«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина

Павла Бучневича поменяли в «Сент-Луиса» на форварда Сэма Блэя и пик во втором раунде драфта-2022.

Почти всю карьеру Павла Бучневича окружали неприятные разговоры о том, что реальная польза от него не соответствует его вроде бы сильной статистике. В нем никогда не видели лидера, даже если он был самым талантливым хоккеистом команды, в которой играл. Были партнеры посильнее — вообще забывали. В мае перед ЧМ было непонятно, собираются ли его вообще звать в сборную, хотя проблемы в атаке на это намекали, — ситуацию от скандала спасло то, что Бучневич сам не приехал из-за отсутствия контракта. За полгода до Олимпиады есть огромные сомнения, что Павла будут рассматривать как олимпийского кандидата.

OFFICIAL: #NYR have acquired forward Sammy Blais and a second-round pick in the 2022 NHL Entry Draft from the St. Louis Blues in exchange for Pavel Buchnevich. — New York Rangers (@NYRangers) July 23, 2021

Все это не может не удивлять, ведь Бучневич третий русский бомбардир последнего сезона НХЛ, после Панарина и Капризова. Сегодня «Рейнджерс» вроде как дали повод скептикам Павла сказать «вот мы же говорили» на тему, что это не россиянина недооценивают в родной стране — а он просто парень не для больших задач. Иначе невозможно логически объяснить, зачем ньюйоркцы отдали игрока первой тройки с почти очком за игру, хоккеиста, который выходит и в большинстве, и в меньшинстве, за обычного ролевика и второй раунд драфта.

Сам-то обмен понятен и ожидался. Бучневич должен получить огромную прибавку к прошлому контракту в 3,25 миллиона, а «Рейнджерс» нацелены на усиление состава, включая 10-миллионного Джека Айкела. Сейчас продлевать Игоря Шестеркина, через год — Адама Фокса и Мику Зибанежада, чей ценник придется сбивать с той же «десятки». Но в Нью-Йорке показали, что Павел для них почти ничего не значил: отдали, получили что-то взамен для приличия, избавились от головной боли с продлением — и забыли, что у нас вообще был такой-то хоккеист.

Buch: To know you is to love you.



Once a Ranger, forever a Ranger. pic.twitter.com/0sMGdLb3Rt — New York Rangers (@NYRangers) July 23, 2021

Возможно, невысокая оценка Бучневича со стороны команд, в которых он играл, неслучайна. Не каждый хоккеист, способный набивать топовую статистику в регулярке, может повторить ее в плей-офф. Вероятно, у «Рейнджерс» нет уверенности и в том, что Павел будет и в целом стабилен, и что эти 48 очков в 54 матчах — не аномалия. Не нужно быть серьезным аналитиком, чтобы, например, понять разницу между Бучневичем или условным Капризовым, несмотря на схожие показатели.

Однако все это оправдывает лишь факт обмена, но не странную компенсацию. «Сент-Луис» ограбил «Рейнджерс» в этом трейде — и те североамериканские журналисты, которые сейчас пишут, что это не так, выглядят как люди, которые не хотят ругаться с клубом из Нью-Йорка. Этот обмен — лишь очередное подтверждение, что сколько бы талантов ни набрали в этой команде, Кубка Стэнли в ближайшие годы ей не видать. «Монреаль» благодаря уникальному ковидному сезону добрался до финала плей-офф даже после кучи ляпов менеджмента, но тенденцию не сломал. Для чемпионства нужна идеальная или близкая к идеальной работа на рынке.

«Рейнджерс» уже давно не смотрят на несколько шагов вперед. В этом году в платежке будут висеть сразу четыре выкупленных контракта. Еще пять лет до конца соглашения с Джейком Трубой, которого брали как лидера обороны за 8 миллионов в год — но на ведущих ролях другие люди. Стоило ли давать шестилетний контракт обладателю Кубка Стэнли Барклаю Гудроу на 3,6 миллиона? Тоже выглядит как поспешное и импульсивное решение. Никто не удивится, если сейчас «Рейнджерс» выменяют Джека Айкела — и отдадут за него «Баффало» все, что те попросят.

В Нью-Йорке словно живут прошлым, будто сейчас нет потолка и можно косячить на рынке без последствий — но так уже нельзя. И плохой обмен Бучневича им наверняка еще аукнется. Хорошо бы, чтобы самого Павла в Сент-Луисе оценили по-другому.