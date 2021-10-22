Овечкин поставил голы на паузу? Он шикарно сыграл в подыгрыше, а «Вашингтон» продолжает побеждать

У «Нью-Джерси» не было и шанса.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Манта — 2 (Спронг, ван Римсдайк), 4:14 — 0:1. Орлов — 1 (Овечкин, Кузнецов), 9:33 — 0:2. Спронг — 1, 29:56 — 0:3. Кузнецов — 3 (Уилсон, Овечкин), 49:16 — 0:4. Куокканен — 1 (бол., Сиверсон, Шарангович), 53:18 — 1:4.

Вратари: Уэджвуд — Ванечек.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (8+7+11) — 27 (13+7+7).

Наши: — - Кузнецов (18.29/3/+2), Овечкин (19.50/3/+2), Орлов (18.24/3/+2).

22 октября. Нью-Джерси. Prudential Center. 12 377 зрителей.

732, 733, 734... Каждый матч «Вашингтона» теперь неотделим от цифр. Отставание капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в списке лучших снайперов в истории НХЛ от Уэйна Гретцки продолжает сокращаться. В первых трех матчах сезона-2021/22 российский нападающий отличился четыре раза — отличный темп, чтобы наколотить 160 шайб в ближайшие три года.

Но в матче против «Нью-Джерси» Овечкин не был так заметен. В середине первого периода его классный бросок не прошел даром — вратарь соперника Веджвуд отразил шайбу перед собой, чем воспользовался Дмитрий Орлов. Для российского защитника этот гол стал первым в сезоне.

Dominating the rebounds tonight pic.twitter.com/2DGC2WbwTO — Washington Capitals (@Capitals) October 21, 2021

Овечкин нанес за матч всего три броска и достаточно неожиданно сконцентрировался на подыгрыше. Во втором периоде он очень уверенно оторвался от Татара и с колена выдал точный пас на Евгения Кузнецова. Но бросок российского центрфорварда был заблокирован.

Впрочем, Кузнецов все-таки не ушел со льда без гола. В этой ситуации не совсем понятно, почему Овечкину записали ассист: все же после того, как шайба попала от него к Кузнецову, ее коснулся игрок «Нью-Джерси», а уже затем Уилсон и Кузнецов доставили ее в сетку. Но нам-то только радостно: есть 1328-е очко Овечкина в регулярке!

Второй звездой матча стал Орлов, а третьей — Кузнецов, который повторил свой лучший старт. В четырех матчах на его счету 8 (3+5) очков, столько же он набирал в начале сезона-2017/18. Все же помнят, чем все закончилось? Сейчас «Вашингтон» выглядит не менее мощно, чем в чемпионский год.

Результаты всех матчей НХЛ 22 октября