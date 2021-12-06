Российский вратарь затащил свой клуб в финал Кубка Стэнли, а теперь не нужен ему. Когда ждать в КХЛ?

«Даллас» планирует обменять Антона Худобина.

История Антона Худобина в Техасе может закончиться уже в ближайшее время не самым красивым сценарием. Голкипер «Старз» совершенно не впечатляет своей игрой, а его отсутствия в составе многие даже не заметили. После невероятного плей-офф-2019/20 Худобин заключил новый трехлетний контракт с «Далласом» на общую сумму десять миллионов долларов, однако затем его эффективность стремительно пошла на спад. В этом сезоне Антон, без преувеличения, худший вратарь команды. Вернуть былой запал и кондиции 35-летнему голкиперу будет очень непросто.

Кто переиграл Худобина

«Увы, Худобин отстает по всем позициям. Он уже в возрасте, а его рекорд по количеству сыгранных матчей в сезоне — 41. Пока, возможно, рановато говорить об обмене, но вскоре должен выздороветь и еще один голкипер «Далласа» — Бен Бишоп. Тогда кем-то придется жертвовать и проводить обмен», — отметил недавно обозреватель The Hockey News Адам Прото. Буквально через несколько дней после его комментария появились новые разговоры о смене клубной прописки российского голкипера (летом «Эдмонтон» также интересовался Худобиным).

Инсайдер Sportsnet Джефф Марек сообщил, что «Старз» уже работают над обменом и общались с несколькими командами лиги. Одной из них был «Баффало», однако «Сэйбрз» на днях выменяли из «Чикаго» канадского вратаря Малькольма Суббана. В любом случае, остаться в Техасе Антону будет очень сложно. Контракт Худобина будет действовать еще один сезон, но полноценной защиты от обмена у него нет. Он может выдвинуть руководству лишь список из четырех клубов, где не хочет оказаться.

Jeff Marek reported on Hockey Night in Canada that Dallas spoke to Buffalo about a possible Anton Khudobin trade — Zach Rohde (@ZachRohde) December 5, 2021

Статистика россиянина в этом сезоне просто удручает. Он одержал всего три победы в семи матчах, отражая 87,3 процента бросков при коэффициенте надежности 3,73. Кроме того, в игре против «Миннесоты» Антон впервые за карьеру в НХЛ пропустил семь шайб. Он не выходил на лед с 18 ноября (по словам тренера, из-за проблем со здоровьем), а сейчас игровое время в воротах команды довольно успешно делят Брэйден Холтби и Джейк Оттингер.

Первого уже давно списали со счетов североамериканские болельщики, однако в текущем чемпионате Холтби нередко попадает в хайлайты лучших игровых моментов и даже побил рекорд Жака Планта, одержав за 500 матчей в НХЛ 293 победы. Вряд ли руководство «Далласа» жалеет, что подписало опытного канадца на один сезон с зарплатой два миллиона долларов. Обменивать Оттингера в здравом уме тем более никто не станет. «Старз» выбрали его в первом раунде драфта 2017 года (26-й номер) и возлагают на американца большие надежды. С учетом вероятного возвращения на лед Бена Бишопа, ситуация для Худобина складывается совсем печальная. Антона обожают техасские болельщики, но этого будет мало для того, чтобы остаться в клубе.

Потерянный шанс

Регресс в игре россиянина начался еще в прошлом сезоне. Удачные матчи он активно чередовал с провальными. Девять раз Антон пропускал не менее четырех шайб за встречу, что не очень солидно для голкипера, который в 2020-м едва не привел «Даллас» к победе в Кубке Стэнли. Судя по всему, лимит волшебства Антоном уже давно исчерпан. Впервые за карьеру в НХЛ он получил реальную возможность стать голкипером номер один в своей команде, но этим шансом так и не воспользовался. При этом язык не поворачивается сказать, что защита «Старз» бесполезна. В двух последних сезонах «Даллас» — одна из самых мало пропускающих команд лиги.

Разочаровал Худобин и главного тренера. В прошлом чемпионате Рик Боунесс принял дисциплинарные меры в отношении россиянина и отстранил его от матча из-за опоздания на тренировку. «Все дело в коммуникации. Нужно понимать, что приемлемо, а что нет. У меня мало правил, но, черт возьми, им лучше следовать», — негодовал тогда канадский специалист. Можно по-разному относиться к тренерским качествам Боунесса, но в этой ситуации с ним трудно не согласиться.

После того как Антон на закате карьеры выбил свой лучший контракт, складывается впечатление, что игра радует россиянина уже не так сильно, как раньше. «Даллас» действительно выглядел его командой, но сохранить стабильность у Худобина не получилось, несмотря на большое количество сильных аспектов в своем арсенале. «Этот парень боец, он заставляет не списывать со счетов мелких вратарей (рост Худобина 181 см). У Антона быстрые ноги, он коренастый, физически сильный и очень гибкий. Мы видели несколько его шпагатов и как он быстро из них выходит, словно он не вратарь, а гимнаст», — говорит Марти Турко, который играл в воротах «Старз», а теперь работает в системе клуба.

ANTON KHUDOBIN RIPPING CLAP BOMBS I LOVE HIM pic.twitter.com/OFiGR3Oru2 — Spoked Z (@SpokedZ) December 4, 2021

В теории Худобин еще способен удивить на короткой дистанции, но шансы попасть в серьезную команду у него невелики. Антон — человек вдохновения. В 2020-м в матчах плей-офф он играл как стена, потому что был одержим идеей выиграть главный трофей в своей карьере. И эта цель находилась уже совсем рядом. Сейчас найти мотивацию будет труднее. «Даллас» не выглядит претендентом на кубок, а если российский голкипер попадет в клуб калибра нынешнего «Баффало», то вряд ли этот сценарий окажется для голкипера голливудским.

После окончания следующего сезона Антон станет свободным агентом и про зарплату в три миллиона долларов может забыть. Есть ощущение, что Худобина мы еще сможем увидеть на площадках КХЛ. Он всегда тепло отзывался о России, и вполне возможно, что голкипер будет не против напоследок побороться за Кубок Гагарина. Отличная возможность закончить свою богатую карьеру на мажорной ноте и порадовать российских болельщиков. Местным журналистам этот расклад также пришелся бы по душе. Таких открытых и интересных собеседников в КХЛ не так и много.