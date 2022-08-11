Мать всех локтей. Павел Буре отомстил тафгаю «Далласа» жестоким силовым приемом

К 1994 году Павел Буре утвердился в статусе настоящей звезды НХЛ.

Он успел зарекомендовать себя одним из самых опасных нападающих не только «Ванкувера», но и всей лиги, став лучшим снайпером сезона с 60 голами. Неудивительно, что соперники стали в прямом смысле слова охотиться за ним, не упуская возможности оказать на форварда физическое давление в рамках правил и за их пределами.

Особенно сильно Буре доставалось в плей-офф. В 1994 году в первом раунде плей-офф «Кэнакс» играли против «Калгари». Тренерский штаб «Флэймз» разработал специальный план по нейтрализации Павла, приставив к нему в роли персонального опекуна нападающего Майка Салливана (нынешний тренер «Питтсбурга»). И изначально эта стратегия работала, так как «Огоньки» повели в серии со счетом 3-1.

Но затем «Касатки» совершили выдающийся камбэк, взяв три матча подряд. В решающей, седьмой игре Буре забросил победную шайбу. И сделал это во втором овертайме.

«Запомнилось, что ребята играли выше своего уровня. Вся команда. Объективно, она у нас была далеко не самой сильной. В принципе мы должны были проиграть «Калгари» в первом же раунде. Нас обыгрывали в серии 3-1, но мы взяли три овертайма подряд. Такого не бывает!» — вспоминал те встречи Буре в интервью «СЭ».

Во втором раунде «Ванкувер» ждало противостояние с «Далласом».

Ответочка

«Звезды» решили взять на вооружение тактику «Калгари» и начали лупить Буре при любом удобном случае. Особенно усердствовал тафгай Шейн Чурла, перед которым поставили задачу сделать невыносимым для Павла нахождение на льду. Так как Чурла не мог похвастаться высоким уровнем мастерства, то он использовал другие свои козыри: физическую мощь и послабления в правилах лиги тех лет.

Он испробовал весь арсенал своих приемчиков: зацепы, тычки, удары, опасные силовые приемы. Однако в первой игре это не помогло — в том матче Павел забил, а «Кэнакс» выиграли со счетом 6:4.

Павел Буре. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Чурла продолжал бить Буре, а нападающий продолжал отвечать на грязь забитыми голами — во второй встрече эта схема снова сработала. Звезда «Ванкувера» оформила дубль уже к концу первого периода, а его команда, по сути, обеспечила себе результат — 3:0.

Однако не голевой дубль Буре стал самым ярким событием того вечера с участием Павла. Так как Чурла продолжал донимать Буре, то в конце концов терпение российского нападающего лопнуло. В одной из смен форвард попал сразу под пару жестких силовых приемов. В ответ Павел подкараулил соперника и на всей скорости врезался в не ожидающего такой ответки Чурлу. Буре от всей души врезал канадскому хоккеисту локтем в голову. Шейн, который, кажется, даже не видел соперника, рухнул на лед и некоторое время лежал просто неподвижно. Выглядело все это устрашающе.

«Да, был такой эпизод. Весь матч меня преследовал боец «Далласа» Шейн Чурла, и в конце концов пришлось от него отмахнуться. Больше Чурла ко мне не приближался. Когда ты считаешь, что тебе хамят, — если есть возможность, пользуешься ситуацией. Если хорошо видишь поле и чувствуешь дистанцию — поймать можно любого. Конечно, за это тебя могут удалить, оштрафовать или даже дисквалифицировать. И, естественно, руководству клуба не нравится на такое смотреть, они это не приветствуют. Но у нас с этой командой шло жесткое противостояние, там было много крупных ребят. Вся серия такая была», — объяснял свой поступок Буре в интервью «СЭ».

Чурла оказался в нокауте — и это был нокаут всего «Далласа». «Кэнакс» вынесли соперника в пяти матчах в той серии, а Буре набрал 8 (6+2) очков.

«Я был удивлен, что они решили использовать Чурлу, чтобы запугивать Буре. У них была жесткая команда. А Чурла в той серии был самим собой — не очень хорошим игроком, но он вносил какое-то разнообразие. Я всегда искал для нашей команды игроков, которые не стали бы такое терпеть, но в этом случае Павел взял дело в свои руки», — писал в своих мемуарах тренер «Ванкувера» Пэт Куинн.

Павел Буре. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Штраф

Силовой прием Буре вызвал много споров в НХЛ даже в то время, когда лига намного лояльнее смотрела на грубость на льду. Дисциплинарный комитет действительно рассматривал данный эпизод, но вынес смехотворное наказание для Павла: штраф в 500 долларов. Возможно, на руку сыграло то, что в 1994-м вице-президентом НХЛ трудился Брайан Бурк, который и привез Буре в «Ванкувер».

Чурлу вся эта ситуация просто взбесила: «Если бы мы поменялись местами, меня бы дисквалифицировали минимум на 15 игр. А болельщики стали называть бы меня главным бандитом в истории хоккея». После пятого матча и окончания серии он из принципа даже не пожал руку Буре.

Павла это не обидело: «Слушайте, Шейн — отличный игрок. Он пользовался большим уважением среди ребят, которые играли с ним в одной команде. Это не было чем-то личным, я не выцеливал Шейна. «Даллас» был крупной командой, и они довольно сильно меня били. Я увидел мощного игрока и пошел делать хит — не скажу, что он был чистым, но я не хотел ударить именно Шейна. Это был удар по «Далласу», который играл со мной плотно и старался избить. Мы знали, что у них физически крепкая команда, так что я просто искал возможность выжить», — говорил позже Буре в интервью The Athletic.

Павел Буре. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Зато на сторону Павла встал даже эпатажный эксперт Дон Черри, что было еще удивительнее, зная его предвзятое отношение к игрокам из России. Именно после его по традиции яркого выступления этот момент вошел в историю НХЛ под названием Mother of Elbows (дословно — «мать всех локтей»).

«Этот удар вызвал море обсуждений. Но «Старз» раз за разом атаковали Павла: сначала его снес с ног Людвиг, затем подъехал Чурла и врезал ему еще раз. В этой же смене он вырубил Чурлу. Посмотрите на этот локоть — это мать всех локтей! У Чурлы не было ни единого шанса!» — цокал языком Черри.

Занятно, но Буре даже не пришлось самому раскошеливаться, чтобы оплатить штраф — это сделала одна из радиостанций Ванкувера, организовав сбор средств среди болельщиков.