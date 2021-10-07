У России на сходе целое поколение звезд. Малкин, Радулов и другие, чья карьера в НХЛ близка к закату

13 октября стартует новый сезон НХЛ. Какие интриги с участием россиян нас ждут.

Регулярный чемпионат НХЛ ожидается событийным. Возвращаются полноценный календарь из 82 матчей, которые растянутся из-за олимпийской паузы, и соперничество между дивизионами. Новый сезон несет немало российских интриг. Рассказываем о хоккеистах, для которых будущий чемпионат станет определяющим с точки зрения оставшейся карьеры.

Малкин

Недавняя новость о перенесенной Евгением Малкиным операции на правом колене подпортила настроение не только болельщикам «Питтсбурга», но и всем любителям хоккея в России. Впереди Олимпиада, а первый центр сборной пропустит минимум два месяца регулярки. По предварительным прогнозам, Евгений вернется к началу декабря. Преждевременно говорить, что этого срока хватит для полной реабилитации. Получится вернуться вовремя или чуть раньше — только плюс для «Пингвинз» и Евгения. Если восстановление затянется, то и без того насыщенный чемпионат нападающий начнет с отставанием по игровым кондициям от партнеров.

Сезон-2021/22 ответит на два волнующих Малкина вопроса. Сможет ли магнитогорец выиграть первую олимпийскую медаль и продлит ли «Питтсбург» контракт с живой легендой клуба? Евгений неоднократно отмечал, что хотел бы завершить энхаэловский путь в «Пингвинз». Пока же стороны не достигли прогресса в переговорах о новом контракте. Следующим летом нападающий выйдет на рынок свободных агентов. Его может пригласить любой клуб — но интерес к Малкину будет зависеть от игры, которую он покажет в ближайшем чемпионате.

Травмы преследуют Евгения не первый год. В прошлом сезоне нападающий пропустил последние шесть недель регулярки, два первых матча плей-офф и присоединился к команде только к третьей встрече с «Айлендерс». Поход за Кубком Стэнли для «Пингвинз» закончился быстро. После вылета Малкин как раз и прооперировал колено. Уверен, что, несмотря на неопределенность с будущим в «Питтсбурге», Евгений приложит все силы, чтобы прежде всего подготовиться к Олимпиаде. Нет, форвард не будет беречь себя или играть на прокатах — это по умолчанию не про россиянина. Но приоритет в первой половине сезона точно отдан полному восстановлению и набору формы к Олимпиаде и плей-офф.

Форсированное возвращение может сыграть злую шутку с Малкиным. Летом Евгений отметил 35-летний юбилей. С годами к проблемам со здоровьем относятся более ответственно. Спешить на лед сейчас не жизненная необходимость. «Питтсбургу» нужен только здоровый Малкин — только так он выйдет на высокий уровень. Поэтому ждать, что Евгений проведет фееричную регулярку и взорвет бомбардирские рейтинги, не стоит. Прежде всего — из-за длительного восстановления и смещенном приоритете на Игры в Китае и плей-офф.

Тарасенко

Кажется, переговорная сага Владимира Тарасенко и «Сент-Луиса» завершится примирением сторон. Как минимум на первых этапах регулярки. Нападающий тренируется с командой и, заявив, что «все осталось в прошлом», как бы намекает о потеплении взаимоотношений с генменеджером Дугом Армстронгом. Летом россиянин настаивал на обмене из «Блюз». Предложил список из десяти клубов, где хотел бы продолжить карьеру. Только спрос на трижды прооперированного с 2018 года форварда невелик. Осложнял сделку и «тяжелый» контракт Тарасенко на два года со средней зарплатой 7,5 миллиона долларов. Слишком рискованно отдавать что-то ценное взамен на хоккеиста, который за последние два сезона отыграл только 42 матча.

