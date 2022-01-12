Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:30

У Малкина — лучший старт сезона в карьере. Он повторил результат Лемье

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Евгений Малкин принимает поздравления от партнеров ко команде после гола.
Фото USA Today Sports
Первые матчи Евгения Малкина в сезоне.
Лидеры «Питтсбурга» по победным голам.
Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга».
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
1/5
Форвард «Питтсбурга» ярко вернулся после травмы.
Евгений Малкин. «Джино, ты сумасшедший?» Супервозвращение Малкина после полугода без хоккея: выстрелил дублем и побил исторический рекорд НХЛ

Евгений Малкин залечил травму и в первом же матче после возвращения на лед внес ключевой вклад в победу «Питтсбурга» над «Анахаймом». Российский форвард во второй раз в карьере начал сезон с трех очков, но если в игре с «Вашингтоном» в октябре 2018-го он отметился голом и двумя передачами, то во встрече с «Анахаймом» на его счету оказались две шайбы и голевой пас.

Кстати, только три раза за 16 сезонов Евгений стартовал в чемпионате с матча без набранных очков. Сдержать магнитогорца получалось только у «Филадельфии» в 2010 и 2021 годах, а также у «Далласа» в 2015-м.

Первые матчи Евгения Малкина в сезоне.
Первые матчи Евгения Малкина в сезоне.

Первый гол Малкина в сезоне оказался победным для «Питтсбурга». За свою карьеру россиянин забросил 74 решающие шайбы в регулярных чемпионатах. Он повторил результат лучшего игрока в истории клуба из Пенсильвании — Марио Лемье. Больше побед «пингвинам» принес только Яромир Ягр — 74. Для сравнения: у многолетнего партнера Малкина по атаке «Питтсбурга» Сидни Кросби 71 решающий гол.

Лидеры «Питтсбурга» по победным голам.
Лидеры «Питтсбурга» по победным голам.

В историческом списке бомбардиров «Питтсбурга» Евгений занимает третье место, опережая Яромира Ягра на 28 очков. Выше его располагаются только две канадские легенды. От Кросби россиянин отстает на 242 балла, от Марио Лемье — на 616.

Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга».
Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга».

Уже в нынешнем сезоне Малкин может стать лучшим российским ассистентом в истории НХЛ. После матча с «Анахаймом» он сократил отставание от владеющего рекордом Сергея Федорова до 15 передач. Третье место все еще занимает Сергей Зубов, опережающий продолжающего движение вверх Александра Овечкина всего на один голевой пас.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ.
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
1
8
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анахайм — Питтсбург — 1:4, первый матч Малкина после травмы, обзор матча, видео голов, 12 января 2022 года

Игорь Шестеркин: российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» стал главным фаворитом в борьбе за приз «Везина Трофи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 34 23 11 49
4 Бостон 32 19 13 40
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 34 7 27 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 33 16 17 37
6 Даллас 32 17 15 36
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 33 7 26 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 34 10 24 24
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 1 : 6
12.01 03:00
Коламбус – Чикаго
 2 : 4
12.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 5 : 2
12.01 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 5 : 4 ОТ
12.01 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
12.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 1 : 4
12.01 06:00
Вегас – Торонто
 3 : 4 Б
12.01 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Чикаго

 36 23
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости