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Сегодня, 08:15

Малкин затмил достижение Ягра! «Питтсбург» играет как в лучшие времена

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (справа) празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Российский нападающий превзошел показатель чеха по победным голам.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.
Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).
Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 147 зрителей.

Когда «Питтсбург» крайне паршиво начал регулярный чемпионат и в конце октября выдал чудовищную серию из семи поражений подряд, многие болельщики и эксперты поспешили отправить команду Майка Салливана в утиль и заявить о том, что свой потенциал она уже давно израсходовала. Но стоило «Пингвинам» в середине ноября набрать роскошный ход, как все разговоры об их бессилии резко прекратились. Декабрь пенсильванцы начали с пяти побед подряд, а на дистанции из последних 12 матчей проиграли всего дважды.

Не стали останавливаться «Пингвинз» и в домашней встрече с мощным «Далласом», сражающимся с «Виннипегом» за первую строчку Центрального дивизиона. Хотя матч хозяева начали неважно и пропустили уже на 20-й секунде. Ледяной душ в первой же смене им устроило трио Робертсон — Хинтц — Павелски, не так давно признанное ESPN лучшей тройкой в НХЛ. Неудачный рикошет от коньков Криса Летанга, и Тристану Джерри пришлось выгребать шайбу из сетки после мгновенного броска финского центра.

Однако в итоге «Питтсбург» сумел отыграться еще до перерыва, реализовав удаление Райана Сатера. Долгое время команды томили болельщиков совсем унылыми единичками на табло. А когда овертайм уже был практически неизбежен, у «Пингвинов» за 35 секунд до финальной сирены свое слово сказал Евгений Малкин, расчертивший оборону «Далласа» вместе с Брайаном Растом и Джейсоном Цукером. Получилось по-настоящему эффектно — тот самый случай, когда каждое движение второго звена хозяев было идеальным.

Причем девятая шайба в этой регулярке помогла магнитогорцу не только продлить свою результативную серию до шести матчей подряд, но и побить результат Яромира Ягра по количеству победных голов за «Питтсбург» (78). Теперь впереди по этому показателю лишь его старый друг Сидни Кросби (83). Впрочем, это лишь приятный бонус к очередной победе «Пингвинов», которые продолжают гнаться за идущим первым в Столичном дивизионе «Нью-Джерси».

Евгений Малкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 28 21 7 44
2 Питтсбург 29 17 12 38
3 Каролина 27 15 12 36
4 Рейнджерс 30 15 15 35
5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
4 Детройт 27 13 14 32
5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
8 Баффало 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
5 Нэшвилл 26 12 14 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 26 9 17 22
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 41
2 Сиэтл 27 16 11 35
3 Лос-Анджелес 31 15 16 35
4 Эдмонтон 29 16 13 32
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 29 7 22 17
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18.12
13.12 03:00
Монреаль – Калгари
 2 : 1 Б
13.12 03:00
Питтсбург – Даллас
 2 : 1
13.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
13.12 03:30
Оттава – Анахайм
 3 : 0
13.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 2 : 1
13.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 1 : 0 ОТ
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 29 46
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 42
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

28 21
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Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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