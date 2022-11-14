Сергачев — 5-й игрок в истории «Тампы» с 4 очками в одном периоде

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

24-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка, поучаствовав во всех голах «Лайтнинг» в первом периоде.

Ранее это удалось Мартену Сен-Луи (в 2009 году), Винсенту Лекавалье (2007), Дэну Бойлу (2006) и Павлу Кубине (2000).

Помимо этого, Сергачев стал первым защитником в истории франшизы, который набрал 4 очка в стартовой двадцатиминутке.

Также он повторил рекорд по очкам защитников команды за любой период — ранее это удалось Дэну Бойлу (3+1, 2006/07) и Павлу Кубине (1+3, 2000/01).

На данный момент на счету Сергачева 14 (4+10) очков в 15 матчах сезона.