Тарасенко начнет регулярку в «Сент-Луисе» и постарается доказать другим клубам, что проблемы со здоровьем в прошлом, чтобы повысить востребованность на рынке. Получится это только при условии, что нападающего обойдут стороной старые болячки. Всем известно, что Владимир — большой мастер. Кистевой бросок новосибирского воспитанника кошмарит вратарей НХЛ не первый год. Расцвести, как в чемпионском плей-офф-2019, россиян способен, только если его не потревожат проблемы со здоровьем.

Тарасенко — профессионал и трудяга, но с его внушительным больничным листом каждое новое повреждение сулит большие неприятности. Нападающий не опустится ниже определенной планки, но от мастера такого уровня ждут большего, чем дежурные 40 очков. Тарасенко — один из звездных россиян, чей закат карьеры приблизили травмы. Владимиру желаю здоровья — и только порадуюсь за него, если нападающий опровергнет мои опасения и ворвется в список снайперов лиги.

Худобин

Вратарь «Далласа» Антон Худобин поразил всех в постковидном плей-офф-2020, дотащив «Даллас» без основного голкипера Бена Бишопа до финала Кубка Стэнли. Новый контракт для одного из творцов техасской сказки — логичный шаг руководства «Старз» прошлым летом. На россиянина рассчитывали как на первого номера в сезоне-2020/21. Верили, что его геройства продолжатся и в регулярке, но Антон отыграл ниже ожидаемого уровня. По статистике его обошел 22-летний Джейк Эттингер, заслуживший приглашение в сборную США на чемпионат мира в Латвии.

«Даллас» не попал в плей-офф — и недвусмысленно в этом обвинили Худобина. Нестабильная игра Антона и травматизм Бишопа подтолкнули менеджеров «Старз» к поиску нового вратаря. Остановились на Брэйдене Холтби, контракт которого выкупил «Ванкувер». Известно, что клуб изучал варианты обмена Худобина после приглашения канадца. Идти в сезон с тремя возрастными вратарями и перспективным Эттингером — странная затея. Обмен пойдет Антону на пользу, но пока конкретной информации о трейде нет. От североамериканских коллег доходили лишь слухи об интересе к россиянину от «Эдмонтона».

Для меня загадка, как главный тренер «Далласа» Рик Боунесс разделит игровое время между тремя состоявшимися вратарями. Большая конкуренция ударит по количеству проведенных Антоном матчей. Сомневаюсь, что в таких условиях Худобин способен как минимум приблизиться к уровню плей-офф-2020. Оставшиеся два года по контракту могут стать последними в НХЛ. Полагаю, что вратарю хочется как можно чаще выходить в старте, но с такими конкурентами много игрового времени ждать не придется.

Радулов

Партнер Худобина Александр Радулов из-за повреждения и требуемой операции завершил прошлый сезон досрочно. Нападающий «Далласа» провел только 11 матчей, в которых опережал график «очко за игру» — забил 4 гола и отдал 8 передач. Сейчас россиянин полностью восстановился и заряжен, чтобы напомнить о себе в новом сезоне. О настрое Радулова красноречиво говорит его драка в контрольном матче с «Аризоной». Форвард «Далласа» повздорил с Яном Еником — но, скорее, проиграл по очкам 21-летнему чеху.

Стиль Радулова известен всем. Александр выходит на каждую смену так, словно после нее в ледовом выключат свет и игроков распустят по домам. Самоотверженность хоккеистов подобного типажа — магнит для микротравм. Удивлюсь, если Радулов в свои 35 проведет регулярку без отметок в лазарете. Даже если сейчас нападающий полностью здоров, его агрессивная манера игры повышает вероятность словить травму.

Александр обязательно наберет свои очки, останется полезным для команды, привнесет «Далласу» правильный импульс, но не ждите от него статистических подвигов. Тем более после длительной паузы потребуется время, чтобы поймать игровой тонус. Полностью набрать его через предсезонные матчи невозможно. Регулярка — другой накал, другое сопротивление и отличающийся график. Первые матчи сезона очень важны для Радулова, чтобы войти в ритм и доказать тренеру, что его рано списывать со счетов.