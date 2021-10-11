«Вашингтон» темнит с возвращением Овечкина. Сыграет ли Александр в первом матче регулярки?

Формулировки главного тренера «Кэпс» Питера Лавиолетта звучат двусмысленно.

Срок возвращения Александра Овечкина — главная загадка для болельщиков «Вашингтона» перед началом регулярного чемпионата. 13 октября «Кэпиталз» сыграют дома с «Рейнджерс», но попадет ли в состав их капитан — по-прежнему неизвестно. Дерби российских политических антагонистов — Овечкина и Артемия Панарина — может отложиться до следующего матча. «Вашингтон» неожиданно для НХЛ, где быстро поддаются огласке околокомандные тайны, темнит с травмой Александра. Что только добавляет неопределенности его восстановлению.

Злополучный для легендарной восьмерки «Кэпс» матч с «Филадельфией» состоялся 8 октября. Овечкин толкнул в спину форварда «Флайерз» Трэвиса Конечны, после чего потерял равновесие и упал на лед. Заметно, что у нападающего дернулась левая нога после контакта с соперником. Александр самостоятельно поднялся, с трудом докатил до скамейки, ушел в раздевалку и больше не выходил на площадку.

Alex Ovechkin hobbled off the ice after hitting Travis Konecny. pic.twitter.com/4M3nFl2IoL — Ryan Gilbert (@RGilbertSOP) October 8, 2021

Александр не вернулся на лед не из-за предосторожности. Повреждение не позволило продолжить матч, и врачи «Вашингтона» решили, что Овечкину требуется полное обследование, чтобы определить степень серьезности проблемы. Абстрактная формулировка «травма нижней части тела», появившаяся в PR-аккаунте «Кэпиталз» в Twitter сразу после первого периода, не добавляла оптимизма.

Пока «Вашингтон» молчал с официальными комментариями, медиаполе взорвал бывший энхаэловский тафгай Джон Скотт. Нападающий уверен, что «Кэпиталз» не выйдут в плей-офф, так как все их хоккеисты постарели. А Овечкин, по мнению Скотта, кончился — его просто закроют. «Не думаю, что у кого-то в «Кэпиталз» будет хороший сезон. Не думаю, что Овечкин приблизится к рекорду Гретцки, — он даже 30 голов не забьет. Думаю, «Вашингтон» будет в полном беспорядке», — сказал Джон в подкасте Dropping The Gloves.

В субботу у команды Питера Лавиолетта был выходной, а в воскресной ледовой тренировке Овечкин не принял участия. Место на левом фланге в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном занял 20-летний Коннор Макмайкл. А Александр наблюдал за партнерами со скамейки запасных и двигался без видимой хромоты. После тренировки всех журналистов, освещающих жизнь «Вашингтона», интересовал вопрос: «Что с Овечкиным?».

— Сейчас его статус — со дня на день. Не думаю, что он выбыл надолго. Так что будем смотреть за ним каждый день и надеяться на его выздоровление, — прокомментировал Лавиолетт.

А на вопрос, сыграет ли Овечкин в первом матче регулярки, главный тренер «Кэпс» ответил двусмысленно. Мол, это возможно, но специалист не уверен, что Александр будет готов. В течение ближайших дней штаб «Вашингтона» оценит его состояние. То есть за три дня до игры с «Рейнджерс» у «Столичных» нет точного ответа, попадет ли Овечкин в состав. Или ответ попросту скрывают от общественности?

«Статус — со дня на день» — размытое объяснение. Тем более для проповедующей всеобщую открытость НХЛ. Экс-нападающий «Айлендерс» и «Торонто» Николай Кулемин рассказывал мне, что после тренировок журналисты оккупируют командную раздевалку и выведывают все тайны. Хоккеисты и тренеры относятся к этому спокойно — бессмысленно что-то скрывать с такой корреспондентской активностью. Сейчас же складывается впечатление, что «Вашингтон» в истории с Овечкиным «играет в КХЛ», где пресса часто остается в неведении клубных дел. И подробности приватных историй нередко подаются под излюбленной формулировкой «без комментариев».

Генетике и функциональному состоянию Александра позавидует любой спортсмен. За 16 лет в НХЛ нападающий пропустил только 42 игры, 24 из которых — из-за травм. Рекордная серия настигла россиянина в прошлом сезоне, когда Овечкин не вышел в 7 матчах подряд из-за проблем со здоровьем. Глупо отрицать, что у повреждений есть накопительный эффект. С годами восстановление проходит дольше, а риск получить повреждение только повышается. «Вашингтон», умалчивая точную информацию, только дает повод для спекуляций и слухов.

Овечкину уже 36 лет, а в таком возрасте к любым проблемам со здоровьем относишься ответственнее. Сомневаюсь, что Александр будет форсировать возвращение, тем более в олимпийский сезон. Для него важнее пройти без сбоев первую часть регулярки и подготовить себя к Играм в Китае. В понедельник Овечкин вновь пропустил командную тренировку. Не исключаю, что «Кэпиталз» могут перестраховаться и начнут сезон без своего капитана.