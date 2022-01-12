У Малкина — лучший старт сезона в карьере. Он повторил результат Лемье
Евгений Малкин залечил травму и в первом же матче после возвращения на лед внес ключевой вклад в победу «Питтсбурга» над «Анахаймом». Российский форвард во второй раз в карьере начал сезон с трех очков, но если в игре с «Вашингтоном» в октябре 2018-го он отметился голом и двумя передачами, то во встрече с «Анахаймом» на его счету оказались две шайбы и голевой пас.
Кстати, только три раза за 16 сезонов Евгений стартовал в чемпионате с матча без набранных очков. Сдержать магнитогорца получалось только у «Филадельфии» в 2010 и 2021 годах, а также у «Далласа» в 2015-м.
Первый гол Малкина в сезоне оказался победным для «Питтсбурга». За свою карьеру россиянин забросил 74 решающие шайбы в регулярных чемпионатах. Он повторил результат лучшего игрока в истории клуба из Пенсильвании — Марио Лемье. Больше побед «пингвинам» принес только Яромир Ягр — 74. Для сравнения: у многолетнего партнера Малкина по атаке «Питтсбурга» Сидни Кросби 71 решающий гол.
В историческом списке бомбардиров «Питтсбурга» Евгений занимает третье место, опережая Яромира Ягра на 28 очков. Выше его располагаются только две канадские легенды. От Кросби россиянин отстает на 242 балла, от Марио Лемье — на 616.
Уже в нынешнем сезоне Малкин может стать лучшим российским ассистентом в истории НХЛ. После матча с «Анахаймом» он сократил отставание от владеющего рекордом Сергея Федорова до 15 передач. Третье место все еще занимает Сергей Зубов, опережающий продолжающего движение вверх Александра Овечкина всего на один голевой пас.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|33
|24
|9
|50
|2
|Рейнджерс
|37
|23
|14
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
|Коламбус
|34
|16
|18
|33
|6
|Филадельфия
|35
|13
|22
|33
|7
|Нью-Джерси
|36
|14
|22
|33
|8
|Айлендерс
|28
|10
|18
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|2
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|53
|3
|Торонто
|34
|23
|11
|49
|4
|Бостон
|32
|19
|13
|40
|5
|Детройт
|37
|16
|21
|37
|6
|Баффало
|35
|10
|25
|26
|7
|Оттава
|29
|9
|20
|20
|8
|Монреаль
|34
|7
|27
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|37
|24
|13
|50
|2
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|3
|Сент-Луис
|36
|21
|15
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|33
|16
|17
|37
|6
|Даллас
|32
|17
|15
|36
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|33
|7
|26
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|8
|Сиэтл
|34
|10
|24
|24
|12.01
|03:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|1 : 6
|12.01
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|2 : 4
|12.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|5 : 2
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 4 ОТ
|12.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|1 : 4
|12.01
|06:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 4 Б
|12.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Алекс Дебринкэт
Чикаго
|36
|23
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|23
|2.01
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09