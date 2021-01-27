Торторелла подтвердил, что у него был конфликт с Дюбуа в «Коламбусе»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал свои отношения с бывшим форвардом команды Пьером-Люком Дюбуа. 24 января «Блюз Джэкетс» обменяли канадца в «Виннипег» на Патрика Лайне и Джека Рословика.

«Был ли у нас конфликт с Люком? Черт побери, да, так и есть! — цитирует Sportsnet Тортореллу. — Если кто-то не хочет быть в команде, мне трудно его переваривать».

«Я скажу вам вот что: я действительно думаю, что сейчас спортсмены стали мягче. Если бы ситуация повторилась, я бы сделал это снова», — так тренер прокомментировал свое решение посадить Дюбуа на скамейку в первом периоде после ужасной игры форварда.

«Коламбус» выбрал канадца на драфте НХЛ-2016 под общим третьим номером. За клуб он провел 239 матчей в НХЛ, в которых записал на свой счет 66 голов и 93 передачи.