«Несмотря на брутальный вид, он нежный». Как Овечкин и Шубская познакомились и полюбили друг друга

Их многолетняя дружба переросла в отношения.

Личная жизнь звезды мирового хоккея Александра Овечкина всегда находилась под пристальным вниманием общественности. Его отношения и расставания с избранницами бурно обсуждались. Ему приписывали романы с моделью Викторией Лопыревой, певицей Жанной Фриске и даже солисткой Black Eyed Peas Ферги. Также он долго встречался с теннисисткой Марией Кириленко. Но вот последние несколько лет он счастливо живет в браке с Анастасией Шубской. Расскажем подробнее о девушке, которая остепенила спортсмена.

История знакомства

Хоккеист познакомился с дочерью актрисы Веры Глаголевой и российского бизнесмена Кирилла Шубского Анастасией в далеком 2008 году. Его будущей жене на тот момент было всего 14 лет. Они оказались в одной компании на Олимпийских играх в Пекине. Овечкин приехал на соревнования как гость, а Анастасия — со своим отцом, который был в составе олимпийского комитета.

«Помню, мы были в «Русском доме», и Саша пригласил меня на медленный танец. Мы танцевали, общались и смеялись. Мне хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет, высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказывала Анастасия в интервью журналу Hello.

Спустя год Александр подписался на Анастасию в социальных сетях. Однако их роман начался лишь в 2014 году. Девочка выросла и стала очаровательной девушкой, которая приковывала внимание мужчин. К тому моменту они уже активно общались по телефону. Позже Шубская отправилась в США на актерские курсы и заодно посетила игры звезды «Вашингтона». Между ними моментально вспыхнула искра. Роман развивался стремительно. Хоккеист практически сразу же познакомил девушку со своими родителями. А спустя всего полгода он сделал любимой предложение руки и сердца. По этому поводу спортсмен подарил Шубской обручальное кольцо от Van Cleef & Arpels с огромным бриллиантом.

«Каждый день, просыпаясь, я благодарю Бога, что этот человек рядом со мной. Несмотря на свой брутальный вид, он добрый, нежный и ласковый», — признавалась невеста Ови.

Анастасия и Александр Овечкины. Фото Соцсети

Свадьба

Расписались влюбленные в 2016 году, а свадьбу сыграли только в 2017-м. Торжество, которое состоялось 8 июля, в День семьи, любви и верности, молодые закатили очень пышное. Праздник прошел в Барвихе, куда было приглашено много известных личностей. Среди хоккеистов были Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, тренер Олег Знарок, вице-президент ФХР Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк. Также на свадьбу приглашение получили баскетболист Виталий Фридзон и футболист Денис Глушаков.

Среди звезд шоу-бизнеса были Яна Рудковская, DJ Smash, Александр Розенбаум, Ольга Орлова, T-Killah и Катя Лель, в клипе которой снимался хоккеист. Развлекали гостей в качестве ведущих Николай Басков и Александр Ревва, а пели в тот вечер Любовь Успенская, Иосиф Кобзон, Баста, «Ленинград» и Boney M.

Во время торжества капитану «Вашингтона» поступил звонок от президента России Владимира Путина, который лично поздравил Овечкина с семейным праздником.

Для свадьбы Ови выбрал костюм от Tom Ford стоимостью примерно 200 тысяч рублей. Анастасия вышла к гостям в платье из натурального шелка от Светланы Лялиной.

Анастасия и Александр Овечкины с детьми. Фото Соцсети

Дети

Летом 2018 года Анастасия родила первенца. Сына назвали Сергеем в честь брата Александра, который погиб в автомобильной аварии. Роды проходили в США. Мальчик пошел по стопам отца и уже начал играть в хоккей.

Молодая семья мечтала о втором ребенке, и весной 2020 года случилось радостное событие. У них родился второй сын, которого нарекли Ильей. Он тоже появился на свет в США.