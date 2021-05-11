«Коламбус» уволил лучшего тренера в истории клуба. От него бежали Панарин и другие звезды

История Джона Тортореллы в штате Огайо подошла к концу. Руководство «Коламбуса» не предложило новый контракт главному тренеру.

Можно по-разному относиться к Торторелле и его методам работы, но болельщики «Коламбуса» вряд ли забудут славное время под руководством вспыльчивого американца. Скандирование его фамилии с трибун в заключительном домашнем матче сезона говорит именно об этом.

Взял вину на себя

Еще перед стартом чемпионата «мундиры» выглядели командой, заряженной на борьбу за плей-офф, но к удивлению многих, все обернулось последним местом в турнирной таблице Центрального дивизиона. Впервые с 2016 года команда не примет участия в матчах на вылет, и вину за случившееся Торторелла взял на себя.

«Я считаю, что не самым лучшим образом выполнил свою работу в отношении перемен в составе, упустив Дюбуа. Мы часто проходили через нечто подобное в последние годы, но нам удавалось наводить порядок. Я не очень хорошо сработал на этот раз, когда у нас появились новые хоккеисты. Нам не удалось собраться должным образом. В раздевалке было не очень комфортно, не чувствовалось сплоченности. А за этот компонент отвечаю именно я», — разоткровенничался американец.

Своего потолка в «Коламбусе» Торторелла действительно достиг. Сложные отношения с Пьером-Люком Дюбуа, которого в итоге обменяли в «Виннипег», отсутствие общего языка с новой звездой команды Патриком Лайне, посадки в запас Макса Доми, не всегда адекватные наказания хоккеистов мизерным игровым временем — все это говорило о потере контроля над коллективом. Не каждому игроку понравится работать в таких спартанских условиях и мириться с диктатурой главного тренера. Дюбуа все это начало бесить еще в прошлом сезоне, особенно после таких эпизодов на скамейке.

Исторический прогресс

Тем не менее покинуть Коламбус Торторелла может с высоко поднятой головой. Чего только стоит его 2016 год. Тогда в регулярном чемпионате «мундиры» одержали рекордные для себя 50 побед и набрали 108 очков. Джон возглавил команду по ходу сезона-2015/16 и за это время четыре раза выходил с ней в плей-офф. Интересно, что за 14 лет до его прихода «Блю Джекетс» удавалось сделать это лишь дважды, одержав победы только в двух кубковых матчах. Под руководством американца «Коламбус» выиграл в плей-офф 13 игр и показал лучший результат в своей истории, пройдя первый раунд Кубка Стэнли в 2019 году.

Та сумасшедшая серия против «Тампы» стала исторической. До сих пор не верится в то, что скромняги из «Блю Джекетс» смогли так уверенно разобраться с «молниями» (4:0). А ведь флоридцы были тогда не просто главными претендентами на Кубок Стэнли, но и командой, повторившей рекорд легендарного «Детройта» по количеству побед в регулярном чемпионате (62).

Еще никогда в истории НХЛ обладатель Президентского Кубка не покидал розыгрыш, проиграв в первом раунде всухую. 19 шайб влетело в ворота «Тампы», в то время как «молнии» сумели забросить всего лишь восемь. Поразительные цифры, которые по сей день кажутся идущими в противовес логике. В «Коламбус» тогда не верили, но никто не имеет права опускать руки под руководством одного из главных мотиваторов лиги.

«Забудьте обо всякой технике и обводках, о схемах и тактиках. Все зависит от мышления! Нужно просто верить в собственные силы! Иногда удивительные вещи случаются. А нам нужно стоять за себя и не делать ни одного шага назад!» — эти слова услышали в раздевалке хоккеисты «Коламбуса» и отправили Никиту Кучерова с компанией играть в гольф уже в апреле. Тот эмоциональный спич Тортореллы не зря приобрел статус культового. «Блю Джекетс» уступали «Тампе» 0:3 после первого периода, а по завершении этой мощной речи забросили четыре шайбы и задали ход серии.

Гроза журналистов

Кто в Коламбусе не будет скучать по Джону, так это местная пресса. «Следующий вопрос!» — коронная фраза Тортореллы в общении со СМИ. Практически любая его пресс-конференция превращалась в настоящее шоу. Получить адекватные ответы от Тортса — не самая простая задача. Американский специалист никогда не скрывал своего отношения к журналистам, большинство которых он называл провокаторами, а некоторых даже идиотами.

«Мне сложно приходить на пресс-конференции сразу после матчей и по десять минут отвечать на вопросы. Я не так хорош в этом. Мои слова им нужны только для того, чтобы чем-то заполнить блоги. А я не сильно интересуюсь социальными сетями и своей популярностью. Идиоты? Я не собираюсь забирать свои слова обратно. Есть пара журналистов, которые, на мой взгляд, действительно являются такими. Извиниться проще всего, но о большинстве из того, что я когда-либо сказал, я не сожалею», — говорил Торторелла.

Случались и позитивные истории. Во время одной из пресс-конференций наставник «Коламбуса» пообщался по телефону с мамой журналиста. Корреспондент, которого зовут Том Рид, записывал слова главного тренера на диктофон, встроенный в смартфон, и в этот момент раздался звонок: «Миссис Рид? Это Джон Торторелла. Я сейчас в пресс-зале. Я бы лучше поговорил с вами, чем с вашим сыном. Мы закончим через пять минут. Видел, что вы звонили ему несколько раз. С его стороны некрасиво не перезвонить вам, но он сейчас занят. Приятно было пообщаться с вами. Хорошего дня».

Попытки измениться

Про диктаторские замашки Тортореллы по отношению к своим игрокам можно слагать легенды. В его карьере бывали случаи, когда дело доходило до драк, а по стенам раздевалок разлетались куски мебели и планшеток. По словам американца, все это уже давно в прошлом.

После провала на Кубке мира-2016 Джон признал, что неоднократно был неправ по отношению к хоккеистам (особенно молодым) и зачастую перегибал палку. Сейчас тренер считает, что некоторым ребятам нужно просто дать немного времени. Однако, как показывает ситуация, надолго его не хватило. В последнем сезоне в «Коламбусе» нервы американца заметно сдали. Тяжело поменять характер, да еще в таком возрасте.

«У нас с Тортсом было немало разговоров по ходу чемпионата, и мы согласились, что настал верный момент для всех сторон разойтись. Он отличный тренер, а его достижения за последние шесть лет говорят сами за себя. Он сыграл важнейшую роль в развитии клуба, и мы крайне благодарны за его страсть и преданность. Джон был правильным тренером в правильное время, который помог нам поднять планку на новый уровень», — сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

Возможно, Торторелла эмоционально выгорел и работа в «Коламбусе» перестала приносить ему удовольствие. Но он все еще может быть полезным в этой лиге и помочь некоторым командам стать на рельсы. «Мое будущее? Некоторые говорят о сроке годности. Так вот я считаю, что у тренера его нет. Нужно просто найти свою команду, а также общий язык с игроками и сотрудниками. Думаю, что это самое главное», — поделился мнением Торторелла.

From all of us at the #CBJ, thank you for six incredible seasons, Torts!



??? pic.twitter.com/Q3NIlJl4bx — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) May 9, 2021

Остается лишь надеяться, что свою команду он еще найдет, ведь куда бы ни приходил этот американский специалист, нигде не было скучно. Пока не хочется представлять НХЛ без его ярких эмоций на скамейке и очередных эпичных комментариев.