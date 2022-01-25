Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой

История любви хоккеиста и теннисистки

25 января Мария Кириленко отмечает 35-летие. Сейчас бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде замужем и воспитывает двоих детей. В день ее рождения вспомним о красивом романе с известным хоккеистом и расскажем, почему пара все-таки рассталась.

Александр Овечкин и Мария Кириленко.

Александр Овечкин встретил Марию Кириленко в сентябре 2011 года после теннисного матча Надаль — Роддик в 1/4 финала US Open. Хоккеист прогуливался мимо корта, где проходила разминка Марии Кириленко и Надежды Петровой. Овечкин остался на их полуфинал. Хоккеист вспоминает: «Я смотрел на нее, она — на меня, и мы сразу влюбились. Это произошло достаточно случайно. Я просто подошел к Наде, пока она разминалась, рядом была Маша, мы разговорились и обменялись с ней телефонами, так все и началось».

В этот же вечер пара уже общалась по скайпу из гостиничных номеров.

Александр Овечкин и Мария Кириленко.

Мария признавалась, что до встречи с Овечкиным знала только то, что он хоккеист без зуба. И лишь после того, как начали встречаться, она прочитала о всех его победах и достижениях.

Поначалу общение было только по телефону и скайпу. Прошло много времени до того, как они встретились лично еще раз. Однако расстояние никак им не мешало, а наоборот, сплачивало. Редкие встречи были долгожданными.

Овечкин вспоминает: «В первые месяцы наше общение состояло только из переписок. Мы отправляли сообщения друг другу на протяжении всего дня. Страшно представить, сколько денег мы потратили на эсэмэс».

После слухов о романе в прессе хоккеист написал в Twitter: «Я и моя девушка Мария! Она моя королева», приложив совместное фото.

Они росли: и как пара, и как спортсмены. Оба стали сильнее: она — на корте, он — на льду. Впервые за два сезона Ови вновь вернул себе титул лучшего снайпера НХЛ, Маша смогла дойти до двух четвертьфиналов турниров «Большого шлема» и до полуфинала Олимпиады в Лондоне в одиночке, взяла бронзу в паре, а также вошла в топ-10 мирового рейтинга.

Александр Овечкин и Мария Кириленко.

Это подтвердил и форвард «Вашингтона» Мэтт Хендрикс: «Как только человек остепенился, его приоритеты меняются в лучшую сторону. Перестаешь задаваться вопросами: чем сегодня заняться, куда пойти? Появляется определенная стабильность, что и произошло с Ови. Я думаю, что он очень счастлив, это сказывается и на его хорошей игре».

До встречи с Марией Александр был частым гостем на различных тусовках. С теннисисткой нападающий сильно изменился. Кириленко делилась: «Вместе нам очень хорошо, не хочется ходить на всякие вечеринки. Мы выбираемся в кинотеатр или в какое-нибудь тихое местечко, чтобы побыть только вдвоем».

Овечкин старался поддерживать возлюбленную и посещал многие турниры. Британская пресса даже назвала его «высокооплачиваемым кэдди в истории WTA».

Овечкин признавался: «Мы стараемся поддерживать друг друга. Так как мы оба спортсмены, она знает, что в течение сезона мое свободное время полностью отведено на отдых и восстановление после игр. Я тоже хочу быть крепким плечом для нее, поэтому поддерживаю и ее».

Несмотря на то что Кириленко так и не полюбила хоккей, все равно посещала его игры: «Он постоянно смотрит на меня, там, где я сижу. Таким образом, наша связь крепла. Он на льду, я знаю, когда я рядом, то ему это помогает. Мне нравится, когда играет Саша, без него смотреть хоккей мне неинтересно. Я не замечаю шайбу. Конечно, я сейчас понимаю, насколько это тяжело, ведь необходимо быть быстрым, иметь реакцию, видеть, что происходит вокруг. Любой спорт — это большой труд».

Роман стремительно развивался, нападающий «Кэпиталс» даже приобрел большой дом в спокойном районе Маклин и доверил обустройство возлюбленной. Особняк в тысячу квадратных метров с рустованным фасадом и кованым забором имел 5 спален и 9 ванных комнат. Помолвка не заставила себя долго ждать. В 2012 году на Новый год пара объявила о счастливом событии. Родители обоих были рады и мечтали о появлении внуков.

Александр Овечкин и Мария Кириленко.

Время шло, пара не говорила о конкретных датах. Тем временем обострилась не совсем адекватная реакция Ови на обычные вещи. Например, однажды Кириленко дали билеты на другую трибуну. Овечкин не смог найти ее среди зрителей и разнес все в раздевалке. Успокоился только тогда, когда ему показали, где сидит Мария, нападающий даже смог реабилитироваться и оформить хет-трик.

Надежда Петрова рассказала: «Маша попросила меня стать свидетелем со стороны невесты. Роспись была в планах на июль 2014 года, по окончании Уимблдона. Однажды спрашиваю ее: выбрала ли она уже свадебное платье? И тут она заявляет, что все отменяется. Я решила не лезть в душу. Но она призналась, что Саша изменил ей, а она не смогла этого простить».

А вскоре и вовсе Мария сделала официальное заявление через пресс-службу федерации: «Я приняла решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена, искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов».

Девушка сразу удалила из Instagram совместные фото с хоккеистом.

Долго не горюя, Александр отдыхал уже в компании другой девушки. Лучший друг Ови баскетболист Виталий Фридзон выложил фото, где Александр обнимается с гимнасткой Каролиной Севастьяновой. Многие СМИ окрестили ее разлучницей. Но это отрицали все, включая саму Кириленко: «О ней я слышу в первый раз. Мной было принято решение расторгнуть помолвку задолго до того, как в соцсетях появились эти фотографии. Они не являются главной причиной нашего разрыва. Ведь после трех лет совместной жизни из-за какой-то фотографии не расходятся. Были более веские причины. Говорить о которых не хочу».

В свою очередь, Севастьянова даже не пыталась скрывать свою связь с Овечкиным, демонстрируя в социальных сетях фотографии.

Не прошло много времени, как Кириленко тайно вышла замуж. Ее супруг — Алексей Степанов, ранее возглавлял Комитет госуслуг Москвы. У пары есть двое детей: мальчик и девочка. Александр тоже очень счастлив в отношениях с Анастасией Шубской.