Гусев обживается во «Флориде». Он набрал первое очко за клуб

Российскому нападающему доверяют по полной — он много играет в большинстве.

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Голы: Монтур — 6 (Беннет), 8:41 — 0:1. Хернквист — 14 (бол., Барков, Гусев), 12:31 — 0:2. Пойнт — 18 (Сергачев, Палат), 13:40 — 1:2. Юбердо — 15 (Нутиваара, Беннет), 19:52 — 1:3. Ватрано — 15, 37:34 — 1:4. Чернак — 3 (Коулман, Хедман), 39:15 — 2:4. Жозеф — 11 (Хедман, Пойнт), 41:53 — 3:4. Дюклер — 6 (п.в., Гудас), 59:10 — 3:5.

Вратари: Василевский (58:02 — 59:10) — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (15+7+9) — 32 (11+11+10).

Наши: Сергачев (20.32/1/-1) — Гусев (17.27/3/0).

18 апреля. Тампа. Amalie Arena.

Пересечение «Тампы» и «Флориды» уже в первом раунде плей-офф обретает реальные очертания. Это было бы очень интересно, учитывая и привлекательный стиль обеих команд, и географическое расположение команд, и потенциальную встречу по разные стороны баррикад двух закадычных друзей Кучерова и Гусева. В значительной степени такой расклад зависит от того, сможет ли «Каролина» удержаться на первой строчке Центрального дивизиона до конца регулярного чемпионата. С точки зрения человека, жаждущего зрелища, имеет смысл поболеть именно за «Харрикейнз», поскольку новая серия дерби штата Флорида получилась великолепной. Команды демонстрировали хорошие скорости, лихо обменивались размашистыми атаками и действовали разнообразно.

«Чтоб я так жил» — это про Никиту Гусева, которому после перехода во «Флориду» создали царские условия. О лучшем сложно даже мечтать. Как иначе можно оценить место в ударном звене и первой бригаде большинства рядом с суперзвездой лиги Александра Барковым? Российскому нападающему и его партнерам в отличие от игры двухдневной давности поначалу приходилось больше обороняться. «Тампа» без Никиты Кучерова и Стива Стэмкоса, которые вернутся в строй ближе к плей-офф, все равно впечатляет. Например, в первом звене выходит 23-летний Алекс Барре-Буле. Новичок проводил лишь четвертый матч в НХЛ. Но, глядя на то, как он быстро работал с шайбой в большинстве, складывалось, что франкоканадец играет среди сильнейших не первый год.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был постоянно при деле. Пусть ультрасложных для него ситуаций поначалу не возникало, но не дрогнуть под сумасшедшим натиском «Лайтнинг» — тоже хороший результат.

В отличие от прошлой игры, когда на площадке доминировала «Флорида» и творил чудеса Андрей Василевский, который во многом обеспечил своей команде победу (3:2), теперь картина изменилась. На долю голкипера «Болтс» пришлось больше пропущенных шайб уже по итогам первого периода. В этом его самого обвинить язык не поворачивается. Тут дело скорее в неудачном стечении обстоятельств и некоторой безалаберности полевых игроков «Тампы», чрезмерно увлекавшихся атакой и не использовавших два большинства.

В составе «Пантер» заметны были новички, пришедшие в команду в дедлайн — защитник Брэндон Монтур и нападающий Сэм Беннетт. Это легко понять, изучив протокол. Но и визуально оба проявляли себя хорошо. Гусев тоже очень старался и на глазах обретал уверенность в своих силах, утерянную ранее в «Нью-Джерси». Он шел в борьбу, смело втыкался в оппонентов, бросал при первой возможности, неплохо действовал в подыгрыше и был заметен в большинстве, заслуженно получив балл за результативность.

Звездному центрфорварду Баркову приходится непросто в равных составах, поскольку приходится тащить на своем горбу не самого быстрого Гусева и более молодого Мэйсона Марчмента. Форвард «Пантер» Картер Верхаге, ставший открытием сезона в составе «Флориды», против бывшей команды не сыграл, поскольку пока лечится. Посмотреть, как будет выглядеть с ним первое звено в компании Баркова и Гусева, удастся еще не скоро. Канадец вернется в состав, по оптимистичным прогнозам, только перед плей-офф.

