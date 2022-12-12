Скоро Овечкин побьет еще два вечных рекорда. Что это за достижения?

Александр Великий штампует голы в пустые ворота — и это приближает его к новым целям.

Александр Овечкин в третьем матче подряд поразил пустые ворота соперника и довел снайперский счет в регулярных чемпионатах НХЛ до 797 голов.

Российский форвард занимает третье место в истории, отставая от располагающегося на второй строчке Горди Хоу всего на четыре шайбы.

Лидер рейтинга Уэйн Гретцки опережает капитана «Вашингтона» на 97 голов.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В Виннипеге Ови сделал небольшой шаг к очередному рекорду НХЛ — по голам в пустые ворота. Александр Великий огорчал снявших голкипера соперников 53 раза (пять в нынешнем сезоне). У владеющего и этим достижением Гретцки — 56 голов.

Любопытно, что среди ближайших преследователей Гретцки есть еще два действующих игрока. Брэд Маршан из «Бостона» занимает пятое место, Эрик Стаал из «Флориды» — седьмое.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.

В ближайшее время Овечкин выйдет на первое место в истории еще и по броскам в створ ворот. В 1304 встречах российский форвард проверил вратарей соперника 6190 раз.

При сохранении взятого темпа Александр отберет достижение у канадца Рэя Бурка (6209) еще до Нового года.