Овечкину снова не везет. Капитан «Вашингтона» получил травму на предсезонке

Череда кадровых неудач преследует «Кэпиталс» уже на этапе предсезонной подготовки.

Безусловно, с такими проблемами лучше столкнуться сейчас, чем в разгар чемпионата, но тенденция все же не радует. 2 октября в матче против «Филадельфии» небольшую травму получил голкипер команды Илья Самсонов, который, к счастью, уже восстановился, а сегодня во встрече с этим же соперником пострадал и Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» в первом периоде столкнулся с нападающим «Флайерз» Трэвисом Конекны и не смог продолжить матч. На льду россиянин провел всего две минуты.

Ovi left the game after this awkward hit pic.twitter.com/A2qUo2Nxr5 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) October 9, 2021

Обвинять в случившемся канадского форварда точно не стоит. Александр сам искал контакта с соперником и неудачно провел силовой прием. Конекны в момент столкновения находился спиной к Овечкину и никак не влиял на эпизод. На повторе видно, как в движении левая нога российского нападающего неудачно дернулась, после чего игрок упал на лед и прихрамывая отправился в раздевалку. В команде перестраховались и уже в перерыве объявили, что у Овечкина травма нижней части тела. После матча, в котором «Кэпиталс» победили со счетом 5:3, главный тренер Питер Лавиолетт сказал следующее: «Конечно, в таких ситуациях все начинают переживать, но не будем торопить события. Завтра врачи изучат состояние Александра, и мы поймем, когда он сможет продолжить работу».

В команде стараются мыслить позитивно. «В раздевалке мы пошутили, что этому русскому парню все ни по чем. Он невероятно крут. Неприятная ситуация, но я уверен, что все будет хорошо. Алекс уже в ближайшем будущем будет забивать голы и радовать болельщиков», — сказал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши. Хочется думать так же, но 36-летний Овечкин уже не может похвастаться прежним здоровьем. В прошлом сезоне Александр пропустил 11 матчей, что даже звучит дико. Сейчас подготовка проводится в привычные сроки, чему в своем недавнем интервью Овечкин был очень рад. Для возрастных хоккеистов это важный момент, который помогает качественно подойти к старту чемпионата. Тем не менее, Александр сказал журналистам, что до оптимальной формы ему еще далеко. Как бы теперь травма не помешала ее набору.