Экс-форвард «Вашингтона» и «Каролины» собрал друзей в Красноярске.

Если вы внимательно следите за хоккеем, то наверняка могли заметить, как герой золотого Квебека и экс-нападающий «Вашингтона» Александр Семин на долгое время выпал из медиапространства. Свой последний официальный матч 38-летний форвард сыграл больше года назад за подольский «Витязь», и с тех пор о будущем чемпиона мира не было никаких новостей.

Свое молчание красноярец нарушил лишь в октябре 2021-го, заявив коллегам из Sport24, что рассматривает предложения от нескольких клубов КХЛ. Однако минувший сезон Семин полностью пропустил и этой весной был назначен советником генерального менеджера в родном «Соколе», а уже в мае объявил, что 30 июня завершит игровую карьеру прощальным матчем с участием звезд НХЛ в Красноярске. И пройти мимо одного из главных событий этого лета «СЭ» не имел права.

30 тысяч за билеты и бешеный ажиотаж

Организаторы практически до последнего держали составы команд в тайне. Свое участие сразу после анонса мероприятия подтвердил лишь Александр Овечкин, частенько прилетавший в Красноярске в гости к многолетнему партнеру по «Вашингтону» без какого-либо повода. Пропустить последний танец одного из своих лучших друзей великий снайпер просто не мог. Чуть позже сам Семин рассекретил Павла Дацюка, а уже ближе к дате в сети начали всплывали фамилии других звезд.

Однако битва за возможность попасть на «Легендарный овертайм» началась еще задолго до объявления всех участников. Еще собираясь в Красноярск на прощальный матч, я решил посмотреть — а что там с билетами?

Александр Овечкин и Александр Семин. пресс-служба Министерства спорта Красноряского

А там ожидаемо был настоящий ад с криками и всеми вытекающими. Минспорта Красноярского края и местный Центр спортивной подготовки, отвечавшие за организацию, решили продавать билеты в несколько этапов. И вроде бы ведомства анонсировали примерные даты продаж, но закидывали их в крохотном количестве на сайт оператора без какого-либо предупреждения.

При большом ажиотаже — это достаточно распространенная практика, призванная избежать уничтожение сервера. Хотя министр спорта края Денис Петровский заявлял, что сделано это, чтобы дать шанс купить билеты тем, кто забыл про старт продаж. Однако в ситуации, когда спрос заметно превышает предложение, ничто не могло уберечь организаторов от праведного гнева красноярцев, в отличие от соседей из Новосибирска и Омска, не знающих, что такое «билетные войны».

«Ажиотаж, конечно, очень большой. Билетов в принципе нет. Они выходят в продажу — и улетают за пять минут. Видимо, все соскучились по хоккею, особенно когда участвуют россияне с мировыми именами. Все хотят оказаться на таком зрелище. Когда полный стадион, это самое прекрасное чувство», — оправдывался Семин в интервью телевидению.

А еще ничто не могло обезопасить желающих попасть на стадион от профессиональных спекулянтов, которые охотились за билетами в режиме 24/7 и потом продавали их в несколько раз дороже номинала. Еще за месяц до события местный «Авито» был завален предложениями купить заветные квитки по совершенно заоблачным ценам. И наивно думать, будто никто не шел на условия перекупщиков. Напротив, сразу несколько человек на трибунах со странной гордостью признались, что потратили порядка 30 тысяч за далеко не самые лучшие места.

Особо отчаянные пытались купить билеты с рук прямо у стадиона. Но, услышав цену, многие пасовали и мгновенно ретировались. Не обошлось и без душераздирающих сцен с детскими слезами. Например, я насчитал трех убитых горем пацанов лет десяти, чьи родители не потянули запросы оборзевших перекупщиков. А сколько еще таких скрытых случаев...

Один из таких коммерсантов встретил меня уже на подходе к арене: «Билеты на хоккей нужны? Центральный сектор! Недорого!». «Я как-то больше по бенди. А что по ценам?», — отвечаю не без сарказма. «15 тысяч, дешевле не найдете». «Ну, нет. Настолько я хоккей не люблю», — спешно разочаровал я сомнительного предпринимателя и побежал за аккредитацией.

Кстати, Семин внушительную часть билетов бесплатно раздал воспитанникам хоккейных школ, а доход от платной партии перечислил на благотворительность. В общем-то, Александр сразу говорил, что этот матч не столько для него и его друзей, сколько для красноярских мальчишек, которые как и он когда-то горели хоккеем. И это действительно здорово.

