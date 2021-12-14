Российский вратарь «Далласа» выставлен на драфт отказов. Объясняем, почему он не приедет в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

«Автомобилист» долго искал вратаря, но нашел нового в КХЛ. Из Риги за денежную компенсацию выкупили Юхана Матссона. Всем кажется, что это не лучший выбор. И можно критиковать уральцев за это, но нужно войти в положение менеджеров. От многих в нынешнее время я слышу похожие слова. Говорят, что рынок совсем плохой, хороших мастеров не так много, а курс рубля и потолок зарплат существенно сокращают выбор. Плюс пандемийные ограничения, из-за которых очень непросто пригласить кого-то из Северной Америки. Богатые клубы готовы потратить деньги, но, например, ребята из АХЛ не слишком стремятся в Россию, дожидаясь до последнего вариантов в НХЛ. А те, кто свободен, просят огромные суммы.

«Автомобилист» выбирал между игроком рижского «Динамо» и каким-то чешским вратарем, но аргументы против последнего были очевидны. Кандидат играл в слабом чемпионате, никогда не сталкивался с перелетами и переездами, которые утомляют сильнее, чем иные тренировки, плюс есть мнение, что вратари из Чехии постоянно «получают травмы» и стараются вылечиться до конца. Даже если российские доктора не видят проблемы. Юхан хотя бы знает, что его ждет. Шведский голкипер, учитывая все составляющие, — не худший вариант. У Матссона были очень удачные матчи в этом сезоне. Сразу вспоминается, как вратарь в октябре переиграл московское «Динамо», отразив 31 бросок. Понравился легионер во встрече с «Сибирью». Были и провалы, но когда мы вспоминаем о них, то должны помнить, какой слабой является оборона у латышей. Так что выбор «Автомобилиста» понятен. Им был нужен кто-то сильнее Дмитрия Шикина, они его получили. Но нет времени искать лучшего кандидата. Был риск остаться вообще ни с чем.

Решение

«Даллас» выставил на драфт отказов российского вратаря Антона Худобина. Почему-то сразу его начали «отправлять» в КХЛ, но это вообще самый неправдоподобный вариант. У российского вратаря контракт еще на один сезон, а зарплата — 3,33 миллиона долларов. Напомню вам, что Артем Анисимов в прошлом сезоне трижды попадал на драфт отказов, но спокойно завершил сезон за «Оттаву», так как его контракт был на 4 миллиона. Рассуждать о каком-то возвращении Худобина можно лишь через год. Или если «Звезды» выкупят контракт, что им особо не принесет пользы.

Сейчас Худобина могут отправить в АХЛ, он будет играть в этой лиге, тем более для уроженца Красноярска это не будет потрясением. Антон там уже играл, он АХЛ не боится, тем более за такую зарплату. Важный фактор и в том, что фарм-клуб находится недалеко от основной команды — 300 километров между аренами. Конечно, это больше, чем между Бостоном и Провиденсом, а по этому пути Худобин ездил совсем недавно, но все равно терпимо.

Khudobin (DAL) on waivers — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) December 13, 2021

О причинах решения «Далласа» мы уже говорили. В этом сезоне Антон стал главной жертвой неудачной игры команды, он в каких-то моментах не выручал, а Брэйден Холтби и Джейк Эттинджер смотрелись предпочтительнее. Клуб решил, что дальше они пойдут без Антона, никаких подводных камней искать не стоит, обычное решение в НХЛ. Не удивлюсь, если менеджеры «Далласа» даже сохраняют дружеские отношения с вратарем, тут дело в бизнесе. И даже владелец будет косо смотреть не на Худобина, а на тех, кто потратил столько денег на российского вратаря, подписал Бена Бишопа, а затем еще и Холтби. Сами запутались. Что будет дальше с Худобиным? При любом развитии событий Антон может быть спокоен за себя. Ему 35 лет, у него крутая карьера, свои 3,33 миллиона он заработал. Пусть в «Далласе» переживают, что делать дальше.

Наказание

Нападающий Петр Хохряков получил четыре матча дисквалификации за силовой прием на Дмитрии Воронкове. Возникла небольшая путаница по наказанию. Форвард уфимского клуба пропустит пять матчей, но за тот момент ему дали именно четыре. Пятый матч — автоматическая дисквалификация за второй большой штраф в сезоне. Но уже не первый раз вердикт СДК вызывает споры.

Неоднократно писал, что решения по наказаниям, закрытость обсуждения заставляют усомниться в честности и непредвзятости важного хоккейного органа. А уж история Хохрякова — вообще за гранью. За прошедшие сутки никто из тех, чье мнение хоть что-то значит, не сказал, что хоккеист заслуживает такого сурового наказания. Четыре матча за силовой прием с плохими последствиями — это много. Воронков пострадал из-за последствий, ударившись головой об лед. Это как наказывать хоккеиста за то, что он попал шайбой в голову соперника. Не было грязи, не было умысла, вся проблема в том, что Дмитрий не увидел соперника, не сумел правильно принять удар и сильно пострадал.

Я совсем недавно говорил с Андреем Николишиным, который ненавидит грязь в хоккее. И ветеран сильно возмущался, что хоккеисты, которые получают травмы, совершенно не готовы к тому, что против них могут сыграть жестко. И отмечал, что этому практически никто не учит, отсюда и тяжелые травмы. Случай в матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — из таких.

СДК надо распускать или существенно менять их структуру. Пусть защищают свою позицию по нарушениям, спорят, аргументируют, а не предъявляют лишь свое решение. Веры в то, что они делают это честно, нет давно, никакого уважения к их решениям. Отмечу, что очень здорово проявили себя непосредственные участники конфликта. Я говорил с Хохряковым, он сильно переживает за Дмитрия. Петр сразу же извинился, а Воронков ему ответил, что никакого зла не держит. Но лучше всех себя показал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Он поставил точку в споре, заявив, что в той ситуации был «игровой эпизод». А мог подлить бензина в костер.