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Сегодня, 09:42

Защитник «Тампы» Сергачев признан первой звездой дня в НХЛ

Виктория Кравченко
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Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте.

В матче против «Вашингтона» (6:3) хоккеист набрал 4 очка (2 шайбы + 2 результативные передачи) за первый период. Этот результат стал рекордом клуба среди защитников.

Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Джо Павелски. В матче против «Филадельфии» (5:1) он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Третьей звездой признан защитник «Бостона» Хампус Линдхольм. В его активе три результативных паса в игре с «Ванкувером» (5:2).

Михаил Сергачев. Русский защитник затмил Овечкина! Он повторил невероятный рекорд 30-летней давности
Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Сергачев — 5-й игрок в истории «Тампы» с 4 очками в одном периоде
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Давид Пастрняк

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Бостон

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Андрей Свечников

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Каролина

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И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 9 1.80
Линус Ульмарк

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Бостон

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