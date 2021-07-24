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«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина

Павел Климовицкий
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Сегодня, 00:55
Павел Бучневич. Фото Instagram
Павел Бучневич. Фото Instagram
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Павла Бучневича поменяли в «Сент-Луиса» на форварда Сэма Блэя и пик во втором раунде драфта-2022.
Павел Бучневич.Третий русский снайпер после Капризова и Овечкина может быть обменян из «Рейнджерс». И это после лучшего сезона в карьере

Почти всю карьеру Павла Бучневича окружали неприятные разговоры о том, что реальная польза от него не соответствует его вроде бы сильной статистике. В нем никогда не видели лидера, даже если он был самым талантливым хоккеистом команды, в которой играл. Были партнеры посильнее — вообще забывали. В мае перед ЧМ было непонятно, собираются ли его вообще звать в сборную, хотя проблемы в атаке на это намекали, — ситуацию от скандала спасло то, что Бучневич сам не приехал из-за отсутствия контракта. За полгода до Олимпиады есть огромные сомнения, что Павла будут рассматривать как олимпийского кандидата.

Все это не может не удивлять, ведь Бучневич третий русский бомбардир последнего сезона НХЛ, после Панарина и Капризова. Сегодня «Рейнджерс» вроде как дали повод скептикам Павла сказать «вот мы же говорили» на тему, что это не россиянина недооценивают в родной стране — а он просто парень не для больших задач. Иначе невозможно логически объяснить, зачем ньюйоркцы отдали игрока первой тройки с почти очком за игру, хоккеиста, который выходит и в большинстве, и в меньшинстве, за обычного ролевика и второй раунд драфта.

Сам-то обмен понятен и ожидался. Бучневич должен получить огромную прибавку к прошлому контракту в 3,25 миллиона, а «Рейнджерс» нацелены на усиление состава, включая 10-миллионного Джека Айкела. Сейчас продлевать Игоря Шестеркина, через год — Адама Фокса и Мику Зибанежада, чей ценник придется сбивать с той же «десятки». Но в Нью-Йорке показали, что Павел для них почти ничего не значил: отдали, получили что-то взамен для приличия, избавились от головной боли с продлением — и забыли, что у нас вообще был такой-то хоккеист.

Павел Бучневич.«В России про меня пишут, только если возникают проблемы. Но в Америке все иначе, там меня любят». Большое интервью форварда «Рейнджерс» Бучневича

Возможно, невысокая оценка Бучневича со стороны команд, в которых он играл, неслучайна. Не каждый хоккеист, способный набивать топовую статистику в регулярке, может повторить ее в плей-офф. Вероятно, у «Рейнджерс» нет уверенности и в том, что Павел будет и в целом стабилен, и что эти 48 очков в 54 матчах — не аномалия. Не нужно быть серьезным аналитиком, чтобы, например, понять разницу между Бучневичем или условным Капризовым, несмотря на схожие показатели.

Однако все это оправдывает лишь факт обмена, но не странную компенсацию. «Сент-Луис» ограбил «Рейнджерс» в этом трейде — и те североамериканские журналисты, которые сейчас пишут, что это не так, выглядят как люди, которые не хотят ругаться с клубом из Нью-Йорка. Этот обмен — лишь очередное подтверждение, что сколько бы талантов ни набрали в этой команде, Кубка Стэнли в ближайшие годы ей не видать. «Монреаль» благодаря уникальному ковидному сезону добрался до финала плей-офф даже после кучи ляпов менеджмента, но тенденцию не сломал. Для чемпионства нужна идеальная или близкая к идеальной работа на рынке.

«Рейнджерс» уже давно не смотрят на несколько шагов вперед. В этом году в платежке будут висеть сразу четыре выкупленных контракта. Еще пять лет до конца соглашения с Джейком Трубой, которого брали как лидера обороны за 8 миллионов в год — но на ведущих ролях другие люди. Стоило ли давать шестилетний контракт обладателю Кубка Стэнли Барклаю Гудроу на 3,6 миллиона? Тоже выглядит как поспешное и импульсивное решение. Никто не удивится, если сейчас «Рейнджерс» выменяют Джека Айкела — и отдадут за него «Баффало» все, что те попросят.

В Нью-Йорке словно живут прошлым, будто сейчас нет потолка и можно косячить на рынке без последствий — но так уже нельзя. И плохой обмен Бучневича им наверняка еще аукнется. Хорошо бы, чтобы самого Павла в Сент-Луисе оценили по-другому.

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