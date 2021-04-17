У Панарина очередной крутой матч, но его затмил другой российский нападающий!

Павел Бучневич сделал хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Голы: Бучневич — 17 (Зибанежад, Панарин), 7:26 — 1:0. Строум — 13 (бол., Зибанежад, Панарин), 10:27 — 2:0. Бучневич — 18 (бол., Блэкуэлл, Миллер), 11:48 — 3:0. Панарин — 16 (Строум, Линдгрен), 20:32 — 4:0. Маклеод — 7 (Бастиан, Суббан), 32:37 — 4:1. Суббан — 5 (Хьюз, Шарангович), 45:34 — 4:2. Шарангович — 10 (Хьюз), 46:38 — 4:3. Бучневич — 19 (п.в., Зибанежад, Панарин), 58:39 — 5:3. Крайдер — 18 (п.в., Строум, Линдгрен), 59:38 — 6:3. Вратари: Шестеркин — Делл (58:05 — 58:39, 58:52 — 59:38). Штраф: 10 — 10. Броски: 30 (16+7+7) — 33 (9+12+12). Наши: Бучневич (19.28/5/+1), Кравцов (12.18/0/-1), Панарин (17.48/4/+2) — Мальцев (10.40/2/0). 17 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс», потерявшие чересчур много очков на старте сезона, преобразились после возвращения на лед Артемия Панарина. Клуб из Нью-Йорка вновь разгромил «Нью-Джерси» и продолжает погоню за «Бостоном» в борьбе за четвертую строчку Восточного дивизиона. В предыдущем матче уроженец Коркино набрал 3 (2+1) очка и стал главным творцом победы над «Дьяволами». Сегодня же главные лавры победителей достались имениннику Павлу Бучневичу, который оформил хет-трик.

Счет своим шайбам Павел открыл на восьмой минуте первого периода. Панарин обокрал игрока «Дьяволов» в центре площадки, отдал шайбу на Зибанежада, который решил не брать инициативу на себя и выдал точную передачу на Бучневича, и тот в одно касание отправил шайбу в ворота Аарона Делла.

Игроки «Нью-Джерси» вновь оказались не готовы к столь резвому началу матча в исполнении «Рейнджеров» и в течение минуты заработали два удаления, чем непременно воспользовались гости. Сперва Артемий Панарий стал ассистентом Райана Строума, реализовавшего большинство 5 на 3. В полном составе же «Дьяволы» стали только после того, как Павел Бучневич с передач Блэквелла и Миллера оформил дубль.

Второй период начался с атак «Рейнджерс» и уже через 30 секунд счет стал 4:0 в пользу хозяев. «Рейнджеры» в три передачи вскрыли оборону «дьяволов»: Линдгрен из-за ворот отдал в среднюю зону на Строума, тот в два касания перевел шайбу на Панарина, Артемий вошел в чужую зону и из круга вбрасывания направил снаряд над плечом Делла.

Ко второму перерыву «Нью-Джерси» смогли сократить отставание в счете до трех шайб и прервать выдающуюся «сухую» серию Игоря Шестеркина, который оставлял свои ворота в неприкосновенности 132 минут 37 секунд. Своё десятое очко в сезоне набрал нападающий гостей Майкл Маклеод.

На третий отрезок матча вышли будто совсем другие команды, и к седьмой минуте счет был уже 4:3. Первое звено «Дэвилз» в лице Суббана и Шаранговича в течении минуты огорчило Игоря Шестеркина и казалось, что за оставшееся время «Нью-Джерси» способны не только сделать счет равным, но и выйти вперед. Помешать планам гостей смогла самоотверженная игра в исполнении Шестеркина, который в последнем периоде отразил 10 бросков по своим воротам.

За две минуты до конца матча тренер «дьяволов» решился на замену вратаря на полевого, чем тут же воспользовались игроки «Нью-Йорка». Бучневич забил гол в пустые ворота и стал первым игроком в истории «Рейнджеров», который забросил три шайбы в свой день рождения, а Панарин выступил в качестве ассистента, набрал свое пятидесятое очко в нынешнем сезоне и вышел на десятое место в списке бомбардиров. Окончательный счет установил Крис Крайдер, также забросивший шайбу в пустые ворота.

Максим Сычев