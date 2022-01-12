У Малкина — лучший старт сезона в карьере. Он повторил результат Лемье

Форвард «Питтсбурга» ярко вернулся после травмы.

Евгений Малкин залечил травму и в первом же матче после возвращения на лед внес ключевой вклад в победу «Питтсбурга» над «Анахаймом». Российский форвард во второй раз в карьере начал сезон с трех очков, но если в игре с «Вашингтоном» в октябре 2018-го он отметился голом и двумя передачами, то во встрече с «Анахаймом» на его счету оказались две шайбы и голевой пас.

Кстати, только три раза за 16 сезонов Евгений стартовал в чемпионате с матча без набранных очков. Сдержать магнитогорца получалось только у «Филадельфии» в 2010 и 2021 годах, а также у «Далласа» в 2015-м.

Первые матчи Евгения Малкина в сезоне.

Первый гол Малкина в сезоне оказался победным для «Питтсбурга». За свою карьеру россиянин забросил 74 решающие шайбы в регулярных чемпионатах. Он повторил результат лучшего игрока в истории клуба из Пенсильвании — Марио Лемье. Больше побед «пингвинам» принес только Яромир Ягр — 74. Для сравнения: у многолетнего партнера Малкина по атаке «Питтсбурга» Сидни Кросби 71 решающий гол.

Лидеры «Питтсбурга» по победным голам.

В историческом списке бомбардиров «Питтсбурга» Евгений занимает третье место, опережая Яромира Ягра на 28 очков. Выше его располагаются только две канадские легенды. От Кросби россиянин отстает на 242 балла, от Марио Лемье — на 616.

Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга».

Уже в нынешнем сезоне Малкин может стать лучшим российским ассистентом в истории НХЛ. После матча с «Анахаймом» он сократил отставание от владеющего рекордом Сергея Федорова до 15 передач. Третье место все еще занимает Сергей Зубов, опережающий продолжающего движение вверх Александра Овечкина всего на один голевой пас.