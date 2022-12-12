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12 декабря, 17:30

Скоро Овечкин побьет еще два вечных рекорда. Что это за достижения?

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.
Лидеры НХЛ по броскам.
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Александр Великий штампует голы в пустые ворота — и это приближает его к новым целям.

Александр Овечкин в третьем матче подряд поразил пустые ворота соперника и довел снайперский счет в регулярных чемпионатах НХЛ до 797 голов.

Российский форвард занимает третье место в истории, отставая от располагающегося на второй строчке Горди Хоу всего на четыре шайбы.

Лидер рейтинга Уэйн Гретцки опережает капитана «Вашингтона» на 97 голов.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В Виннипеге Ови сделал небольшой шаг к очередному рекорду НХЛ — по голам в пустые ворота. Александр Великий огорчал снявших голкипера соперников 53 раза (пять в нынешнем сезоне). У владеющего и этим достижением Гретцки — 56 голов.

Любопытно, что среди ближайших преследователей Гретцки есть еще два действующих игрока. Брэд Маршан из «Бостона» занимает пятое место, Эрик Стаал из «Флориды» — седьмое.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.
Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.

В ближайшее время Овечкин выйдет на первое место в истории еще и по броскам в створ ворот. В 1304 встречах российский форвард проверил вратарей соперника 6190 раз.

При сохранении взятого темпа Александр отберет достижение у канадца Рэя Бурка (6209) еще до Нового года.

Лидеры НХЛ по броскам.
Лидеры НХЛ по броскам.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
11
17
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Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 28 21 7 44
2 Питтсбург 29 17 12 38
3 Каролина 27 15 12 36
4 Рейнджерс 30 15 15 35
5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
4 Детройт 27 13 14 32
5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
8 Баффало 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
5 Нэшвилл 26 12 14 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 26 9 17 22
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 41
2 Сиэтл 27 16 11 35
3 Лос-Анджелес 31 15 16 35
4 Эдмонтон 29 16 13 32
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 29 7 22 17
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18.12
13.12 03:00
Монреаль – Калгари
 2 : 1 Б
13.12 03:00
Питтсбург – Даллас
 2 : 1
13.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
13.12 03:30
Оттава – Анахайм
 3 : 0
13.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 2 : 1
13.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 1 : 0 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 29 46
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 42
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

28 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 19 1.77
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 10 1.87
Кевин Ланкинен

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