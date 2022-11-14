Защитник «Тампы» Сергачев признан первой звездой дня в НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте.

В матче против «Вашингтона» (6:3) хоккеист набрал 4 очка (2 шайбы + 2 результативные передачи) за первый период. Этот результат стал рекордом клуба среди защитников.

Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Д жо Павелски. В матче против «Филадельфии» (5:1) он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Третьей звездой признан защитник «Бостона» Хампус Линдхольм. В его активе три результативных паса в игре с «Ванкувером» (5:2).