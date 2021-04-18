Овечкин выстрелил дублем в Филадельфии! Теперь он в шаге от пятого места в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Отличились и другие российские игроки «Вашингтона».

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Овечкин — 23 (бол., Карлсон, Кузнецов), 3:38 — 0:1. Проворов — 7 (Жиру, Фараби), 19:59 — 1:1. Орлов — 7 (Карлсон, Овечкин), 20:33 — 1:2. ван Римсдайк — 14 (Обе-Кубель), 25:28 — 2:2. Овечкин — 24 (бол., Карлсон, Кузнецов), 26:15 — 2:3. Кузнецов — 8 (Уилсон, Карлсон), 35:02 — 2:4. Эллисон — 1 (бол., Хэйс, Жиру), 47:02 — 3:4. Шири — 12 (Шульц, Эллер), 49:15 — 3:5. Манта — 14 (п.в.), 58:48 — 3:6.

Вратари: Лион (56:47 — 57:01, 57:05 — 58:48) — Самсонов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (6+10+9) — 41 (11+19+11).

Наши: Проворов (24.41/3/-1) — Кузнецов (17.30/1/+3), Овечкин (20.08/5/+2), Орлов (17.25/3/+1).

17 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Потерпев неожиданное поражение в предыдущем матче от находящегося на последнем месте «Баффало», «Вашингтон» горел желанием реабилитироваться в глазах своих болельщиков и приехал в гости к «Филадельфии» с единственной целью победить и сделать это как можно увереннее.

«Столичные» уже на четвертой минуте образцово реализовали большинство усилиями Александра Овечкина, который из своего «офиса» поразил ворота проводящего второй матч в сезоне вратаря «Филадельфии» Алекса Лайона. В качестве ассистентов выступили Джон Карлсон и Евгений Кузнецов.

Команды готовились уйти на перерыв при счете 1:0, но своё слово ровно за секунду до конца периода успел сказать защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Россиянин от синей линии прошил вернувшегося в состав «Кэпиталз» Илью Самсонова.

Уже на первой минуте второго периода российские хоккеисты продолжили вносить свои фамилии в список отличившихся. На этот раз свое мастерство броска продемонстрировал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Александр Овечкин отыгрался на Джона Карлсона, тот отдал шайбу за круг вбрасывания на открытого девятого номера «Кэпиталз», который совершил сумасшедшей силы бросок и вывел свою команду вперед.

«Филадельфия» не думала сдаваться и уже через 4 минуты счет вновь стал равным. Четырнадцатый снайперский успех в сезоне оформил нападающий «Флайерз» Джеймс Ван Римсдайк.

Торжество болельщиков «Филадельфии» по поводу забитой шайбы было недолгим. «Вашингтон» получил право на игру в большинстве, и спустя четыре секунды дубль оформил Овечкин. Александр сделал то, что, возможно, умеет делать лучше всех в мире: без сопротивления совершил бросок в одно касание, поразив незащищенный голкипером угол. Подарок Овечкину в виде передачи сделали Кузнецов и Карлсон.

На второй перерыв команды ушли при счете 4:2 в пользу «Вашингтона». Евгений Кузнецов в паре с Уилсоном и Карлсоном, сделавшим 4 результативные передачи и ставшим первой звездой матча, сотворили гол, достойный попадания в хит-парады лучших голов по итогам недели. Евгений получил шайбу на синей линии, сыграл в угол площадки на Уилсона и открылся на ворота, оказавшись один в один с вратарем «Филадельфии» получил шайбу обратно, не стал сразу бросать, переложил хоккейный снаряд под удобную руку и поразил ворота «Флайерз» четко над ногой Лайона.

Поняв, что дело сделано, и победа практически в кармане, российские хоккеисты «Вашингтона» ушли с первых ролей. «Филадельфии» наконец-то удалось завладеть инициативой в матче и попытаться сравнять счет. На шестой минуте третьего периода нападающий «Вашингтона» Конор Шири заработал удаление, чем успешно воспользовался Уэйд Эллисон, отметившийся первым голом в НХЛ. Но в оставшееся время забивали только «Столичные». Сначала Шири сделал счет 5:3, окончательный счет уже в пустые ворота установил обменянный из «Детройта» Энтони Манта.

На счету Александра Овечкина стало 730 шайб за карьеру в НХЛ: это всего на одну меньше, чем у идущего пятым в списке снайперов за всю историю НХЛ Марселя Дионна. Когда же Ови уже обгонит легенду?

Следующий матч «Вашингтон» проведет 18 апреля в 19:00 на выезде против одержавшего три победы подряд «Бостона».

Максим Сычев