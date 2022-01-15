Особняк за 4 миллиона долларов и двое детей: как живут Овечкин и Шубская

В доме есть огромная кухня, совмещенная со столовой. Мебель выполнена из натурального дерева, которую отлично дополняют три массивные люстры. Для пола была выбрана паркетная доска орехового оттенка. Гостиную украшают витиеватые узоры и орнаменты. В гостиной есть выход на задний двор с подстриженным газоном. Еще в доме у Александра находится личный кабинет. В особняке есть семь ванных комнат, самая большая выделена супругам, натуральный мрамор бежевого оттенка создает атмосферу роскоши. Это подчеркивают и черная мраморная столешница с темной зеркальной рамой. В ванной расположено джакузи с функцией гидромассажа, который помогает расслабиться после игр и тренировок. Джакузи установлено у окна, что позволяет любоваться природой. Стены украшают из металла кованые светильники, выполненные в форме уличных фонарей. В спальной комнате пары установлен электрический камин, на полке сверху поставлены рамки с семейными фотографиями и иконы.

Дом в Подмосковье

Трехэтажный коттедж находится рядом с домом родителей в Истринском районе Подмосковья. Овечкин признался, что по завершении карьеры мечтает вернуться в Россию. Дом родителей также был построен хоккеистом. На участке есть теннисный корт, баскетбольная площадка (мама Александра — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу) и личный пруд. Для своего дома был выбран англосаксонский стиль: черепичная кровля и стены из красного кирпича. Также звездный хоккеист хочет обустроить большой сад и бассейн.

Дом в Подмосковье. Фото Global Look Press

Недвижимость в Майами

Нападающий «Вашингтона» также купил шикарные апартаменты в Майами с видом на океан. Площадь составляет около 200 квадратных метров.

Дети звездной пары

Анастасия Шубская родила двоих наследников для Ови. Пара нечасто делится снимками детей, но иногда они все же делают исключения.

Шубская призналась: «Как бы это пафосно ни прозвучало, однако рождение детей действительно переворачивает жизнь. Сначала в детстве ты любишь своих родителей. Затем появляется муж или жена, ты испытываешь к этому человеку совершенно другой спектр чувств. Но, когда появляется ребенок, внутри тебя просыпается невероятная безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду».

Старшего сына Сережу решили назвать в честь брата Овечкина. Сергей погиб в результате автомобильной аварии в возрасте 25 лет. Первенец родился в элитном перинатальном центре в Америке. Сережа Овечкин пошел по стопам отца — он уже вовсю занимается хоккеем. За два месяца мальчик научился стоять на коньках и сразу приступил к азам хоккея. Также он посещает все домашние игры именитого отца и приходит на его тренировки. Первыми спортивными успехами с радостью делится Александр у себя в Instagram.

Шубская признается, что Александр — прекрасный отец.

«Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый и заботливый. Даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были».

Анастасия признавалась, что всегда хотела подарить старшему сыну братика или сестренку. Спустя два года после появления первого ребенка, молодая мама снова забеременела. Младший сын появился на свет тоже в США. О новом члене семьи рассказала жена хоккеиста в своем блоге, раскрыв тайну, что сына назвали Ильей.

«27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см 3800 г! Мы самые счастливые».

Александр Овечкин был очень рад пополнению семейства: «Это здорово. Чем больше детей, тем веселее. Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!»