Овечкин — за Красноярск в КХЛ

В итоге составы получились действительно звездными. Данис Зарипов, Виктор Козлов, Антон Худобин, Дмитрий Орлов, Арсений Грицюк, Андрей Николишин, Максим Афиногенов, Андрей Марков, Антон Бурдасов, первый красноярец в истории НХЛ Максим Галанов, легендарный нападающий «Енисея» Сергей Ломанов — столько величин в одно время и в одном месте Красноярск еще не видел.

Афиша прощального матча Семина. пресс-служба Министерства спорта Красноряского

Затесался в состав даже нападающий юниорской сборной Швеции и «ХВ-71» Александр Суздалев — сын знаменитого красноярского «мячиста» Анатолия Суздалева. Мало кто знает, но парень, который уже с трудом говорит по-русски и представляющий «Тре Крунур» на международном уровне, начинал заниматься хоккеем именно на родине отца в школе местного «Сокола». Правда, спортивное образование золотой призер последнего ЮЧМ получал в Ветланде и называть его «воспитанником «Сокола», как это делают организаторы, не совсем правильно.

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/za-kakuyu-sbornuyu-budet-vystupat-talantlivyy-hokkeist-aleksandr-suzdalev-rossiyu-ili-shveciyu-1604751/

Меньше всего хотелось, чтобы матч имени красноярской легенды превращался в бенефис Овечкина. Естественно, главное событие лета раскручивалось организаторами в том числе и через капитана «Вашингтона», которого незадолго до выхода на лед вместе с Орловым, Дацюком и губернатором Красноярского края Александром Уссом припахали в городском парке на посадке деревьев. Но, благо, передозировки величием легендарной восьмерки не произошло и хозяин вечера не ушел в тень.

Само собой губернатор, по кулуарной информации, выделивший на проведение благотворительной игры из краевого бюджета около 25 миллионов рублей, не мог обойти стороной тему с возможным появлением в Красноярске команды КХЛ:

«Будет ли клуб КХЛ в городе-миллионнике Красноярске? К нам теперь приехал Александр Семин, работает советником в «Соколе» — и мы уже говорим об этом. Всерьез думаем, как подойти и поднять эту штангу», — сказал Усс журналистам.

Конечно, не обошлось в этом вопросе без мнения Овечкина, заявившего о том, что Красноярск стопроцентно достоин команды КХЛ. Однако сможет ли город-миллионник стабильно собирать новенький семитысячник без Овечкина и свиты — огромный вопрос.

Слезы Семина

Люди, помогавшие Семину уйти красиво, действительно постарались провести все на высшем уровне — нарисовали логотип матча, выпустили лимитированную атрибутику, позвали федеральное телевидение, классно стилизовали холлы стадиона, сделав несколько стендов, посвященных карьере красноярца, а под сводами арены вывесили свитеры почти всех команд, в которых успел поиграть Александр. Вот только внимательные фанаты могли заметить, что в стройной ряду отсутствуют воскресенский «Химик», нижегородское «Торпедо» и «Монреаль». Означает ли это, что Александр вычеркнул из своей жизни 15 матчей за клуб из Квебека и локаутные полгода в Нижнем Новгороде?

Не подвел и сам Семин, открывший матч очень трогательной прощальной речью и не обделивший цветами своих жену и маму. Получилось по-настоящему красиво. И как бы долго главный герой вечер ни пытался репетировать свое выступление, на моменте со словами благодарности не так давно умершему отцу он все-таки взял небольшую паузу и чуть было не проронил слезу.

Мог ли сибиряк не сыграть в одном звене с Овечкиным? Конечно же, нет! Уже с первых смен некогда вашингтонская связка принялась исполнять красоту и через несколько минут после стартового вбрасывания на глазах сотни воспитанников «Сокола» организовала мини-шедевр в ворота Александр Судницина. Лакросс-пас Семина — бросок Овечкина в касание — гол! Ну и как после такого не вспомнить, как два россиянина вместе издевались над энхаэловскими защитниками?

Как закончился благотворительный матч, в сущности абсолютно не важно. Куда важнее, какое влияние счастливый хэппи энд Семина окажет на развитие хоккея в Красноярском крае. Кто знает, может именно после этой игры у главного хоккеиста региона появится сразу несколько наследников?