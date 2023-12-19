Малкин спас «Питтсбург» от новой катастрофы. Команда ветеранов не оправдывает надежд

«Миннесота» отыгралась с 0:3, но уступила.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Рил. Смит — 8 (Пуустинен, Петтерссон), 7:39 — 1:0. Гюнцель — 14 (бол., Карлссон, Кросби), 20:36 — 2:0. Малкин — 11 (Пуустинен, Петтерссон), 23:34 — 3:0. Хартман — 8 (Фэйбер, Юханссон), 35:06 — 3:1. Миддлтон — 5 (Болди, Капризов), 37:30 — 3:2. Леттьери — 3 (Меррилл, Хант), 45:33 — 3:3. Кросби — 18 (бол., Гюнцель, Малкин), 46:20 — 4:3.

Вратари: Неделькович — Густавссон (58:03 — 59:45).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 30 (13+7+10) — 27 (8+8+11).

Наши: Малкин (16.42/3/+1) — Капризов (20.58/3/+1).

19 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18200 зрителей.

После сокрушительного разгрома (0:7) в Торонто у «Питтсбурга» не осталось ни единого оправдания своему безобразному выступлению в нынешнем сезоне. Дом, который строит генеральный менеджер Кайл Дубас, хорош только красивым фасадом, а внутри сплошной беспорядок.

Команда не способна на одном уровне провести весь матч и, кажется, с этим уже ничего нельзя поделать. От звездных ветеранов нельзя требовать невозможного. Серия из трех-четырех побед подряд вернула бы «Пингвинз» уверенность и место в зоне плей-офф. Пока об этом остается только мечтать.

Матч, в котором надо было смывать пятно от дикого позора в прошлой игре, едва не закончился для «Пингвинз» новой катастрофой. Благодаря своим лидерам команда повела 3:0 и в целом смотрелась солидно. Евгений Малкин прервал серию из восьми матчей без заброшенных шайб, весьма эмоционально отпраздновав взятие ворот после паса финна Вальттери Пуустинена на пустой угол.

А вот дальше «Питтсбург» едва не плюхнулся лицом в лужу, упустив преимущество в три гола. Гости отыгрались так непринужденно, словно это делают каждый день. После того, как счет стал равным, «Пингвинз» выехали только на гении Сидни Кросби, в большинстве оказавшегося в нужном месте на чужом пятачке. Канадец с 1535 (568+967) очками вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

По реализации лишнего «Питтсбург» до сегодняшней игры шел лишь на 27-м месте в лиге, имея удручающий показатель в 12,9 процента. Против «Миннесоты» удалось использовать две попытки из пяти, что и помогло вырвать победу. Хотя в концовке в формате «шесть на пять» отличный момент упустил лидер «Уайлд» Кирилл Капризов, не сумевший пробить вратаря Алекса Недельковича. Пока россиянин проводит крайне средний сезон для главной звезды команды. От него явно требуется более существенный вклад, чтобы «Миннесота» рассчитывала хотя бы выход в плей-офф.