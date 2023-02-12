Панарин сделал то, что русским в НХЛ не удавалось последние 5 лет!
В матче против «Каролины» Артемий Панарин записал на свой счет четыре гола и одну голевую передачу и повторил личный рекорд результативности в НХЛ. Российский форвард «Рейнджерс» в четвертый раз смог набрать более четырех очков. Ранее дважды он участвовал в пяти голевых атаках, выступая за «Рейнджерс», еще однажды — в игре за «Коламбус».
Заодно Артемий установил российский рекорд результативности нынешнего сезона. По четыре балла за игру набирали девять игроков (Кучеров, Овечкин и Панарин — по два раза), но пятерку не выбивал никто. Кстати, отметка в шесть очков в нынешнем чемпионате покорялась только одному хоккеисту — Тэйджу Томпсону из «Баффало», зато два раза.
Панарин стал автором 19-го российского покера в регулярных чемпионатах НХЛ. В XXI веке наши нападающие отмечались четырьмя шайбами в 10 матчах регулярки (причем на счету Александра Овечкина сразу четыре покера) и однажды — в игре в плей-офф: в 2020 году в герои выбился новичок «Далласа» Денис Гурьянов. Любопытно, что за последние 10 лет сверхрезультативность демонстрировали только Овечкин (дважды), Гурьянов и Панарин.
Кстати, для «Рейнджерс» голевой успех Артемия оказался только пятым в нынешнем столетии. По четыре шайбы до него забрасывали чех Радек Дворжак (в 2001-м), словак Мариан Габорик (в 2011-м) и американец Райан Кэлахэн (в 2011-м), а пять — только Мика Зибанежад — три года назад. Причем в двух голах шведа поучаствовал Панарин.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|52
|34
|18
|73
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|54
|28
|26
|62
|5
|Питтсбург
|52
|26
|26
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|54
|22
|32
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|55
|26
|29
|58
|5
|Баффало
|51
|26
|25
|56
|6
|Детройт
|51
|23
|28
|54
|7
|Оттава
|51
|24
|27
|51
|8
|Монреаль
|52
|21
|31
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|53
|33
|20
|67
|3
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|4
|Миннесота
|52
|28
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|50
|25
|25
|56
|6
|Сент-Луис
|52
|24
|28
|51
|7
|Аризона
|53
|17
|36
|42
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|31
|22
|66
|2
|Эдмонтон
|53
|30
|23
|65
|3
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|4
|Сиэтл
|52
|29
|23
|63
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|60
|6
|Ванкувер
|53
|21
|32
|46
|7
|Сан-Хосе
|53
|16
|37
|43
|8
|Анахайм
|53
|17
|36
|40
|12.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|3 : 5
|12.02
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|2 : 6
|12.02
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|3 : 4
|12.02
|04:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 2 Б
|12.02
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|6 : 5 ОТ
|12.02
|06:00
|
Виннипег – Чикаго
|4 : 1
|12.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|6 : 0
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|12.02
|21:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|12.02
|21:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|78
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|51
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|22
|2.24