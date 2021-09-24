Сборная России потеряет Малкина? Евгений может не восстановиться к Олимпиаде

Обзор дня Алексея Шевченко.

Проблема

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит два месяца. Он, естественно, сейчас не работает в тренировочном лагере, его будут ждать ближе к середине ноября. В июне нападающий перенес операцию на колене, а повреждение хоккеист получил в прошлом регулярном чемпионате. Из-за проблем со здоровьем Малкин провел лишь 33 матча в регулярке, да без особого успеха попробовал помочь команде в плей-офф. В июне, когда Евгений лег под нож, никто не мог предсказать, как много времени понадобится ему для восстановления. Была надежда, что реабилитация пройдет быстро, но она оказалось напрасной.

Проблемы «Питтсбурга», потерявших в начале сезона топ-центра, нас не волнуют. Гораздо тревожней то, что это все скажется на сборной России. Конечно, если Евгений выйдет в ноябре, в декабре и январе разбегается и наберет форму, то в феврале мы получим серьезное усиление. Но Малкину уже 34 года, в последнее время его все чаще беспокоят различные проблемы со здоровьем и никто не знает, будет ли он готов в нынешнем чемпионате. Нет ответа, как он перенес операцию, в каком состоянии выйдет на лед, не понадобится ли дополнительное время на восстановление, да и результаты работы врачей можно оценивать только после того, как Евгений начнет тренироваться.

Penguins general manager Ron Hextall said Evgeni Malkin, who is recovering from offseason knee surgery, is not going to play for at least the first two months. — Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) September 23, 2021

Без Малкина наша центральная ось будет выглядит ужасно. Если не сможем сократить дисквалификацию Евгения Кузнецова, то первым центром будет Вадим Шипачев. Это, само по себе не страшно, но во второй пятерке Иван Барбашев. А дальше либо Михаил Григоренко, который в центре играет плохо и Артем Анисимов, чья карьера подходит к концу. Ужасное положение.

Помирились

Владимир Тарасенко больше не требует обмена из «Сент-Луиса». В первый тренировочный день из лагеря «Блюз» исключительно позитивные новости. Нападающий говорил, что готов работать на сто процентов, а то, что было летом, предлагал забыть. Партнеры российского игрока, тренеры тоже не скрывали радости от того, что никакого конфликта нет. Но вы наивный человек, если думаете, что радостные интервью по-настоящему искренние. И хотя на сегодняшний день точка в возможном обмене хоккеиста поставлена, по крайней мере, нынешний сезон хоккеист начнет в «Сент-Луисе», осадок остался.

Наверное, для самого Тарасенко происходящее стало холодным душем. Он-то думал, что после требования об обмене сразу же выстроится очередь из команд, готовых его забрать, а форвард будет выбирать, исходя из собственных интересов. Но не тут-то было. Зарплата в 7,5 миллионов долларов и медицинская карта. Топы даже не смотрели в сторону Владимира, вяло предлагая «Блюз» какие-то странные варианты, типа, оставьте у себя часть зарплаты (причем, значительную), а взамен можете получить усиление для АХЛ и какие-нибудь ненужные «пики». Были слухи о каком-то сложном обмене с участием трех команд, одна из которых возьмет на себя контракт Тарасенко, чтобы попасть в «пол» зарплат, но и это сорвалось.

Владимиру сейчас ничего не остается, как улыбаться и говорить, что жизнь наладилась. Тренер и партнеры тоже делают вид, что все в порядке. Но в сезон Тарасенко входит с отвратительным настроением, да еще и в клуб вернулся Кен Хичкок, который будет контролировать тренеров. Это будет трудный чемпионат для хоккеиста.

Поражение

СКА уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4 и, происходившее на льду, снова заставило задуматься, а правильный ли тренер работает с богатым составом. Да, итоговый результат получился из разряда «достойных». Не видя матч, подумаешь, что была борьба до последних минут, а если еще сообщат, что последняя шайба заброшена в пустые ворота, то вроде бы и повода волноваться нет.

Но это не так. За короткий срок, за какие-то пару недель СКА превратился из команды, за которой интересно смотреть, в группу спортсменов, что выходит «выполнять задание сыграть правильно». Типичный хоккей Валерия Брагина, который всем уже надоел на молодежных чемпионатах мира. Не умеют так играть Марат Хуснутдинов и Кирилл Марченко, Матвей Мичков и Владислав Каменев. Это не их стиль. Все, что заставляет делать тренер на льду, не имеет никаких перспектив. Брагин весь сезон меняет тройки, продолжают нелепую ротацию, но рано или поздно это должно было привести негативным последствиям.

Шакир бьет, Шакир забивает.



Первая шайба в этом сезоне для 19-летнего Шакира Мухамадуллина! pic.twitter.com/xKuUc95t3d — КХЛ (@khl) September 24, 2021

На тренере почему-то сильно сказалось поражение от «Автомобилиста». Именно после этого матча СКА стал играть «на результат». Изменения в стиле бросались в глаза. Грустное поражение от «Торпедо», унылые, хоть и победные игры со «Спартаком» и «Сочи», небольшие проблески в матче против «Амура», но хабаровчане только поменяли тренера. А затем в Санкт-Петербург приехала Уфа и показала, как глубок кризис. Брагин не умеет работать с игроками на длинной дистанции, он совершенно их не развивает, при нем и сборная не прогрессировала, но сейчас в клубе в тренера продолжают верить. Еще чуть-чуть и молодежь будет тошнить от игры в КХЛ, а перевод в Высшую или Молодежную лиги для некоторых станет праздником. То, что увидели болельщики в четверг, не должно повториться.