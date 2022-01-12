«Джино, ты сумасшедший?» Супервозвращение Малкина после полугода без хоккея: выстрелил дублем и побил исторический рекорд НХЛ

Три очка в матче с «Анахаймом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Питтсбург» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Картер — 10 (Петтерссон), 1:05 — 0:1. Малкин — 1 (бол., Летанг, Гюнтцель), 23:23 — 0:2. Сильферберг — 2 (Милано), 28:33 — 1:2. Малкин — 2 (Марино, Капанен), 34:38 — 1:3. Картер — 11 (п.в., Малкин, Капанен), 57:03 — 1:4.

Вратари: Столарз (56:10 — 57:03) — Джерри.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (7+11+8) — 34 (16+13+5).

Наши: — - Малкин (17.21/4/+2).

12 января. Анахайм. Honda Center .

Этого дня многие российские болельщики ждали с нетерпением. Евгений Малкин восстановился после операции на колене и провел свой первый матч с 26 мая прошлого года. Сегодня 35-летний форвард стал главным героем встречи в Анахайме, а его игра превзошла все ожидания. Россиянин сыграл во второй тройке вместе с Джеффом Картером и Каспери Капаненом и совершенно не выглядел хоккеистом, который пропустил так много времени.

Let's do this.



Game on in Anaheim. pic.twitter.com/0GL9w11VAI — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 12, 2022

«Нас вдохновляет прогресс, которого добился Джино. Он проделал огромную подготовительную работу, и она позволила ему выйти на хороший уровень. Он очень много тренировался с командой, участвовал в двусторонних играх, работал в первой бригаде большинства. Мы постарались решить все задачи в процессе подготовки. Малкин очень усердно трудился в это время», — говорил перед матчем главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Американский специалист сказал это не для галочки, чтобы отвязаться от журналистов. Малкин действительно выглядел невероятно заряженным на игру и опасно бросил по воротам «Дакс» уже в своей первой смене. В его действиях не чувствовалось никакой скованности, а второе звено в первом периоде создало больше всех опасных моментов. Если кто-то из болельщиков «Пингвинз» переживал, что возвращение Евгения мгновенно разрушит командную «химию», то этого не произошло.

Особенно комфортно Евгений чувствовал себя при розыгрыше большинства. В последние дни форвард активно тренировался в первой бригаде с Сидни Кросби, Эваном Родригесом, Крисом Летангом и Джейком Гюнцелем. Россиянин расположился недалеко от синей линии и в начале второго периода мощным броском прошил Энтони Столарза. Отдельного внимания заслуживает прыжок Кросби, который помог дезориентировать вратаря «Анахайма».

В моменте с пропущенным голом от Якоба Сильверберга Малкин мог повнимательнее действовать у своих ворот, но через шесть минут исправился и оформил дубль. Нападающий здорово сыграл на подправлении и привел поклонников «Питтсбурга» в полный восторг. Официальный твиттер клуба тут же отреагировал на произошедшее, написав: «Джино, ты сумасшедший?! Два гола в дебютном матче?!» Евгений не раз эффектно возвращался после травм, а затем быстро набирал ход. Такая игра форварда вселяет оптимизм на ближайшее будущее.

К сожалению, повторить сегодняшний снайперский успех Никиты Кучерова у Малкина не получилось. Два русских хет-трика в один день — было бы очень красиво. Но форвард «Питтсбурга» все равно поставил эффектную точку в матче и отдал результативную передачу на Джеффа Картера. Ворота хозяев к этому времени были уже пустыми, а 37-летний ветеран не подвел команду и забросил 11-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате.

Вечер для «Пингвинз» получился удивительным на события. В состав ярко вернулся один из опытнейших игроков команды, а для Малкина, Кросби и Летанга этот сезон стал 16-м совместным по счету. Трио вместе выступает за «Питтсбург» с 2006 года, и этот показатель является рекордом НХЛ. Команда в последнее время выглядит очень убедительно. Совсем недавно «Даллас» прервал десятиматчевую победную серию «Пингвинов», но чем теперь не повод для команды Майка Салливана начать новую — еще более продолжительную. Ресурсы и боевой настрой для этого есть.