«Тампа» попыталась спасти матч, но на нынешней стадии регулярного чемпионата выпрыгивать из трусов и ложиться костьми смысла не имеет. Важнее подойти в идеальном состоянии к старту Кубка Стэнли. То же самое команда делала в прошлом сезоне и в итоге завоевала титул. Сейчас игрокам «Болтс» не всегда хватает концентрации. Подтверждением этому стала шайба в исполнении Фрэнка Ватрано, который ракетой умчался от Михаила Сергачева и шикарно разобрался с Василевским.

Недооценивать силу «Тампы», тем не менее, опасно. Действующий обладатель Кубка Стэнли не может быть раскладным соперником. «Болтс» сократили разрыв в счете играючи и пару раз подобрались к тому, чтобы перевести матч в овертайм. И тут пришло время Бобровского. Он лишил верного гола лучшего бомбардира соперника Брэйдена Пойнта, в шпагате классно сыграв правым щитком.

Sergei Bobrovsky turns away a dangerous Brayden Point late in the 3rd.



4 #FLAvsTBL 3 #FlaPanthers #OneTerritory #NHL pic.twitter.com/nyk0N1MNGy — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) April 18, 2021

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Голы: Бернс — 6 (Балцерс, Хертл), 12:02 — 0:1. Зуккарелло — 10 (бол., Юханссон, Хартман), 14:35 — 1:1. Эрикссон Эк — 14 (Гринуэй, Фолиньо), 15:11 — 2:1. Паризе — 7 (Бродин, Бонино), 15:47 — 3:1. Капризов — 17 (Зуккарелло), 21:14 — 4:1. Штурм — 6 (Соуси), 39:11 — 5:1. Келльман — 1 (Лабанк, Донато), 57:45 — 5:2.

Вратари: Кяхкенен — Джонс (Корженарж, 40:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (17+7+4) — 28 (9+8+11).

Наши: Капризов (19.08/3/+1) — Кныжов (17.10/2/-2).

18 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Сан-Хосе» доигрывает сезон с таким настроем, словно большая часть его хоккеистов начала испытывать к хоккею полное отвращение и мечтает только о скорейшем трансфере на пляж. Второй матч за два дня против «Миннесоты» был провален напрочь. После того, как калифорнийцам посчастливилось повести в счете после ляпа вратаря «Миннесоты» Каапо Кахконена, их быстро поставили на место тремя голами за 72 секунды. Даже ветерану «Акул» Патрику Марло, проводившему в НХЛ игру под номером 1767 и повторившему рекорд лиги за авторством великого Горди Хоу, было неуютно на льду в этот вечер.

Оценить по-настоящему силу «Уайлд», если отталкиваться от данного матча, проблематично в первую очередь из-за расхлябанности соперника. Но можно сделать одно наблюдение, вспомнив о том, как команда играла в начале сезона. Тогда она была зависима от своих ведущих хоккеистов. В частности, Кирилла Капризова. Сейчас россиянин может позволить себе сбавить обороты (единственная голевая передача и ни одной заброшенной шайбы в последних четырех матчах), но на состоянии команды это не сказывается. Четвертая тройка в составе ветерана Зака Паризе, двукратного обладателя Кубка Стэнли в форме «Питтсбурга» Ника Бонино и 25-летнего немецкого новичка Нико Штурма наводит ужас на вратарей соперника в последнее время.

Сам Капризов смотрелся солидно и в чужой зоне по-прежнему опасен. Возможно, ему не хватает вдохновения и энергии. В этом нет ничего страшного, поскольку небольшой спад — естественное дело даже для звезд лиги. После того, как вратарь Мартин Джонс невероятным образом вытащил бросок россиянина в упор, вспомнился старинный рекламный ролик с фразой про «не день Бекхэма».

Kaprizov with a juicy one-timer, but Jones makes the save of his life and keeps it 3-1. pic.twitter.com/KUYrXpl9bM — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) April 18, 2021

Отыскать комплименты для «Сан-Хосе» в этот вечер было не проще, чем найти святой Грааль. Списать все проблемы на то, что ветеранам сложно играть в таком графике, нельзя. В идеале именно опытные хоккеисты должны вести за собой остальных. И действительно — они ведут. По дороге в отпуск. «Акулы» едва успели отбиться, играя в формате «три на пять», но защитник Марк-Эдуард Власик на ровном месте не сумел вывести шайбу из зоны и был за это наказан. «Миннесота» быстро преобразовала перехват в симпатичный гол. Матс Зукарелло отдал настолько удобный пас, словно дело шло о волейболе. Кевин Фиала не сумел подстроиться под шайбу, зато Капризов, атакуя вторым темпом, вогнал ее в сетку.