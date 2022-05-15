Защитник «Тампы» Макдона повторил рекорд НХЛ по количеству побед в седьмых матчах серии плей-офф

«Торонто» дома проиграл «Тампе» со счетом 1:2 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Защитник «Тампы» Райан Макдона одержал восьмую победу за карьеру в седьмых матчах. Он повторил рекорд лиги, также по восемь побед одерживали: Карл Хагелин, Джастин Уильямс, Рэй Бурк и Брэд Ричардс.

Отметим, что Макдона также проиграл два седьмых матча в карьере.

Из всего этого списка только Брэд Ричардс имеет 100-процентный результат, выиграв 8 решающих матчей из 8.