«Я пытался защитить себя». Как Дацюк подрался с одним из главных провокаторов НХЛ

Кори Перри недооценил российского нападающего.

Нападающий «Детройта» Павел Дацюк не только был яркой звездой НХЛ. Он всегда пользовался большим уважением со стороны как партнеров по команде, так и соперников на льду. Многие считали россиянина образцом профессионализма и джентльменского отношения среди хоккеистов.

Дацюк за 14 лет в НХЛ только три раза набирал больше 20 минут штрафа за сезон. Недаром россиянин за карьеру четыре раза получал приз «Леди Бинг Трофи». Этот трофей ежегодно вручают игроку, «продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством».

Дацюк четыре раза занимал первое место в голосовании, причем сделал это четыре раза подряд — с 2006 по 2009 год.

Лишь одному игроку в истории покорилось такое достижение — нападающему «Рейнджерс» Фрэнку Буше, который получал «Леди Бинг Трофи» четыре раза подряд на заре становления лиги в 30-е годы. Он же удерживает и общий рекорд по количеству завоеванных наград — семь раз. Дацюк в этом списке идет на третьем месте, также уступая легендарному Уэйну Гретцки (пять трофеев).

Но, возможно, Гретцки Дацюк мог бы обойти. Ведь сезон-2004/05 в НХЛ был отменен из-за локаута. А в сезоне-2010/11 возникла неординарная для Павла ситуация, из-за которой он также не смог получить очередной «Леди Бинг».

Павел Дацюк. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Джентльмен против задиры

Регулярный чемпионат только набирал обороты, когда «Детройт» встречался с «Анахаймом». И в середине третьего периода на льду вспыхнула массовая потасовка. Хоккеисты разбились на несколько пар, но полноценной дракой в итоге закончилось только одно противостояние — как раз с участием Павла Дацюка и известного провокатора Кори Перри.

Вероятно, канадец хотел хоть как-то взбодрить свою команду, которая к этому моменту уже горела со счетом 0:4. И, возможно, Перри, у которого к тому моменту была пара десятков драк в НХЛ, посчитал Дацюка легкой мишенью.

Но в этот раз он просчитался. Павел оказался почти на 11 сантиметров ниже спарринг-партнера, но это никак не помешало ему не уступить в обмене ударами. К вопросу драки Павел подошел с привычной ему выдержкой и, переждав первоначальный натиск канадца, перехватил инициативу. А затем борцовским приемом и вовсе отправил того на лед.

«Я не очень большой парень, чтобы говорить о том, что произошло. Что случилось, то случилось. Это часть хоккея, часть шоу. Когда смотришь драку со стороны, то видишь, как люди друг друга хватают и пытаются защитить себя. Так вот, я пытался именно защитить себя», — сказал Дацюк после матча.

Кстати, в той встрече россиянин также отметился набранными очками — на его счету гол и результативная передача. А прибавив к этой результативности и драку, Павел в первый и единственный раз за карьеру сделал так называемый хет-трик Горди Хоу.

«А что такого-то? «Леди Бинг» я уже выигрывал, теперь могу играть и пораскованней. Не волнуйтесь, уж слишком воевать я не буду. Не скажу, что мечтал сделать «хет-трик Горди Хоу», но рад, что мне это удалось», — шутил россиянин после матча.

Павел Дацюк. Фото архив «СЭ»

Первый опыт

Как потом вспоминали болельщики, драка с Перри оказалась все же не первой в карьере Дацюка. Как ни странно, первый опыт он получил также в матче против «Анахайма». Правда, случилось это не в первые дни регулярного чемпионата, а уже в плей-офф.

В 2009 году «Ред Уингз» играли с «Дакс» в полуфинале Западной конференции. «Анахайм» выигрывал Кубок Стэнли в 2007-м, «Детройт» — в 2008-м, так что, конечно, обе команды стремились повторить прошлые успехи. Что привело к особенно ожесточенному противостоянию на льду. Не остался в стороне и Дацюк. В первый раз он сцепился с монструозным защитником «Дакс» Крисом Пронгером. Но тогда дальше словесной перепалки дело не дошло.

А вот в шестом матче серии все приобрело более серьезной оборот. Инициаторами драки «стенка на стенку» после финальной сирены выступили Райан Гецлаф и Мариан Госса. Соперники разбились по парам, и Дацюку достался капитан «Анахайма» Скотт Нидермайер. Сначала Павел просто держал соперника и старался не дать тому ринуться в гущу событий. Но Нидермайер некрасиво ударил Дацюка локтем в голову, после чего все внимание переключилось на их драку.

«Обычно я не дерусь. Но получил пару ударов и решил ответить», — объяснял свое поведение Нидермайер. «Не горю желанием об этом говорить, — сказал сам Дацюк. — Это хоккей, здесь всякое случается. Каждый может принять участие в таких стычках. Я никогда не сдаюсь в подобных столкновениях, но это был хороший опыт. Слава богу, никто не знает, когда подобное случится в следующий раз».

За весь регулярный чемпионат того сезона Дацюк набрал только 22 минуты штрафа. И тогда он все равно получил «Леди Бинг Трофи», ведь голосование за обладателя трофея по традиции проводилось еще до матчей плей-офф.