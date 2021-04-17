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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и трансляции матчей 17 и 18 апреля

17:30
«Рейнджерс» на своем льду примет «Нью-Джерси». Фото twitter.com/NYRangers
«Рейнджерс» на своем льду примет «Нью-Джерси». Фото twitter.com/NYRangers
Вечером в субботу, 17 апреля, и в ночь на 18-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

17 апреля, суббота

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (19.30)

«Филадельфия» — «Вашингтон» (19.30)

«Баффало» — «Питтсбург» (22.00)

«Монреаль» — «Оттава» (23.00)

18 апреля, воскресенье

«Аризона» — «Сент-Луис» (1.00)

«Виннипег» — «Эдмонтон» (2.00)

«Детройт» — «Чикаго» (2.00)

«Каролина» — «Нэшвилл» (2.00)

«Тампа-Бэй» — «Флорида» (2.00)

«Даллас» — «Коламбус» (3.00)

«Миннесота» — «Сан-Хосе» (3.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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