Нападающий Александр Свитов вернулся в хоккей. Ветеран подписал контракт с клубом высшей лиги «Омские Крылья» и уже в ближайшем матче может выйти на лед. Мне кажется, что это человеческая трагедия, а не какая-то красивая история, как бы не хотели показать ее в Омске. Человеку 39 лет. В ноябре 2020 года он официально объявил о завершении карьеры. И за год понял, что никому не нужен. У Александра не было никаких предложений о работе, никому не требовались его знания и опыт, к обычной жизни бывший хоккеист оказался совершенно не приспособлен. Свитов оказался после окончания карьеры никем. Впрочем, подобный исход можно было предсказать. В последние годы он окончательно превратился в того, кого вообще надо было подальше держать от людей. Разговаривать с хоккеистом было невозможно. Постоянное хамство, пренебрежительное отношение, какая-то смесь звездной болезни и отсутствия минимальной культуры.

Помню, как на награждении «Ак Барса» в Казани, куда клуб пригласил журналистов, Свитов орал из автобуса прессе: «Нельзя снимать, идите все на...». И когда его карьера подошла к концу, я, например, вздохнул с облегчением. Это то поколение хоккеистов, испорченных деньгами, которое вообще не понимало современный мир и тенденции. Он ходил с видом человека, которому все должны. Александр заканчивал в Ярославле и скорее позорился в том сезоне, чем приносил пользу. Чем он занимался сразу после окончания карьеры, никому не было интересно. Только через год кто-то обратился за интервью к бывшему хоккеисту, но оно осталось незамеченным, так как Александр явно переоценивал свое значение в жизни болельщиков.