Панарин! Панарин! Панарин! Панарин! Первый покер русской суперзвезды в НХЛ

Исторический матч форварда «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:6 (0:1, 2:1, 0:4)

Голы: Зибанежад — 27 (бол., Крайдер, Панарин), 13:37 — 0:1. Терявяйнен — 6, 26:50 — 1:1. Котканиеми — 8 (де Хаан, Свечников), 29:43 — 2:1. Панарин — 13 (Трочек, Веси), 37:49 — 2:2. Панарин — 14 (Шнайдер, Трочек), 44:33 — 2:3. Панарин — 15, 55:59 — 2:4. Какко — 10 (п.в., Лафренье, Труба), 57:46 — 2:5. Панарин — 16 (Веси), 58:56 — 2:6.

Вратари: Андерсен (57:12 — 57:46) — Галак.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (13+12+4) — 19 (9+4+6).

Наши: Свечников (16.54/3/-1) — Панарин (15.31/5/+4), Тарасенко (13.25/0/0).

Столько красивого и пафосного было сказано за несколько дней по поводу российского дуэта «Рейнджерс» Артемий Панарин — Владимир Тарасенко, что даже самый медийный хоккеист мира Александр Овечкин временно отошел на второй план. Но красивая история воссоединения двух старинных друзей в одной тройке после обмена Тарасенко из «Сент-Луиса» продлилась всего полторы игры. Главный тренер ньюйоркцев Жерар Галлан посреди встречи против «Каролины» переформатировал ударные звенья, отправив Панарина в сочетание к Винсу Трочеку и Джиму Виси.

Тренерский ход сработал почти сразу, хотя энергии у хоккеистов «Рейнджерс», проводивших второй матч за два дня, было маловато. Особенно на фоне мощной «Каролины». Декабристы, как известно, разбудили Герцена. Галлан — Панарина.

Сначала россиянин забросил свою 200-ю шайбу в НХЛ, прервав серию из восьми матчей без голов, и сравнял счет.

Круглая цифра в другой день могла стать главным моментом матча, но не сегодня. Разогнавшегося Панарина было не остановить. Без уверенных действий вратаря Ярослава Галака у «Рейнджерс» могли возникнуть проблемы, но ветеран подтащил команду в ключевых эпизодах. От того, что «Каролина» продолжительные отрезки доминировала на льду, толку не было. Картина до мельчайших деталей напомнила то, что происходило в серии второго раунда Кубка Стэнли с участием этих соперников прошлой весной. Операция по отработке инстинкта киллера у своей команды для главного тренера Рода Бриндамора пока продвигается с большими трудностями. Панарин, который в плей-офф был мало заметен, на этот раз издевался над гостями как хотел.

В третьем периоде он забил трижды и оформил свой первый покер в НХЛ! Причем визуально ему это далось настолько легко, что оставалось только удивляться, почему у него так мало заброшенных шайб в нынешнем регулярном чемпионате.

Наверное, Галлан еще не раз попробует объединить двух российских форвардов. Он в этом плане гибкий тренер и знает, когда нужно взбодрить команду. Сейчас понятно только одно — Панарин в тройке с Зибанежадом вспахивает только временами. Не случайно, что в прошлом сезоне он зажигал в звене с Райаном Строумом, а со шведом пересекался в основном в ударной бригаде большинства. Трочек тоже не панацея, но ему в силу своего статуса не позволено тянуть одеяло на себя.

Тарасенко во втором матче после обмена был малозаметен. Очевидно, что ему потребуется время, чтобы привыкнуть к новой системе и партнерам. Пока он явно не в той форме, чтобы тащить за собой «Рейнджерс». Но если именно его приход положительно отразился на Панарине, то от сделки с «Сент-Луисом» нью-йоркцы сразу начали крупно выигрывать.