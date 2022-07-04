Сергачев сменил агента и теперь будет работать с Мильштейном. Его клиентами уже являются Кучеров и Василевский

Сергачев сменил агента и теперь будет работать с Мильштейном

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сменил агента и ушел от Марка Гандлера. Он стали новым клиентом Дэна Мильштейна, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Мильштейн также ведет дела двух других российских игроков «Лайтнинг» — форварда Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского.

Контракт 24-летнего россиянина с «Молниями» истекает следующим летом. По нынешнему соглашению он получает 4,8 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне защитник набрал 38 (7+31) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов в 23 играх.

В составе «Тампы» Сергачев дважды выигрывал Кубок Стэнли.