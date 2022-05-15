Макдэвид повторил рекорд результативности в плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Он набирал больше одного очка в шести из семи матчах серии. Таким образом, Макдэвид повторил рекорд результативности, который в 1982 году установил Рик Миддлтон.

Всего в первом раунде форвард «Ойлерз» набрал 14 очков. Это повторение третьего результата результативности за одну серию. Больше очков набирали только Уэйн Гретцки в 1987 году (15) и Марио Лемье в 1992-м (17).