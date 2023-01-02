«Несмотря на брутальный вид, он нежный». Как Овечкин и Шубская познакомились и полюбили друг друга
Личная жизнь звезды мирового хоккея Александра Овечкина всегда находилась под пристальным вниманием общественности. Его отношения и расставания с избранницами бурно обсуждались. Ему приписывали романы с моделью Викторией Лопыревой, певицей Жанной Фриске и даже солисткой Black Eyed Peas Ферги. Также он долго встречался с теннисисткой Марией Кириленко. Но вот последние несколько лет он счастливо живет в браке с Анастасией Шубской. Расскажем подробнее о девушке, которая остепенила спортсмена.
История знакомства
Хоккеист познакомился с дочерью актрисы Веры Глаголевой и российского бизнесмена Кирилла Шубского Анастасией в далеком 2008 году. Его будущей жене на тот момент было всего 14 лет. Они оказались в одной компании на Олимпийских играх в Пекине. Овечкин приехал на соревнования как гость, а Анастасия — со своим отцом, который был в составе олимпийского комитета.
«Помню, мы были в «Русском доме», и Саша пригласил меня на медленный танец. Мы танцевали, общались и смеялись. Мне хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет, высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказывала Анастасия в интервью журналу Hello.
Спустя год Александр подписался на Анастасию в социальных сетях. Однако их роман начался лишь в 2014 году. Девочка выросла и стала очаровательной девушкой, которая приковывала внимание мужчин. К тому моменту они уже активно общались по телефону. Позже Шубская отправилась в США на актерские курсы и заодно посетила игры звезды «Вашингтона». Между ними моментально вспыхнула искра. Роман развивался стремительно. Хоккеист практически сразу же познакомил девушку со своими родителями. А спустя всего полгода он сделал любимой предложение руки и сердца. По этому поводу спортсмен подарил Шубской обручальное кольцо от Van Cleef & Arpels с огромным бриллиантом.
«Каждый день, просыпаясь, я благодарю Бога, что этот человек рядом со мной. Несмотря на свой брутальный вид, он добрый, нежный и ласковый», — признавалась невеста Ови.
Свадьба
Расписались влюбленные в 2016 году, а свадьбу сыграли только в 2017-м. Торжество, которое состоялось 8 июля, в День семьи, любви и верности, молодые закатили очень пышное. Праздник прошел в Барвихе, куда было приглашено много известных личностей. Среди хоккеистов были Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, тренер Олег Знарок, вице-президент ФХР Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк. Также на свадьбу приглашение получили баскетболист Виталий Фридзон и футболист Денис Глушаков.
Среди звезд шоу-бизнеса были Яна Рудковская, DJ Smash, Александр Розенбаум, Ольга Орлова, T-Killah и Катя Лель, в клипе которой снимался хоккеист. Развлекали гостей в качестве ведущих Николай Басков и Александр Ревва, а пели в тот вечер Любовь Успенская, Иосиф Кобзон, Баста, «Ленинград» и Boney M.
Во время торжества капитану «Вашингтона» поступил звонок от президента России Владимира Путина, который лично поздравил Овечкина с семейным праздником.
Для свадьбы Ови выбрал костюм от Tom Ford стоимостью примерно 200 тысяч рублей. Анастасия вышла к гостям в платье из натурального шелка от Светланы Лялиной.
Дети
Летом 2018 года Анастасия родила первенца. Сына назвали Сергеем в честь брата Александра, который погиб в автомобильной аварии. Роды проходили в США. Мальчик пошел по стопам отца и уже начал играть в хоккей.
Молодая семья мечтала о втором ребенке, и весной 2020 года случилось радостное событие. У них родился второй сын, которого нарекли Ильей. Он тоже появился на свет в США.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|25
|12
|56
|2
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|47
|4
|Рейнджерс
|38
|20
|18
|46
|5
|Питтсбург
|36
|19
|17
|44
|6
|Айлендерс
|38
|21
|17
|44
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|28
|8
|60
|2
|Торонто
|37
|23
|14
|52
|3
|Тампа-Бэй
|35
|23
|12
|47
|4
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|5
|Баффало
|35
|18
|17
|38
|6
|Оттава
|37
|17
|20
|37
|7
|Флорида
|38
|16
|22
|36
|8
|Монреаль
|37
|15
|22
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|37
|23
|14
|47
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|35
|19
|16
|41
|5
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|37
|6
|Нэшвилл
|35
|15
|20
|36
|7
|Аризона
|35
|13
|22
|31
|8
|Чикаго
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|25
|14
|52
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|4
|Сиэтл
|35
|19
|16
|42
|5
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|2.01
|01:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 5
|2.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|3 : 1
|2.01
|03:00
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 5
|2.01
|04:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|4 : 1
|2.01
|22:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|38
|54
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|35
|27
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19