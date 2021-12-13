«Я не шел его убивать». Виноват ли игрок, нанесший тяжелую травму игроку «Ак Барса» и кандидату в сборную?

Где грань между грубостью и жестокостью? Что будет с хоккеем без силовых приемов? Разбираем момент, срок дисквалификации и последствия в эпизоде Хохряков — Воронков.

Жесточайший силовой прием в «зеленом дерби» от нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова против форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова арбитрами был оценен удалением до конца игры. В понедельник спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал виновнику дисквалификацию на пять матчей — одна игра была добавлена автоматом за второй большой штраф (20 минут) в нынешнем чемпионате.

Вынесение любого жесткого вердикта в современном спортивном мире обязано сопровождаться детальным комментарием со стороны ответственных лиц, чтобы не порождать неуместных брожений, а то и проклятий в свой адрес. Касается такой подход и остальных ситуаций. Каждую среду мы с Леонидом Вайсфельдом и Алексеем Шевченко в эфирах на YouTube-канале «СЭ» поднимаем данную тему и возражений со стороны зрителей пока не встречали. Объяснить подробно и по-человечески — святая обязанность должностных лиц, если мы хотим, чтобы КХЛ двигалась вперед, а не воспринималась как организация, живущая по понятиям и прикрывающаяся сухими статьями регламента.

Сколько ни слушаю замечательного Алексея Анисимова, готового на своей расстрельной должности главного арбитра КХЛ выходить в свет, но нюансов понять не могу. Где лежит грань между грубостью и жесткостью? Лично пересмотрел обсуждаемый эпизод раз десять. Затем пообщался не под запись с несколькими людьми из хоккейной тусовки. Почти все убеждены, что милейший по жизни Хохряков сначала попал зазевавшемуся оппоненту в грудь, а уже потом по касательной в голову.

Усмотреть злой умысел в действиях уфимского форварда не могу. Он не мчался убивать, не бил исподтишка, не разгонялся через полплощадки, встречал Воронкова лицом к лицу, локоть не задирал и целился в корпус. Форвард «Ак Барса» сам любит играть в предельно агрессивной манере и никого не жалеет. Но в данном случае скорее стал жертвой собственной невнимательности, чем намеренной грубости. Именно жесткое падение лицом на лед привело к неприятным последствиям, включая кровь и заплывший глаз. А еще было сотрясение мозга. Тут не готов без конкретных свидетельств утверждать, что для него стало причиной — само столкновение или контакт с площадкой. От этого, уверен, и проистекает суровое наказание СДК.

Вот как объяснил эпизод сам Хохряков в беседе с моим коллегой Шевченко:

— Диме сразу написал, извинился, пожелал здоровья. Он ответил, чтобы я не парился, сотрясения нет. Решение СДК комментировать не берусь. Так решили и решили. Но момент помню хорошо. Он получил шайбу в средней зоне, решил подпустить мен в центр, а потом стал обходить. Я не шел его убивать, просто применил силовой прием. Да, последствия тяжелые, но он ударился об лед, видимо, потерял сознание, когда столкнулись. Злого умысла у меня не было. Дополнительных выходных я не получу, буду тренироваться.

Тенденция на снижение силовой составляющей в хоккее слишком очевидна, чтобы ее игнорировать. Хотя мне сложно понять, чем думали в руководстве КХЛ, когда дружно приняли решение заузить размер площадок. Столкновений и силовой борьбы автоматом стало больше. Разъехаться на маленьком льду габаритным игрокам стало сложнее. Возможно, тщательный анализ медицинских карт хоккеистов позволит сделать какие-то выводы. Пока больше приходится доверять интуиции.

Нет уверенности, что уже сейчас надо строго карать за любой намек на агрессию. Игрок должен надеяться на себя, а не ждать милости от противника или арбитров. Умение грамотно и безболезненно пережить любое столкновение — полезный навык не только для сиюминутного результата, но и для карьеры хоккеиста в целом. Этому тоже надо учиться. Канадцев с их умением активно идти в силовую борьбу никто в качестве соперников не отменит. Более того, они уже на ближайшем Кубке Первого канала будут экзаменовать потенциальных российских олимпийцев. Надо быть готовым ко всему.