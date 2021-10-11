Молодой форвард, со скандалом покинувший «Авангард», нашел счастье за океаном. Он пробился в основу клуба НХЛ и готов стать новой звездой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

СКА теперь точно может считаться одной из самых непредсказуемых команд в чемпионате. Ранее питерцы приехали в столицу Казахстана, уступили «Барысу» 0:3, продемонстрировав лишь незаинтересованность в происходящем. Это была одна из самых худших игр команды в нынешнем сезоне. Казалось, что наступил кризис, тупик, нужна перезагрузка. Но через пару дней СКА приезжает в Уфу и громит местный клуб, который явно относится к претендентам на кубок. 5:0! Результат кажется не просто справедливым, уфимцам еще повезло, что соперник не пробил десятку.

Что же происходит? Почему питерцы такие разные за короткий период времени? Пока создается впечатление, что никто, включая главного тренера, не может предсказать, как все сложится на самом деле. Тренер сделал правильные изменения в составе? Но, например, Михаил Воробьев был в заявке, выходил на раскатку, а на площадке не появился, сославшись на плохое самочувствие. И основным игроком стал Владислав Цицюра. Это же не было домашней заготовкой, случился форс-мажор, но в итоге последний стал лучшим игроком встречи, хотя мы этого хоккеиста толком-то и не знаем. Убрали Фредерика Хандемарка. Но он что есть на площадке, что его нет, это не ключевой игрок, а просто серый хоккеист. Здорово сыграл Ларс Юханссон? Так и к Ярославу Аскарову не было вопросов в Казахстане. Если форварды не забивают ни одной шайбы, то его даже нельзя обвинить в том, что он не дал шанса.

Плохо сыграли уфимцы. Это правда. Легионеры «Салавата Юлаева» не любят плотную игру и борьбу, но армейцы не из тех, кто устраивает на льду жесткое месиво. Нет ответа, только сигнал всем, что к питерцам нужно относиться серьезно. Шанс у команд только тогда, когда хоккеистам СКА будет неинтересно. И никто не знает, в каком они настроении появятся на льду.

Составы

Прошедшей ночью клубы НХЛ последний раз могли выставить игроков на драфт отказов, а также начали формировать составы на начало турнира. Кто-то сразу оставил необходимое количество игроков, кто-то взял паузу на день-два. Главная российская новость — Егор Чинахов все-таки остается в основе «Коламбуса». И хотя последние выставочные игры ему не слишком удались, тренеры решили дать ему шанс проявить себя в серьезных матчах. Первое серьезное испытание в ночь на пятницу, когда «жакеты» примут «Аризону».

А одноклубник Чинахова Даниил Тарасов отправляется в «Кливленд». Это тот случай, когда все отмечают прогресс вратаря, видят, что на него можно рассчитывать, но пока просто нет места. Элвис Мерзлинкс с новым контрактом, а Йоонас Корписало гораздо опытнее. Тарасов возвращается в «Кливленд» основным голкипером, он будет часто играть, и если начнет удерживать уровень хоккея, то ему обязательно дадут сыграть в НХЛ. Просто команда не в том положении, чтобы рисковать.

В АХЛ отправлен Егор Афанасьев из «Нэшвилла». Его пример опять же вписывается в концепцию НХЛ. Не всегда то, что ты показываешь в тренировочном лагере, учитывается при формировании состава. Даже если ты летаешь на льду, то этого может быть недостаточно. Афанасьев смотрелся здорово, сделал дубль в мате с «Тампой», выжигал на льду, но у «хищников» поменялся состав, причем многие считают, что он стал слабее, а первые матчи надо выигрывать. Но Афанасьев, который в прошлом году отлично смотрелся в ЦСКА, им точно пригодится, главное, чтобы он близко к сердцу не принял несправедливое решение клуба.

Отметим, что у Анатолия Голышева в «Айлендерс» до сих пор нет контракта, хотя он тренируется с командой. Но этот вопрос решится в течение ближайших двух дней.

Репрессии

Рижское «Динамо» начинает чистку состава. Правда, я слышал, что еще пара плохих матчей, и командой будет руководить новый тренер, но верится в этом с трудом, так как в Латвии не слишком охотно досрочно разрывают отношения со специалистами, ведь особого смысла в этом нет. В основном по финансовым причинам. Надо платить неустойку, искать средства на нового, а каждый цент на счету. Уж лучше разобраться с хоккеистами.

Клуб решил внести в список отказов Себастьяна Ваннстрема, нападающего, который пришел этим летом. У него очень слабые показатели. В десяти играх заброшена лишь одна шайба, много матчей он провел так, что его никто не замечал. Сергей Зубов искал ему партнеров, швед выходил и во второй тройке, и в четвертой, ему меняли центров. Хотя изначально он появлялся на площадке с Петером Тииволой, и это было логично. Оба играли в прошлом сезоне за один клуб в чемпионате Финляндии, Себастьян тогда набрал 46 очков (33+13). Но в КХЛ у легионера вообще не пошло. То ли он слабо подготовился, то ли не ожидал, насколько сильны соперники в лиге, но одна шайба — показатель, что дело плохо. Больше пугала даже не слабая результативность, а всего восемь бросков, что он нанес за 10 матчей. То есть Себастьян даже к воротам с трудом подъезжал. Вряд ли кто-то в лиге заинтересуется хоккеистом, но все-таки есть надежда, что он просто попал не в ту систему. Не может взрослый спортсмен так резко деградировать.