Капризова затмил другой российский нападающий, а Панарин выбился из сил, но не смог затащить «Рейнджерс»

Обзор игрового дня НХЛ.

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«Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Томасино — 5 (Форсберг, Каррье), 21:44 — 0:1.

Вратари: Георгиев (58:26) — Сарос.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (6+10+16) — 24 (13+6+5).

Наши: Панарин (23.53/3/0) — Тренин (14.10/5/0).

13 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16177 зрителей.

В матче между «Рейнджерс» и «Нэшвиллом» интрига сохранялась до последних секунд. Справедливым исходом этого противостояния стал бы овертайм, но хозяева так и не смогли переиграть Юусе Сароса. Финский голкипер «Предаторз» провел шикарный матч, отразил все 32 броска и оформил в текущем сезоне второй сухарь. «Бродвейцы» были близки к тому, чтобы реализовать в третьем периоде численный перевес, однако Сарос поймал настоящий кураж. На протяжении шести матчей подряд «Рейнджерс» забрасывали в большинстве, но сегодня продлить свою серию не смогли.

Уверенно смотрелся и голкипер ньюйоркцев Александр Георгиев, которого заслуженно признали второй звездой встречи. В пропущенном голе его вины нет, так как во время броска форварда «Нэшвилла» Филипа Томасино россиянину закрывали обзор. Пока Александр неплохо справляется со своими обязанности, а отсутствие Игоря Шестеркина не сильно отражается на команде. Он уже приступил к тренировкам после травмы и в ближайшее время должен вернуться в строй.





Четырехматчевая результативная серия Артемия Панарина (3+6) также прервалась, однако к игре российского нападающего нет никаких вопросов. Он генерировал опасные моменты, нанес три броска, отрабатывал в обороне и отдал на льду все силы. После финальной сирены было отчетливо видно, как от бессилия форвард долгое время не мог восстановить дыхание. В 27 матчах сезона на его счету 32 (9+23) очка. Дела должны пойти еще больше в гору, когда Райан Строум научится забивать после радиоуправляемых передач Артемия, а на правом фланге второго звена будут игроки посерьезней уровнем, чем Драйден Хант.

Зато в очередной раз в хайлайты игрового дня попал Джейкоб Труба. Не так давно защитник «Рейнджерс» оформил два подряд хет-трика Горди Хоу и сокрушил силовыми приемами Джуджару Хайру («Чикаго») и Нэйтана Маккиннона («Колорадо»). Сегодня досталось форварду «Нэшвилла» Люку Кунину. Такими темпами соперники скоро будут устраивать на Трубу охоту, чтобы охладить пыл американца. В последнее время он разошелся не на шутку.

Trouba has fully cranked the hit settings pic.twitter.com/mwEhd5Gvur — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 13, 2021

Перестрелка в Вегасе

«Вегас» — «Миннесота» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Голы: Уайтклауд — 4 (Пачиоретти, Стивенсон), 8:53 — 1:0. Голигоски — 3 (Духайм, Сперджен), 13:54 — 1:1. Дадонов — 8 (бол., Стоун, Стивенсон), 17:15 — 2:1. Зуккарелло — 9 (бол., Сперджен, Хартман), 19:59 — 2:2. Бьюгстад — 4 (Дамба, Меррилл), 20:09 — 2:3. Уайтклауд — 5 (Дадонов), 25:46 — 3:3. Пачиоретти — 10 (Стивенсон, Стоун), 33:52 — 4:3. Фолиньо — 13 (Сперджен, Эрикссон Эк), 41:22 — 4:4. Стоун — 4 (бол., Пачиоретти, Стивенсон), 44:42 — 5:4. Пьетранджело — 5 (п.в.), 59:32 — 6:4.

Вратари: Ленер — Тэлбот (57:41 — 59:32).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 36 (14+15+7) — 27 (8+13+6).

Наши: Дадонов (14.11/3/+1) — Капризов (21.22/6/-1), Куликов (15.34/0/-1).

13 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18001 зритель.

Самый результативный матч игрового дня прошел в городе грехов. «Миннесота» в этом сезоне продолжает удивлять. Даже в проигранных встречах команда Дина Эвасона демонстрирует стальной характер и готова потрепать абсолютно любого соперника. Парни получают удовольствие от хоккея, действуют креативно и не дают скучать своим болельщикам. Хотя некоторые игровые аспекты, безусловно, нужно подтянуть. Показатели розыгрыша большинства у «дикарей» не впечатляют (21- место в лиге) и во втором матче подряд команда упускает возможность реализовать розыгрыш в формате 5 на 3.

Удивительно, как в такой результативной встрече без очков вновь остался Кирилл Капризов. В игре против «Лос-Анджелеса» прервалась его семиматчевая результативная серия, а сегодня форвард вновь остался в тени. Причем в действиях Кирилла хватало ошибок и неточных передач. Голевая атака «Вегаса», закончившаяся заброшенной шайбой Макса Пачиоретти, началась с грубой потери Капризова в атаке. Кажется, Кирилл немного подустал к концу выездной серии, которая состояла из четырех встреч на Западном побережье.





А вот у российского нападающего «Вегаса» Евгения Дадонова вечер удался. Форвард не только отметился результативной передачей на Зака Уайтклауда, но и забил в большинстве. У хозяев получился классный розыгрыш с перепасовкой в одно касание и Евгений не мог себе позволить разрушить такую красоту. Бросилось в глаза, как эмоционально поздравил россиянина капитан «рыцарей» Марк Стоун. Дадонов не претендует на ведущие роли в команде, но пользуется большим уважением за трудолюбие и скромный характер. В последних пяти матчах на его счету 5 (3+2) очков, а всего у него 14 (8+6) баллов в 26 играх.





«Вегас» реабилитировался за домашнее поражение от «Филадельфии» и во многом сделал это благодаря реализации большинства (2 из 4). «Миннесота» смогла воспользоваться только одной попыткой из шести и тренерскому штабу пора бы задуматься над этой проблемой.