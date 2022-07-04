Илья Михеев выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий «Торонто» Илья Михеев выйдет на рынок свободных агентов. Он не будет продлевать контракт с канадским клубом, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Ожидается, что Михеев будет искать многолетний контракт на сумму от 4,75 миллиона до 5,5 миллиона долларов.

У 27-летнего россиянина истекает соглашение с «Мэйпл Ливз», после чего он может стать неограниченно свободным агентом. Рынок свободных агентов откроется 13 июля.

В прошедшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка при полезности «плюс 16» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 7 играх.

По действующему контракту кэпхит нападающего составляет 1,645 миллиона долларов.