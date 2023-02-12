Панарин сделал то, что русским в НХЛ не удавалось последние 5 лет!

Артемий отметился покером в матче с «Каролиной».

В матче против «Каролины» Артемий Панарин записал на свой счет четыре гола и одну голевую передачу и повторил личный рекорд результативности в НХЛ. Российский форвард «Рейнджерс» в четвертый раз смог набрать более четырех очков. Ранее дважды он участвовал в пяти голевых атаках, выступая за «Рейнджерс», еще однажды — в игре за «Коламбус».

Заодно Артемий установил российский рекорд результативности нынешнего сезона. По четыре балла за игру набирали девять игроков (Кучеров, Овечкин и Панарин — по два раза), но пятерку не выбивал никто. Кстати, отметка в шесть очков в нынешнем чемпионате покорялась только одному хоккеисту — Тэйджу Томпсону из «Баффало», зато два раза.

Панарин стал автором 19-го российского покера в регулярных чемпионатах НХЛ. В XXI веке наши нападающие отмечались четырьмя шайбами в 10 матчах регулярки (причем на счету Александра Овечкина сразу четыре покера) и однажды — в игре в плей-офф: в 2020 году в герои выбился новичок «Далласа» Денис Гурьянов. Любопытно, что за последние 10 лет сверхрезультативность демонстрировали только Овечкин (дважды), Гурьянов и Панарин.

Кстати, для «Рейнджерс» голевой успех Артемия оказался только пятым в нынешнем столетии. По четыре шайбы до него забрасывали чех Радек Дворжак (в 2001-м), словак Мариан Габорик (в 2011-м) и американец Райан Кэлахэн (в 2011-м), а пять — только Мика Зибанежад — три года назад. Причем в двух голах шведа поучаствовал Панарин.