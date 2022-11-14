Русский защитник затмил Овечкина! Он повторил невероятный рекорд 30-летней давности

Михаил Сергачев набрал 4 очка за период.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 6:3 (4:0, 0:1, 2:2)

Голы: Сергачев — 3 (Стэмкос, Пербикс), 1:23 — 1:0. Кучеров — 7 (бол., Сергачев, Хагель), 8:19 — 2:0. Пербикс — 3 (Киллорн, Сергачев), 11:12 — 3:0. Сергачев — 4 (бол., Стэмкос, Кучеров), 16:22 — 4:0. Шири — 6 (Кузнецов, Манта), 38:04 — 4:1. Кепке — 1 (Пойнт, Марун), 53:11 — 5:1. Эллер — 3 (Юханссон, ван Римсдайк), 56:59 — 5:2. Пол — 5 (п.в., Киллорн), 57:16 — 6:2. Хэтэуэй — 2 (Дауд), 57:58 — 6:3.

Вратари: Василевский — Кемпер (Линдгрен, 16:22, 57:10 — 57:16).

Штраф: 22 — 20.

Броски: 35 (9+9+17) — 21 (4+6+11).

Наши: Кучеров (16.50/3/-1), Наместников (15.16/3/-1), Сергачев (24.20/3/+2) — Кузнецов (19.08/3/0), Овечкин (24.11/3/-2).

14 ноября. Тампа. Amalie Arena.

Два матча подряд «Тампы» и «Вашингтона» — настоящая сказка для российских поклонников НХЛ. Для полного счастья не хватало в воротах «Кэпиталз» Ильи Самсонова, который летом перешел в «Торонто», и защитника Дмитрия Орлова, который продолжает восстанавливаться после травмы. В таком случае каждая линия отличалась бы очной дуэлью россиян. Впрочем, ответная игра получилась событийной и без этого. «Лайтнинг» взяли убедительный реванш за выездное поражение.

Разбушевавшаяся не на шутку «Тампа» отгрузила «Вашингтону» четыре шайбы за первый период. «Кэпиталз» временно остались без главного тренера Питера Лавиолетта, попавшего в ковид-протокол, и выглядели абсолютно потерянными. Словно не ожидали мощного старта «Молний». Парни Джона Купера не летели вперед с горящими глазами, желая отомстить за недавнее поражение. «Тампа» методично распоряжалась шайбой и реализовала почти все моменты, созданные за первые 20 минут. Все началось с гола Михаила Сергачева — защитник открыл счет первым же броском в створ.

К 17-й минуте «Вашингтон» ни разу не доставил шайбу до ворот Андрея Василевского. Не помогло банде Александра Овечкина даже удаление Виктора Хедмана — ничего вразумительного «Кэпиталз» не создали в большинстве. «Тампе» же голы давались с легкостью тренировочного режима. Не замечая защитников и вратаря, «Лайтнинг» реализовали два большинства. «Лайтнинг» подняли в первую спецбригаду Сергачева, который забил сам, ассистировал Никите Кучерову в большинстве и Нику Петериксу в равных составах. У обескураженного «Вашингтона» ничего не получалось ни в обороне, ни в атаке.

Четвертая пробоина от Сергачева заставила «Кэпиталз» заменить Дарси Кемпера. Игра для голкипера не задалась: пропустил с первого броска, не выручил, когда команда оборонялась в меньшинстве. Неправильно обвинять во всех бедах одного вратаря, но выход Чарли Линдгрена — логичный шаг тренеров, которые хотели встряхнуть команду. Мучения Кемпера закончились на 17-й минуте. Насыщенный первый период завершился дракой Мэттью Ирвина и Патрика Маруна.

Судьи выписали форварду «Тампы» на две минуты штрафа больше, но «Вашингтон» снова потратил удаление впустую. «Лайтнинг», получив комфортное преимущество, успокоились, но все равно создали больше проблем для вышедшего на замену Линдгрена. Американец вступал в игру чаще Василевского. «Кэпиталз» ограничились простыми бросками и не ставили перед российским голкипером сверхзадач. Проблемы с составом, как следствие травм ведущих игроков, продолжают путать карты «Столичным». Команде не удалось провести два матча в одинаковом темпе.

Сергачев же набрал 4 (2+2) очка, поучаствовав во всех голах «Лайтнинг» в первом периоде. Сергачев стал первым защитником в истории франшизы, который набрал 4 очка в стартовой 20-минутке. Также он повторил рекорд по очкам защитников команды за любой период — ранее это удалось Дэну Бойлу (3+1, 2006/07) и Павлу Кубине (1+3, 2000/01).

К концу второго периода лидер «Кэпиталз» Овечкин запомнился лишь двойным малым штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой против Стивена Стэмкоса. «Вашингтон» отбился в меньшинстве и пробил Василевского на 38-й минуте. Гол начался с неудобного паса Виктора Хедмана и потери Кучерова в средней зоне. Никита проиграл борьбу у борта и позволил Кузнецову и Шири убежать к воротам Василевского. Хитрый пас Евгения и удачное завершение Конора лишили голкипера «Болтс» «сухаря».

Василевский реабилитировался за провальный первый матч с «Вашингтоном». Пять пропущенных шайб с 24 бросков — перебор для элитного вратаря, которого автоматически относят к претендентам на «Везину». «Лайтнинг», сделав результат в первом периоде, включили режим энергосбережения. При этом полностью контролировали ситуацию и не позволили «Кэпиталз» задуматься о камбэке. Овечкин и компания могли перевернуть матч, реализуй хотя бы одно из шести удалений. Большинство сегодня не задалось, а Александр не забил в третьей игре подряд.

Концовка превратилась в формальность для всех, кроме Коула Кепке. Нападающий «Тампы» оформил первую шайбу в НХЛ. 24-летний американец дебютировал за «Молний» в текущей регулярке и в 13-м матче отметился голом, который судьи разглядели только после видеопросмотра. За преждевременную успокоенность «Вашингтон» наказал команду Джона Купера двумя шайбами, чем сам тренер явно остался недоволен. Впрочем, на итоговый результат старания «Кэпиталз» в концовке не повлияли. «Лайтнинг» взяли убедительный реванш на родном льду.