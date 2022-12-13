Малкин затмил достижение Ягра! «Питтсбург» играет как в лучшие времена
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.
Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).
Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 147 зрителей.
Когда «Питтсбург» крайне паршиво начал регулярный чемпионат и в конце октября выдал чудовищную серию из семи поражений подряд, многие болельщики и эксперты поспешили отправить команду Майка Салливана в утиль и заявить о том, что свой потенциал она уже давно израсходовала. Но стоило «Пингвинам» в середине ноября набрать роскошный ход, как все разговоры об их бессилии резко прекратились. Декабрь пенсильванцы начали с пяти побед подряд, а на дистанции из последних 12 матчей проиграли всего дважды.
Не стали останавливаться «Пингвинз» и в домашней встрече с мощным «Далласом», сражающимся с «Виннипегом» за первую строчку Центрального дивизиона. Хотя матч хозяева начали неважно и пропустили уже на 20-й секунде. Ледяной душ в первой же смене им устроило трио Робертсон — Хинтц — Павелски, не так давно признанное ESPN лучшей тройкой в НХЛ. Неудачный рикошет от коньков Криса Летанга, и Тристану Джерри пришлось выгребать шайбу из сетки после мгновенного броска финского центра.
Однако в итоге «Питтсбург» сумел отыграться еще до перерыва, реализовав удаление Райана Сатера. Долгое время команды томили болельщиков совсем унылыми единичками на табло. А когда овертайм уже был практически неизбежен, у «Пингвинов» за 35 секунд до финальной сирены свое слово сказал Евгений Малкин, расчертивший оборону «Далласа» вместе с Брайаном Растом и Джейсоном Цукером. Получилось по-настоящему эффектно — тот самый случай, когда каждое движение второго звена хозяев было идеальным.
Причем девятая шайба в этой регулярке помогла магнитогорцу не только продлить свою результативную серию до шести матчей подряд, но и побить результат Яромира Ягра по количеству победных голов за «Питтсбург» (78). Теперь впереди по этому показателю лишь его старый друг Сидни Кросби (83). Впрочем, это лишь приятный бонус к очередной победе «Пингвинов», которые продолжают гнаться за идущим первым в Столичном дивизионе «Нью-Джерси».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|21
|7
|44
|2
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|15
|12
|36
|4
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|5
|Айлендерс
|29
|17
|12
|34
|6
|Вашингтон
|30
|14
|16
|32
|7
|Филадельфия
|29
|9
|20
|25
|8
|Коламбус
|27
|10
|17
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|22
|5
|45
|2
|Торонто
|29
|18
|11
|42
|3
|Тампа-Бэй
|27
|17
|10
|35
|4
|Детройт
|27
|13
|14
|32
|5
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|6
|Флорида
|29
|13
|16
|30
|7
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|8
|Баффало
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|27
|18
|9
|37
|2
|Даллас
|29
|16
|13
|37
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|30
|5
|Нэшвилл
|26
|12
|14
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|26
|9
|17
|22
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|41
|2
|Сиэтл
|27
|16
|11
|35
|3
|Лос-Анджелес
|31
|15
|16
|35
|4
|Эдмонтон
|29
|16
|13
|32
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|29
|7
|22
|17
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 1 Б
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|2 : 1
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|13.12
|03:30
|
Оттава – Анахайм
|3 : 0
|13.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|2 : 1
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|1 : 0 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|29
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|42
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|28
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|19
|1.77
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12