НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и трансляции матчей 17 и 18 апреля
17:30
Вечером в субботу, 17 апреля, и в ночь на 18-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
17 апреля, суббота
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (19.30)
«Филадельфия» — «Вашингтон» (19.30)
«Баффало» — «Питтсбург» (22.00)
18 апреля, воскресенье
«Аризона» — «Сент-Луис» (1.00)
«Виннипег» — «Эдмонтон» (2.00)
«Тампа-Бэй» — «Флорида» (2.00)
«Миннесота» — «Сан-Хосе» (3.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю