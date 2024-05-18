Скандал в НХЛ: судьи чуть не украли победу у «Далласа»!
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Рантанен — 4 (бол., Друэн, Макар), 25:48 — 1:0. Бенн — 3 (Дадонов, Сегин), 41:56 — 1:1. Дюшен — 2, 91:42 — 1:2.
Вратари: Георгиев — Эттингер.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (9+3+9+9) — 39 (5+8+10+16).
Наши: — - Дадонов (22.22/2/+1).
18 мая. Денвер. Ball Arena. 18126 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
После дисквалификации Валерия Ничушкина и травмы Якова Тренина в составе «Колорадо» остался всего один россиянин — Александр Георгиев. И серия с «Далласом» для него складывалась не самым удачным образом. Зато в шестой игре Георгиев мощно подсобрался и показал ту игру, которую от него всегда ждали в «Эвеланш».
В основное время голкипер пропустил лишь одну шайбу. В начале третьего периода Джейми Бенн оказался один на один с Георгиевым и довольно легко вратаря переиграл. Надо отметить и шикарный ассист Евгения Дадонова. В этом плей-офф 35-летний россиянин идет по графику 0,5 очка за матч при среднем игровом времени в районе 12 минут.
Шайба Бенна стала лишь второй в игре. Открыл счет в матче Микко Рантанен, сунувший шайбу в ближний угол ворот Оттинджера. Вновь результативным действием отметился защитник Кэйл Макар. Сейчас он третий бомбардир в плей-офф и уступает лишь двум монстрам из «Эдмонтона»: Макдэвиду и Драйзайтлю.
Главный скандал матча, а может, и всей серии случился в овертайме. «Далласу» снова удалось пробить Георгиева, но судьи решили посмотреть, была ли в этом эпизоде помеха голкиперу. Решили, что Мэтт Дюшен Георгиеву все-таки мешал, при этом форвард «Далласа» даже не находился в «краске».
«Не знаю, работает ли этот судья с букмекерской конторой. Но это решение своего рода ерунда», — сказал экс-игрок НХЛ, а ныне ТВ-эксперт Пол Биссоннетт.
В том, что судьи приняли неверное решение, уверен и экс-вратарь НХЛ Мартин Бирон.
«Контакта не было до тех пор, пока Макар не толкнул Дюшена на Георгиева. С моей точки зрения, это гол. Если бы судьи засчитали шайбу на льду, то после просмотра они бы это решение не изменили», — написал он.
Пользователи в сети даже шутили, что НХЛ срочно нужен седьмой матч хотя бы в одной серии второго раунда.
Но несмотря на все судейские решения, «Даллас» в финал «Запада» все же вышел. По иронии судьбы отличился тот самый Мэтт Дюшен.
А Александр Георгиев так и не стал героем «Колорадо».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 2
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|18.05
|02:00
|
Бостон – Флорида
|1 : 2
|18.05
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|1 : 2 ОТ