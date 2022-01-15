Особняк за 4 миллиона долларов и двое детей: как живут Овечкин и Шубская
Уже много лет Александр Овечкин играет за «Вашингтон» и проживает в США. Его первый дом находился в Арлингтоне, куда фанаты часто приходили, чтобы взять автограф и сделать фото. Поэтому Овечкин выбрал для жизни тихий район с огороженным участком в 13 километрах от Вашингтона недалеко от реки Потомак. Еще у хоккеиста есть шикарные апартаменты во Флориде и трехэтажный дом в Подмосковье. Расскажем, как живет семья Александра.
В 2008 году Овечкин и Шубская познакомились на Олимпийских играх, но романтические отношения у пары начались в 2015 году. Спустя пару лет они сыграли две шикарные свадьбы в Америке и в России. Первый ребенок у них родился в 2018 году, а второй — 2020-м. Сейчас пара живет на два континента, а финансовый консультант помогает Овечкину правильно распоряжаться деньгами, в том числе и недвижимостью. Так хоккеист приобрел особняк в пригороде Вашингтона, дом в Подмосковье и апартаменты в Майами.
Особняк в пригороде Вашингтона
Дом в Арлингтоне доставлял Ови много проблем. Капитан «Вашингтона» жаловался:
«Слишком много лишнего шума. Дом находился рядом с дорогой. С одной стороны, это не так уж плохо. С другой, я возвращаюсь домой после трудной тренировки и ложусь выспаться перед игрой. Тут резко раздается звонок в дверь. Полусонный, я подскакивал, влезал в тапочки, бежал вниз по лестнице. Я был очень зол: «Какого черта? Кто бы это мог быть?» Открываю дверь, а передо мной улыбающийся во весь рот фанат, который радостно говорит: «Привет! Ты можешь дать автограф?» Ну как на это реагировать?»
В итоге Александр начал поиски нового жилища для своей молодой семьи, но этот процесс растянулся на долгие три года. Наконец в 2011 году хоккеист приобрел подходящую недвижимость. Элитный особняк пары расположен в спокойном районе в пригороде Вашингтона. По соседству живут чиновники и миллионеры. Ворота Ови легко узнать: они украшены декоративными элементами в виде хоккейных клюшек. Дом обошелся Овечкину в 4 миллиона долларов. В нем пять спален, две гостиные, семь ванных комнат, библиотека, кинотеатр, бассейн, комната отдыха и три функционирующих камина. К дому прилегает большая территория площадью около половины гектара, на котором расположилась зона барбекю — место, собирающее всю семью и их друзей вместе. Пара выбирает уют, поэтому особняк выполнен в скандинавском стиле хюгге. Строение оформлено как старинное поместье, которое отделано натуральным камнем.
В доме есть огромная кухня, совмещенная со столовой. Мебель выполнена из натурального дерева, которую отлично дополняют три массивные люстры. Для пола была выбрана паркетная доска орехового оттенка. Гостиную украшают витиеватые узоры и орнаменты. В гостиной есть выход на задний двор с подстриженным газоном. Еще в доме у Александра находится личный кабинет. В особняке есть семь ванных комнат, самая большая выделена супругам, натуральный мрамор бежевого оттенка создает атмосферу роскоши. Это подчеркивают и черная мраморная столешница с темной зеркальной рамой. В ванной расположено джакузи с функцией гидромассажа, который помогает расслабиться после игр и тренировок. Джакузи установлено у окна, что позволяет любоваться природой. Стены украшают из металла кованые светильники, выполненные в форме уличных фонарей. В спальной комнате пары установлен электрический камин, на полке сверху поставлены рамки с семейными фотографиями и иконы.
Дом в Подмосковье
Трехэтажный коттедж находится рядом с домом родителей в Истринском районе Подмосковья. Овечкин признался, что по завершении карьеры мечтает вернуться в Россию. Дом родителей также был построен хоккеистом. На участке есть теннисный корт, баскетбольная площадка (мама Александра — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу) и личный пруд. Для своего дома был выбран англосаксонский стиль: черепичная кровля и стены из красного кирпича. Также звездный хоккеист хочет обустроить большой сад и бассейн.
Недвижимость в Майами
Нападающий «Вашингтона» также купил шикарные апартаменты в Майами с видом на океан. Площадь составляет около 200 квадратных метров.
Дети звездной пары
Анастасия Шубская родила двоих наследников для Ови. Пара нечасто делится снимками детей, но иногда они все же делают исключения.
Шубская призналась: «Как бы это пафосно ни прозвучало, однако рождение детей действительно переворачивает жизнь. Сначала в детстве ты любишь своих родителей. Затем появляется муж или жена, ты испытываешь к этому человеку совершенно другой спектр чувств. Но, когда появляется ребенок, внутри тебя просыпается невероятная безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду».
Старшего сына Сережу решили назвать в честь брата Овечкина. Сергей погиб в результате автомобильной аварии в возрасте 25 лет. Первенец родился в элитном перинатальном центре в Америке. Сережа Овечкин пошел по стопам отца — он уже вовсю занимается хоккеем. За два месяца мальчик научился стоять на коньках и сразу приступил к азам хоккея. Также он посещает все домашние игры именитого отца и приходит на его тренировки. Первыми спортивными успехами с радостью делится Александр у себя в Instagram.
Шубская признается, что Александр — прекрасный отец.
«Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый и заботливый. Даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были».
Анастасия признавалась, что всегда хотела подарить старшему сыну братика или сестренку. Спустя два года после появления первого ребенка, молодая мама снова забеременела. Младший сын появился на свет тоже в США. О новом члене семьи рассказала жена хоккеиста в своем блоге, раскрыв тайну, что сына назвали Ильей.
«27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см 3800 г! Мы самые счастливые».
Александр Овечкин был очень рад пополнению семейства: «Это здорово. Чем больше детей, тем веселее. Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!»